Pronostici Man City - Borussia Dortmund: Haaland ispirerà la vittoria in casa

City e Dortmund hanno accumulato sette punti nelle prime tre partite della Fase a Gironi UCL 25/26. Una City in miglioramento riuscirà a sopraffare il BVB?

Pronostici Man City - Borussia Dortmund: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Man City - Borussia Dortmund

Man City -1 (Handicap 3-Vie) a quota 1.10 con Lottomatica

Erling Haaland primo marcatore a quota 1.24 con Goldbet

2° Tempo (Tempo Con Più Gol) a quota 1.60 con Netbet

Quote Man City vs Borussia Dortmund

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Man City 3-1 Borussia Dortmund

Pronostico marcatore: Man City – Haaland x2, Foden; Borussia Dortmund – Guirassy

Il Manchester City e il Borussia Dortmund sono tra le prime otto squadre nella Fase a Gironi UCL dopo tre partite. Si affronteranno all'Etihad Stadium mercoledì sera nella quarta giornata.

Il City ha davvero trovato una buona forma in campionato. Gli uomini di Pep Guardiola sono ora secondi in classifica, sei punti dietro gli attuali leader, l'Arsenal. Tuttavia, il City è il miglior attacco del campionato, con una media di due gol segnati a partita.

Inoltre, la loro media di gol segnati in Champions League è di due, con solo due subiti nelle prime tre partite. Il bomber Erling Haaland è di nuovo in forma e in piena attività, avendo segnato 17 gol in 13 presenze tra EPL e UCL questa stagione.

Il Borussia Dortmund viaggia a Manchester con grande fiducia, essendo un posto sopra il City nella Fase a Gironi UCL. La squadra di Niko Kovac ha segnato 12 gol in tre partite, subendone sette nel processo.

Hanno perso solo una volta in Bundesliga finora questa stagione, ma sono ancora sette punti dietro i leader Bayern Monaco. Kovac ha a disposizione una squadra relativamente in forma, con Julien Duranville unico assente di rilievo.

Probabili formazioni Man City - Borussia Dortmund

Man City: Donnarumma; Ait-Nouri, Nunes, Dias, Stones, Savinho, Rodri, Reijnders, Doku, Foden, Haaland

Borussia Dortmund: Kobel; Couto, Schlotterbeck, Anton, Bensebaini, Nmecha, Svensson, Bellingham, Brandt, Beier, Guirassy

Puntare sul City per portare a casa il risultato

Data la recente ripresa del City, è difficile non puntare sulla vittoria del Man City. Inoltre, potrebbe essere intelligente scommettere su una vittoria con un margine di due gol o più a una quota favorevole. Sebbene il Dortmund abbia segnato molti gol, ne ha anche subiti più di due a partita.

La difesa del City sarà probabilmente più difficile da superare per il Dortmund. Il BVB sarà costretto a giocare in difesa per la maggior parte della partita all'Etihad Stadium.

Il City è imbattuto nei suoi tre incontri casalinghi con il BVB in Champions League, avendo vinto gli ultimi due scontri per 2-1 nel 2021 e 2022, rispettivamente. Sembra che questa squadra del City stia iniziando a prendere slancio, con Rodri in forma, Haaland che segna bene e Donnarumma che diventa un portiere molto affidabile.

Scommessa 1: Man City -1 (Handicap 3-Vie) a quota 1.10 con Lottomatica

Haaland per rompere l'equilibrio

Secondo i suoi soliti alti standard, la stagione 2024/25 è stata relativamente tranquilla per Erling Haaland. Ha segnato 30 gol in 40 partite tra EPL e UCL. Tuttavia, il 25enne ha già segnato 17 gol in appena 13 presenze fino ad ora nella stagione 2025/26.

Ha già segnato quattro volte in tre partite di UCL, con una percentuale di successo del 133%. Haaland è quasi certo di essere il punto focale di Guardiola contro il BVB. A tal fine, è sorprendente poter puntare su di lui come primo marcatore con una probabilità di solo 33,33%.

Haaland ha una percentuale di successo del 50% contro il Dortmund mentre giocava per il City, avendo affrontato il BVB due volte nella campagna UCL 2022/23.

Scommessa 2: Erling Haaland primo marcatore a quota 1.24 con Goldbet

Festa del gol nel secondo tempo prevista

Tutte e tre le partite UCL del Dortmund nella Fase a Gironi hanno visto molti gol dopo l'intervallo. Nel loro pareggio 4-4 contro la Juventus, tutti e otto i gol sono arrivati nel secondo tempo. Nella loro vittoria casalinga per 4-1 contro l'Athletic Bilbao, quattro dei cinque gol segnati sono arrivati dopo l'intervallo.

Infine, quattro dei sei gol nella schiacciante vittoria per 4-2 del BVB al FC Copenhagen il mese scorso sono stati realizzati dopo l'intervallo.

Entrambi i gol del Man City nella vittoria per 2-0 contro il Napoli sono arrivati nel secondo tempo. Dortmund e Napoli sono in forma simile, quindi questo è un parametro utile. Pertanto, potrebbe essere una buona idea puntare sul fatto che il secondo tempo presenti più gol del primo a una modesta probabilità del 50%.