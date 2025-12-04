Pronostici Lazio - Milan con le "Aquile" in cerca di rivincita

Nell'ottavo di Coppa Italia all'Olimpico contro la Lazio, i nostri esperti vedono il Milan leggermente favorito in una sfida con non più di due gol.

Migliori pronostici di Lazio - Milan

Di seguito alcuni spunti per le scommesse in vista di Lazio - Milan in Coppa Italia, con le quote delle opzioni esplorate dai nostri esperti:

Team 2 vince almeno un tempo - Sì a quota 1.65 su bet365

Under 2.5 a quota 1.65 su NetBet

Doppia Chance X2 + Under 2.5 a quota 2.10 su Lottomatica

Anche in casa della Lazio – e dopo aver vinto almeno un tempo – i nostri esperti prevedono un Milan imbattuto nei tempi regolamentari, con al massimo due reti complessive.

Quote Lazio - Milan

Pronostici Lazio - Milan bet365 NetBet Lottomatica Team 2 vince almeno un tempo - Sì 1.65 1.62 1.67 Under 2.5 1.62 1.65 1.65 Doppia Chance X2 + Under 2.5 2.05 2.20 2.10

Per i bookmaker il Milan parte favorito nell'ottavo di Coppa Italia in casa della Lazio, ma i nostri esperti hanno esplorato alternative.

Per maggiori info sulle scommesse sportive online i lettori possono consultare le seguenti pagine:

La nostra guida al codice promozionale Snai, bonus benvenuto e registrazione sul sito

La nostra pagina con un elenco dei migliori siti scommesse sportive online.

Come arrivano i biancocelesti e i rossoneri al match

Al suo esordio nella Coppa Italia 2025/26, la Lazio ritrova il Milan all'Olimpico a cinque giorni dallo 0-1 subìto al Meazza. Sempre a San Siro, gli uomini di Maurizio Sarri prima dell'ultima sosta avevano incassato lo 0-2 contro l'Inter. Invece dieci giorni fa le "Aquile" avevano inanellato contro il Lecce – e dopo quelli contro la Juventus e il Cagliari – il terzo successo casalingo.

Il Milan giunge nella capitale dopo aver sconfitto davanti al proprio pubblico il Bari per 2-0 e il Lecce per 2-0. E lo fa sulle ali di tre successi in quattro turni, interrotti dal 2-2 a Parma. Immediatamente prima e dopo la sfida al Tardini, la squadra di Massimiliano Allegri aveva vinto per 1-0 contro Roma e Inter.

Probabili formazioni di Lazio - Milan

Lazio: Provedel, Marusic, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares, Dele-Bashiru, Vecino, Basic, Pedro, Castellanos, Zaccagni

Provedel, Marusic, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares, Dele-Bashiru, Vecino, Basic, Pedro, Castellanos, Zaccagni Milan: Maignan, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan, Loftus-Cheek, Leao

Lazio - Milan: il "Diavolo" si aggiudicherà almeno un tempo?

Nell'1-0 a San Siro contro la Lazio, il Milan ha vinto una frazione per la sesta volta nelle sette giornate di Serie A da metà ottobre. E dopo l'1-1 in casa dell'Atalanta, con entrambi i gol prima del duplice fischio, era accaduto anche nei big match contro Roma e Inter vinti per 1-0. Nel 2-2 a Parma, il "Diavolo" era invece giunto all'intervallo sul 2-2.

La Lazio contro il "Diavolo" ha incassato – dopo lo 0-2 contro l'Inter – la seconda sconfitta consecutiva in trasferta, e prima aveva visto gli 0-0 contro Atalanta e Pisa. Poi è vero che gli uomini di Maurizio Sarri da inizio ottobre hanno vinto un tempo nel 3-3 contro il Torino, nell'1-0 contro la Juventus, oltreché nei 2-0 contro Cagliari e Lazio. Ma le "Aquile" hanno affrontato in questo filotto squadre della parte destra della classifica o in difficoltà.

Per questi motivi, il segno Team 2 vince almeno un tempo rientra fra quelli realistici per la gara fra Lazio e Milan.

Scommessa 1: Team 2 vince almeno un tempo - Sì a quota 1.65 su bet365

All'Olimpico vedremo al massimo due marcature?

A eccezione del 2-2 a Parma dell'8 novembre, tutte le ultime cinque uscite in Serie A del Milan non hanno visto più di due gol. Dopo aver chiuso ottobre con l'1-1 in casa dell'Atalanta, i rossoneri si erano imposti a San Siro contro la Roma per 1-0. Sempre a "corto muso" hanno vinto il derby in casa dell'Inter e sabato, sempre al Meazza, contro la Lazio.

Che così ha inanellato la sua settima sfida in campionato con non più di due firme. All'Olimpico da fine ottobre, la squadra di Sarri ha raccolto l'1-0 contro la Juventus, seguito dai 2-0 contro Cagliari e Lecce. Lontano dalle mura amiche, lo 0-2 contro l'Inter era stato anticipato dagli 0-0 a Bergamo e Pisa.

Alla luce di questi rendimenti, il segno Under 2.5 è uno scenario plausibile per l'ottavo di Coppa Italia fra i biancocelesti e i rossoneri.

Scommessa 2: Under 2.5 a quota 1.65 su NetBet

La Lazio non si imporrà contro il Milan nei tempi regolamentari?

In virtù dell'1-0 contro la Lazio, il Milan giunge all'Olimpico imbattuto da 13 gare ufficiali. In tutto ciò è vero che il "Diavolo", dopo il 3-1 contro il Napoli da fine settembre, ha collezionato quattro successi e altrettanti pari. Ma è altrettanto vero che l'ultimo, il 2-2 a Parma, era arrivato fra gli altri due 1-0 contro Roma e Inter.

La Lazio non perde davanti al proprio pubblico da quattro gare, ma ha affrontato esclusivamente squadre allora in crisi o dal tredicesimo posto in giù. Viceversa, i biancocelesti hanno perso tutti i quattro incontri contro formazioni attualmente nella top 6. Prima della sconfitta di domenica a San Siro erano arrivati lo 0-2 a Como, lo 0-1 contro la Roma e il 9 novembre l'altro 0-2 contro l'Inter.

Dunque, la combo Doppia Chance X2 + Under 2.5 è da tenere d'occhio in vista dell'incontro fra Lazio e Milan.