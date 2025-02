In questo articolo quote, probabili formazioni e pronostici della sfida tra rossoneri e biancocelesti

Se il Milan vuole tenere vive le speranze di qualificarsi per la Champions League, deve battere la Lazio domenica. I nostri esperti vedono i rossoneri favoriti.

Pronostici Milan-Lazio: quote, contesto e probabili formazioni

Migliori pronostici per Milan-Lazio

Santiago Gimenez marcatore in qualsiasi momento a 2.35 su Betsson

Segna per primo 1 (Milan) a 1.72 su Goldbet

1 a 2.05 su William Hill

Come arrivano le due squadre al match

L'AC Milan torna a San Siro questo fine settimana per affrontare la Lazio, quinta forza del campionato. La squadra di Sergio Conceicao ha l'opportunità in caso di vittoria di accorciare le distanze in classifica dal club biancoceleste.

Dopo essere stati sconfitti dal Torino e nel recupero contro il Bologna i rossoneri hanno perso terreno sulle concorrenti Juventus e Lazio. In precedenza, avevano vinto tre delle precedenti quattro partite di campionato: Conceicao spera che queste due sconfitte siano state solamente un incidente di percorso.

Il Milan è imbattuto negli ultimi quattro incontri ufficiali con la Lazio. Da quando i rossoneri hanno cambiato una parte importante della rosa a gennaio, la squadra ha perso in 3 delle 9 partite giocate in Serie A.

La Lazio ha perso solo due volte nel 2025, una delle quali contro la Roma nel derby capitolino perso 2-0. Attualmente sono imbattuti da quattro partite ma lo scorso fine settimana sono stati bloccati dal Venezia penultimo in classifica con un frustrante pareggio a reti inviolate.

La squadra di Marco Baroni è una macchina da gol in Serie A, avendo segnato 47 gol in 26 partite disputate. La Lazio ha pareggiato solo una volta lontano dallo Stadio Olimpico questa stagione, il che suggerisce che non adotteranno un approccio conservativo in trasferta.

Probabili formazioni

Milan: Maignan; Jimenez, Pavlovic, Tomori, Hernandez, Musah, Fofana, Reijnders, Pulisic, Leao, Gimenez.

Lazio: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares, Guendouzi, Rovella, Isaksen, Zaccagni, Pedro, Dia.

Gimenez è il riferimento principale del Milan in attacco

Santiago Gimenez non ha perso tempo ad inserirsi nel Milan. Il nazionale messicano ha segnato due gol nelle sue prime tre apparizioni in Serie A diventando in poco tempo un punto di riferimento importante per la squadra di Conceicao.

Gimenez in questa stagione ha mostrato di essere in forma avendo, prima del suo arrivo in Italia, segnato 7 gol in 11 presenze in Eredivisie con il Feyenoord questa stagione. In quella precedente, invece, aveva segnato 23 gol in 30 presenze.

Considerando i suoi numeri nelle ultime stagioni e il suo impatto immediato nel Milan una sua rete appare uno scenario più che plausibile.

Scommessa 1: Santiago Gimenez marcatore in qualsiasi momento a 2.35 su Betsson

I rossoneri possono sbloccare la partita

Il Milan ha segnato per primo nel 62% delle sue partite casalinghe in questa stagione. I rossoneri hanno anche segnato nel primo tempo in più della metà delle partite (54%) disputate a San Siro in questa edizione della Serie A.

Il club meneghino raramente è stato in svantaggio in casa: solamente il 14% del tempo giocato, una percentuale significativamente inferiore alla media del 22% per le squadre impegnate tra le mura amiche in questo campionato.

Sebbene le reti subite in trasferta dalla Lazio siano arrivate nei primi 45 minuti delle partite solamente il 27% delle volte, il Milan ha segnato quasi due terzi (65%) dei suoi gol casalinghi nel primo tempo. Ecco perché i rossoneri hanno buone probabilità di aprire il conto delle marcature in questa partita, probabilmente tra il 31° e il 45° minuto.

Scommessa 2: segna per primo 1 (Milan) a 1.72 su Goldbet

Il Milan vuole riscattarsi dopo le due sconfitte di fila

La sconfitta per 2-1 a Torino è stata un duro colpo per la squadra di Conceicao. Dopo aver pareggiato a 16 minuti dalla fine, il Milan sembrava pronto ad acciuffare i tre punti. Tuttavia, il Torino aveva altre idee ed ha ritrovato il vantaggio solo due minuti dopo il pareggio subito, portando a casa una vittoria preziosa. L’altro ko rimediato nel recupero contro il Bologna, vittorioso 2-1 dopo aver rimontato lo svantaggio iniziale, aumenta l’urgenza dei rossoneri di ritrovare la vittoria.

Storicamente parlando, le squadre solitamente hanno bisogno di 69-70 punti per ottenere la qualificazione alla Champions League in Serie A. Questo significa che il Milan dovrebbe vincere dieci delle ultime tredicipartite o vincere nove e pareggiarne tre per aumentare le sue possibilità di giocare nella massima competizione europea la prossima stagione.

Il Milan ha perso solo una volta in tredici partite casalinghe questa stagione, vincendone sei e pareggiando altrettante volte. Dato che una vittoria accorcerebbe le distanze in classifica con la Lazio, i rossoneri avranno grandi motivazioni per portare a casa il risultato e per questo un loro successo è uno scenario probabile. È possibile, inoltre, che Kyle Walker riesca a recuperare in extremis ed essere della partita, il che darebbe al Milan un ulteriore impulso offensivo sulla fascia destra.

Scommessa 3: 1 a 2.05 su William Hill