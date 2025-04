AC Milan vs Fiorentina

Ecco i pronostici per Milan-Fiorentina del 5 aprile: i nostri esperti prevedono complessivamente tre, quattro reti siglate da Rossoneri e Gigliati.

Ecco i pronostici per Milan-Fiorentina del 5 aprile: i nostri esperti prevedono complessivamente tre, quattro reti siglate nel match tra Rossoneri e Gigliati.

Quote Milan-Fiorentina

Nell’ultima gara in Serie A a San Siro, il Milan ha superato il Como. Anche dopo l’1-1 nel Derby di Coppa Italia contro l’Inter, i Rossoneri sono però ancora a caccia di riscatto. Contro una Fiorentina in difficoltà lontano dal Franchi, le quote dei principali bookmaker sono dalla parte del Diavolo. I nostri esperti, invece, si sono concentrati su mercati alternativi.

Pronostici Milan-Fiorentina: quote, probabili formazioni e scenario

Migliori pronostici di Milan-Fiorentina

Di seguito alcuni consigli di scommessa per la partita del 31° turno di Serie A tra Milan e Fiorentina. Ecco alcune quote:

Goal + Over 2.5 a 1.95 su Goldbet

Combo Over 1.5 casa + Over 0.5 ospite a 2.42 su NetBet

Goal + Under 4.5 a quota 2.10 su Lottomatica

I nostri esperti prevedono tre, quattro marcature complessive – con almeno due reti firmate dai Rossoneri.

Come arrivano i rossoneri e i viola al match

Il Milan riceve la Fiorentina tre giorni dopo l’1-1 nel Derby contro l’Inter nella semifinale di Coppa Italia. Domenica gli uomini di Sérgio Conceição col 1-2 a Napoli hano subìto la quarta sconfitta in sei gare di campionato.

Si era così interrotta una striscia con due vittorie in rimonta: i Rossoneri si erano imposti per 3-2 a Lecce e per 2-1 contro il Como. Prima del successo contro i Salentini quartultimi in classifica, il Diavolo aveva incassato gli 1-2 contro il Torino, il Bologna e la Lazio.

La squadra di Raffaele Palladino torna a San Siro una settimana dopo l’1-0 contro l’Atalanta. Dopo essersi imposta con lo stesso risultato contro il Lecce e inflitto un 3-0 alla Juventus, la Fiorentina ha così inanellato il terzo successo al Franchi.

Diametralmente opposto è il rendimento dei Gigliati fuori dalle mura amiche. Con l’1-2 subìto il 9 marzo a Napoli, la Fiorentina aveva incassato la quinta sconfitta in sette trasferte di Serie A. Prima di un 2-1 in casa della Lazio, i Toscani avevano anche registrato un 1-2 contro il Monza, ultimo in classifica.

Probabili formazioni di Milan-Fiorentina

Milan: Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham

Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham Fiorentina: De Gea; Ranieri, Mari, Pongracic; Dodò, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Parisi; Kean, Gudmundsson

Sia il Milan che la Fiorentina segneranno complessivamente più di due gol?

Per esempio, tutte le più recenti sei uscite del Milan in Serie A hanno visto almeno tre reti, con entrambe le squadre a segno. Da fine febbraio, la squadra di Sérgio Conceição aveva prima incassato tre 1-2 sul campo del Torino, a Bologna e all’Olimpico contro la Lazio.

Questa striscia si era interrotta l’8 marzo con il 3-2 in casa del Lecce, frutto di una rimonta dal 68° in poi. Nell'ultima gara di campionato a San Siro il Diavolo aveva ottenuto un 2-1 dopo un vantaggio dei Lariani al 33°. Una settimana fa, contro il Napoli, Luka Jovic ha siglato all’84° il gol della bandiera dopo le reti partenopee al 2° e al 19°.

Anche la Fiorentina in trasferta ha seguito una tendenza simile: cinque delle ultime sei gare esterne in Serie A hanno registrato almeno tre gol complessivi, con entrambe le squadre a segno. Prima dell’eccezione – lo 0-1 a Verona – i Gigliati avevano collezionato il 2-2 contro la Juventus, l’1-2 a Monza, il 2-1 contro la Lazio e l’1-2 contro l’Inter. Il 9 marzo anche gli uomini di Palladino hanno perso per 1-2 a Napoli.

Alla luce di questi risultati, Goal + Over 2.5 si presenta come l’ipotesi più credibile nei pronostici Milan-Fiorentina.

Scommessa 1: Goal + Over 2.5 a 1.95 su GoldBet

Il Diavolo segnerà almeno due gol e concederà reti ai Gigliati?

In quattro delle sue più recenti gare di Serie A lontane dal Franchi, la Fiorentina ha subìto due reti. Prima di perdere per 1-2 contro il Monza, ultimo in classifica, gli uomini di Palladino avevano chiuso il 2024 con un 2-2 allo Stadium contro la Juventus.

Dopo l’unico successo gigliato in trasferta, il 2-1 contro la Lazio del 26 gennaio, il 10 febbraio era arrivato un altro ko per 1-2 contro la capolista Inter. Successivamente allo 0-1 a Verona, la squadra di Palladino ha incassato un altro 1-2 al Maradona. Tre giorni prima della sfida a Napoli, la Fiorentina era uscita sconfitta per 2-3 ad Atene contro il Panathinaikos in Conference.

Inoltre, il Milan, prima dell’1-2 subìto a Napoli domenica scorsa, aveva ottenuto due vittorie: il 3-2 a Lecce e il 2-1 contro il Como. È vero che i Rossoneri avevano affrontato squadre della parte bassa della classifica, ma la difesa gigliata in trasferta appare tutt’altro che solida.

Visti questi precedenti e considerando le quattro sconfitte del Diavolo negli ultimi sei turni, il segno Over 1.5 casa + Over 0.5 ospite appare un’ipotesi realistica per la sfida a San Siro.

Scommessa 2: Combo Over 1.5 casa + Over 0.5 ospite a 2.42 su NetBet

Milan e Fiorentina sigleranno complessivamente al massimo quattro reti?

In tutte le più recenti sei gare di campionato del Milan hanno segnato entrambe le formazioni. In cinque di queste uscite dei Rossoneri non si è mai andati oltre le quattro reti complessive. L’unica eccezione era arrivata l’8 marzo con il rocambolesco 3-2 di Lecce.

Prima e dopo la sfida contro i salentini, gli uomini di Sérgio Conceição avevano perso per 1-2 sia contro formazioni in zona o lotta Champions sia contro il Toro. Contro il Como, 13° in classifica, era arrivato un 2-1.

Inoltre, nelle ultime sei trasferte della Fiorentina le reti totali non hanno mai superato quota quattro. In Serie A, i Gigliati da fine dicembre hanno registrato il 2-2 contro la Juventus, l’1-2 a Monza e il 2-1 contro la Lazio. Poi sono arrivati gli 1-2 a San Siro contro l’Inter e quello di Napoli – oltre che lo 0-1 a Verona.

Considerando questi risultati dei Rossoneri e dei Gigliati, il pronostico Milan-Fiorentina di Goal + Under 4.5 resta un’opzione da tenere in considerazione.

Scommessa 3: Goal + Under 4.5 a 2.10 su Lottomatica