AC Milan vs Bologna

Milan favorito, segna Giroud, gol in entrambi i tempi: ecco i 3 consigli top per scommettere sulla finale Milan-Bologna del 14 maggio.

È arrivato il momento dell'attesissima finale di Coppa Italia. In questa pagina tutti i pronostici Milan - Bologna dei nostri esperti con confronto quote, analisi partita e probabili formazioni del match.

Quote Milan - Bologna

Appuntamento mercoledì 14 Maggio alle ore 21:00 all'Olimpico di Roma: è tutto pronto per la finalissima di Coppa Italia 2025 con due squadre tra le meno favorite per arrivare fino in fondo. Da una parte gli uomini di Conceicao che si sono rivelati ancora una volta la kryptonite di un'Inter altrimenti perfetta, dall'altra gli uomini di Vincenzo Italiano pronti a rifarsi dello scontro in campionato di venerdì scorso.

Migliori pronostici per Milan - Bologna

Ecco alcuni consigli per le scommesse dei nostri esperti elaborati tenendo conto di quote, mercati e forma fisica delle due squadre

Milan vincente a quota 2.55 con Lottomatica

Entrambe le squadre a segno (Sì) a quota 1.80 con Goldbet

2° Tempo (Tempo con più gol) a quota 2.15 con Netbet

I Rossoneri vinceranno 2-1 a Roma per sollevare la Coppa Italia.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

La finale di Coppa Italia di questa settimana vede protagonisti Milan e Bologna. Nonostante la loro ricca storia nel calcio italiano, entrambe le squadre non sono state vincitrici frequenti della competizione.

Sebbene il Milan abbia conquistato la Coppa Italia cinque volte, l'ultima vittoria risale al 2003. Gli uomini di Sergio Conceição sono in ottima forma in campionato, avendo vinto quattro delle ultime cinque partite di Serie A. Questo ha riportato i Rossoneri nella corsa per la qualificazione europea.

Forse l'indicatore più significativo per la finale di mercoledì è la partita precedente del Milan contro il Bologna. Il Milan ha vinto 3-1 dopo un primo tempo senza reti, avvicinandosi a due punti dal Bologna all'ottavo posto. Questo potrebbe dare loro fiducia mercoledì sera.

Il Bologna ha vinto la Coppa Italia due volte, ma l'ultimo trionfo risale al 1974. La loro forma in campionato è leggermente calata nelle ultime settimane, con una media di soli 1.50 punti per partita nelle ultime otto gare di Serie A.

Tuttavia, il Bologna è attualmente una delle squadre più difficili da battere nel calcio italiano, avendo perso solo sei volte in Serie A questa stagione. La loro attuale serie di tre partite senza vittorie è stata peggiorata da una sconfitta per 3-1 contro il Milan venerdì sera.

Probabili formazioni Milan - Bologna

Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Jimenez, Hernandez, Loftus-Cheek, Reijnders, Felix, Pulisic, Gimenez

Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Jimenez, Hernandez, Loftus-Cheek, Reijnders, Felix, Pulisic, Gimenez Bologna: Ravaglia; De Silvestri, Lykogiannis, Beukema, Pobega, Moro, Freuler, Orsolini, Cambiaghi, Ferguson, Dallinga

Vittorie consecutive del Milan sul Bologna

In base alla forma recente, è difficile non scegliere il Milan per vincere questa sfida nei tempi regolamentari. Con quattro vittorie nelle ultime cinque partite, i Rossoneri hanno ritrovato l'abitudine alla vittoria nel momento ideale della stagione.

La vittoria in campionato sul Bologna la scorsa settimana offre una buona idea di cosa aspettarsi mercoledì. Entrambe le squadre hanno schierato i loro migliori giocatori in preparazione per la finale di Coppa Italia, data l'importanza della qualificazione europea tramite il campionato.

Poiché il Bologna ha vinto solo una delle ultime sei partite di Serie A, ci sono segnali d'allarme che la squadra di Vincenzo Italiano stia esaurendo le energie. Inoltre, hanno avuto un percorso più agevole verso la finale, vincendo contro l'Empoli. Nel frattempo, il Milan ha mostrato grande spirito superando i rivali storici dell'Inter in semifinale.

Bologna troverà la rete

Milan vincente a quota 2.55 con Lottomatica

In base ai dati storici degli scontri diretti, entrambe le squadre hanno segnato in quattro delle ultime cinque partite. Il Bologna non ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime sei partite contro i Rossoneri.

Inoltre, il Bologna ha segnato 54 gol in 36 partite di campionato, più di quanto abbiano fatto sia Roma che Juventus questa stagione.

Ecco perché siamo fiduciosi nel puntare su entrambe le squadre a segno in questo incontro. Sebbene entrambe le squadre tendano a iniziare con cautela, hanno molta potenza offensiva che può emergere nelle grandi occasioni.

Aspettati più azioni da gol nei secondi 45 minuti

Entrambe le squadre a segno (Sì) a quota 1.80 con Goldbet

Il Bologna ha segnato quasi il 70% dei suoi gol nella seconda metà delle partite in questa stagione. Nel frattempo, il 59% dei gol segnati dal Milan in questa stagione è arrivato nella seconda parte delle partite.

Infatti, il Milan ha segnato 16 dei suoi 58 gol in Serie A negli ultimi 15 minuti delle partite, dimostrando di avere ciò che serve per giocare fino al fischio finale.

Dei nostri tre pronostici su Milan-Bologna, questo sembra il più sicuro. Nessuna delle due squadre vorrà rimanere indietro all'inizio, ma sicuramente si apriranno spazi man mano che il gioco prosegue.

2° Tempo (Tempo con più gol) a quota 2.15 con Betway