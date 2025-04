In Serie A va in scena il Derby della Capitale: info e pronostici del match Lazio-Roma

Nella 32esima giornata Lazio e Roma si affrontano nel derby della Capitale in una sfida che può valere tanto in ottica Europa. Il nostro esperto prevede una vittoria della Roma, con un gol per la squadra ospite nel secondo tempo.

Quote Lazio-Roma

Pronostici Lazio-Roma: quote, contesto e formazioni

Migliori pronostici di Lazio-Roma

2 a 2.60 su Lottomatica

Roma over 0.5 secondo tempo a 1.81 su NetBet

Under 2.5 a 1.72 su Goldbet

I nostri esperti pronosticano una vittoria Roma sulla Lazio per 0-1.

Come arrivano le due squadre al match

La Lazio ha vinto la sua ultima partita in Serie A dopo quattro incontri senza vittorie in tutte le competizioni. La squadra di Marco Baroni si trova al sesto posto in classifica, ma solo tre punti la separano dall'Atalanta al terzo posto. La Lazio è attualmente anche nei quarti di finale di Europa League.

La Roma è in una serie positiva importante nel massimo campionato, essendo attualmente imbattuta da 15 partite in Serie A. Con l'ultima sconfitta nel 2024, Claudio Ranieri ha portato la sua squadra al settimo posto. La Roma è attualmente a quattro lunghezze dal quarto posto.

Probabili formazioni di Lazio-Roma

Lazio: Mandas, Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Belahyane, Rovella, Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni, Castellanos

Mandas, Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Belahyane, Rovella, Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni, Castellanos Roma: Svilar, Mancini, Hummels, N’Dicka, Celik, Kone, Cristante, Angelino, Soule, Pellegrini, Dovbyk

La Roma a caccia del sorpasso in classifica sulla Lazio

Una vittoria nel derby potrebbe potenzialmente portare i giallorossi al quinto posto dopo la conclusione del turno di campionato. La squadra di Ranieri non ha ancora perso una partita nel 2025 in Serie A e ha vinto 10 partite in campionato dall'inizio dell'anno. Nell'ultima sfida la Roma ha pareggiato 1-1 contro la Juventus.

Nella partita di andata, disputata a inizio del 2025, la Roma ha vinto 2-0 in casa. I giallorossi hanno vinto le ultime quattro trasferte in Serie A con un punteggio di 0-1. Sono anche imbattuti nelle ultime sette partite di campionato in trasferta.

La Lazio, nel frattempo, ha avuto un rendimento deludente in casa nell'ultimo periodo. La squadra di Baroni ha vinto solo una delle ultime otto partite interne giocate in Serie A e non vince in campionato due partite di fila tra le mura amiche da novembre.

Scommessa 1: 2 a 2.60 su Lottomatica

I giallorossi colpiscono spesso nella ripresa

La Roma è incline ai gol nel secondo tempo ultimamente, con molti di questi gol che si sono rivelati decisivi. Tutti gli ultimi quattro gol della Roma sono arrivati nel secondo tempo.

La squadra ospite ha segnato 11 gol nel secondo tempo nelle ultime nove partite. Ha mancato di segnare dopo l'intervallo solo in una delle ultime nove partite.

30 dei 46 gol della Roma in Serie A sono arrivati nel secondo tempo finora in questa stagione. Questo dimostra che i Giallorossi sono più prolifici dopo l'intervallo.

La Lazio ha subito undici gol nel secondo tempo nelle ultime nove partite, inclusi quattro in una sconfitta per 5-0 contro il Bologna. Sono riusciti a mantenere la porta inviolata nel secondo tempo solo in 13 occasioni finora in Serie A.

Scommessa 2: Roma over 0.5 secondo tempo a 1.81 su NetBet

Partite della Lazio spesso a basso punteggio

Gli ultimi sei derby capitolini si sono chiusi con meno di tre gol segnati: cinque di queste partite sono arrivate al fischio finale con al massimo un gol segnato.

Le ultime quattro trasferte della Roma in Serie A si sono concluse con una vittoria per 0-1. Fuori casa la squadra di Ranieri ha segnato solo 14 gol in 15 partite in tutta la stagione. Anche se i risultati recenti della Roma sono positivi, i giallorossi hanno segnato al massimo un gol nelle ultime cinque partite.

Cinque partite delle ultime sei giocate dalla Lazio si sono chiuse con due o meno gol. Nelle ultime tre partite casalinghe, i biancocelesti sono riusciti a segnare solo un gol a partita.

Recentemente, la Roma ha dimostrato una grande condizione difensiva, con due gol subiti nelle ultime otto partite e tre clean sheet nelle ultime otto uscite in campionato. e quattro partite di Serie A.

Scommessa 3: under 2.5 a 1.72 su Goldbet