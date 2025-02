In questo articolo probabili formazioni, quote e pronostici di Midtjylland-Real Sociedad, gara valida per i playoff di Europa League

Inizia la fase play-off di Europa League, che vale un posto negli ottavi di finale della competizione. Ecco i pronostici dei nostri esperti di scommesse per la sfida tra i danesi del Midtjylland e la Real Sociedad.

Pronostici FC Midtjylland-Real Sociedad: quote, scenario e probabili formazioni

Migliori pronostici FC Midtjylland-Real Sociedad

Over 2,5 a 2.00 su William Hill

Goal a 1.85 su Lottomatica

X2 + goal a 2.25 su Snai

Come arrivano le due squadre al match

Il Midtjylland ha iniziato bene la stagione in patria e si trova al primo posto a pari merito con il Copenhagen nella Superliga danese. La loro forma recente non è stata comunque esaltante con 6 vittorie ottenute nelle ultime 15 partite giocate in tutte le competizioni. Per la Real Sociedad questa sfida può essere un'opportunità da cogliere.

Anche gli ospiti, tuttavia, hanno recentemente avuto delle difficoltà, specie fuori casa, dove hanno vinto solo una delle ultime cinque partite giocate: i baschi avranno bisogno di tirare fuori una buona prestazione.

La sfida potenzialmente sembra destinata a regalare molti gol: bisogna tornare a marzo 2023 per trovare l'ultimo 0-0 del Midtjylland mentre la Real Sociedad ha pareggiato a reti bianche solamente 3 volte negli ultimi 12 mesi.

Probabili formazioni FC Midtjylland-Real Sociedad

FC Midtjylland: Lossl, Mbabu, Diao, Bech, Paulinho, Castillo, Andersson, Sorensen, Osorio, Simsir, Buksa.

Real Sociedad: Remiro, Aramburu, Aguerd, Zubeldia, Munoz, Kubo, Mendez, Kubo, Sucic, Becker, Oyarzabal.

Si prospetta una sfida con molti gol

Forse non tutti sanno che il Midtjylland è una squadra che segna moltissimi goal. Dall'inizio del 2021, il club danese ha chiuso sullo 0-0 solamente 9 partite. Il 2024 del club si è concluso con alcuni risultati negativi ma la squadra è ripartita nel modo giusto e si prepara a sfidare un avversario di valore.

Anche la Real Sociedad è una squadra che segna molto con una media di oltre 1.5 reti realizzate in 14 delle ultime 20 partite giocate. Delle ultime 7 gare giocate in competizioni europee dai baschi, 5 sono finite con più di due reti segnate. Una partita da over 2,5 sembra dunque uno scenario molto plausibile.

Scommessa 1: over 2,5 a 2.00 su William Hill

La Real Sociedad fa fatica in trasferta

Il club basco per i bookmaker parte favorito per la vittoria del match ma non è detto che abbia vita facile. La Real Sociedad ha perso sei delle ultime dieci partite giocate in trasferta da inizio novembre e la loro unica vittoria fuori casa in Europa League è stata contro il Maccabi Tel Aviv.

I padroni di casa, dal canto loro, hanno fatto più fatica nelle partite europee, vincendo solamente una delle ultime cinque partite giocate. Il loro rendimento casalingo è stato comunque buono. Nell’ultima partita contro il Fenerbahce hanno strappato allo scadere un pareggio per 2-2, che ha dato al club danese una fiducia che spera di mantenere anche questa settimana.

Gli ultimi quattro match disputati dalla Real Sociedad si sono chiusi con entrambe le squadre a segno mentre i danesi hanno ottenuto solamente 4 clean sheet nelle partite di Europa League da inizio 2024.

Scommessa 2: goal a 1.85 su Lottomatica

Due scenari possibili

A causa della forma altalenante delle due squadre fare dei pronostici sull’esito finale è abbastanza complicato. Sulla carta la Real Sociedad parte favorita ma anche un pareggio, visto il contesto di partenza, è uno scenario possibile.

Le due squadre si incontrano per la prima volta in assoluto nella loro storia e quindi non ci sono precedenti. Considerando le statistiche sui gol una partita con entrambe le squadre a segno appare come probabile.

La squadra di Alguacil, come detto, parte coi favori del pronostico, ma il Midtjylland può sorprendere e regalare delle sorprese.

Considerando le difficoltà in trasferta del club “Txuri-Urdin” i baschi potrebbero anche accontentarsi di un pareggio nell’idea di chiudere la pratica tra le mura amiche del Reale Stadium la prossima settimana.

Scommessa 3: X2 + goal a 2.25 su Snai