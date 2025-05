Pronostici Lazio - Lecce: quote, formazioni e info utili per scommettere

Per il match del 25 maggio tra Lazio e Lecce, i nostri esperti prevedono un risultato utile per i biancocelesti e almeno due reti complessive.

Pronostici Lazio - Lecce: quote, probabili formazioni e scenario

Migliori pronostici di Lazio-Lecce

Di seguito alcuni consigli di scommessa per la gara del 38° turno di Serie A tra Lazio e Lecce. Ecco alcune quote:

Goal a quota 1.77 su Goldbet

Doppia Chance 1X + Over 1.5 a quota 2.12 su NetBet

Doppia Chance 1X + Over 1.5 + Goal a quota 1.93 su Lottomatica

Per la sfida tra Lazio e Lecce, i nostri esperti vedono i biancocelesti leggermente favoriti e si aspettano almeno due marcature complessive.

Quote Lazio - Lecce

Dopo i pareggi contro Juventus e Inter, la Lazio cerca contro il Lecce il quarto successo in sei gare e il pass per l’Europa. I salentini, a loro volta, arrivano all’ultima giornata con due punti di vantaggio sul Venezia, penultimo in classifica. Per i principali bookmaker, le "Aquile" partono nettamente favorite, ma i nostri esperti hanno esplorato mercati alternativi.

Come arrivano i biancocelesti e i salentini al match

All’Olimpico si sfidano due squadre in cerca di punti pesanti. La Lazio, allo stato attuale, staccherebbe il biglietto per la Conference, ma punta all’Europa League ed è a due punti dalla zona Champions. Viceversa, un aggancio da parte della Fiorentina porterebbe i gigliati in Conference e i biancocelesti fuori dalle competizioni continentali. Il Lecce, invece, è appaiato all’Empoli a quota 31 e ha due lunghezze di vantaggio sul Venezia, penultimo in classifica.

Sulla panchina della Lazio siederà il vice Fabrizio Del Rosso, che sostituirà lo squalificato Marco Baroni, espulso nel 2-2 a San Siro contro l’Inter. Contro i nerazzurri, i biancocelesti hanno registrato il quinto pareggio in otto turni. Inoltre, nelle ultime quattro uscite hanno centrato i tre punti solo con l’1-0 a Empoli. Prima e dopo la gara del Castellani, le "Aquile" avevano ottenuto il 2-2 contro il Parma e l’1-1 contro la Juventus.

Il Lecce torna all’Olimpico una settimana dopo l’1-0 contro il Torino, che ha interrotto una striscia negativa di nove sconfitte e cinque pareggi. Allo stesso tempo, la squadra di Marco Giampaolo ha collezionato il terzo risultato utile in quattro giornate. Da fine aprile, i salentini avevano ottenuto due 1-1 a Bergamo e a Verona, intervallati dallo 0-1 contro il Napoli.

Probabili formazioni di Lazio-Lecce

Lazio: Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Zaccagni, Pedro, Dia; Castellanos

Lazio-Lecce: entrambe a segno all’Olimpico?

La Lazio ha trovato il gol in tutte le sue più recenti undici gare di Serie A, concedendo reti in cinque delle ultime otto partite. In questa fase, i biancocelesti hanno mantenuto la porta inviolata negli 1-0 a Bergamo e a Empoli, intervallati dal 2-0 a Genova del 23 aprile. Prima e dopo la sfida al Castellani, gli uomini di Baroni avevano registrato all’Olimpico il 2-2 contro il Parma, quintultimo in classifica, e l’1-1 contro la Juventus.

Dal canto suo, il Lecce, da inizio aprile, è rimasto a secco esclusivamente nello 0-3 contro il Como e nello 0-1 del 3 maggio contro il Napoli. La battuta d’arresto contro i lariani era arrivata pochi giorni dopo l’1-2 subìto allo Stadium contro la Juventus, ed era stata seguita dall’1-1 a Bergamo. In seguito, la squadra di Giampaolo ha registrato la sconfitta di misura contro i partenopei, l’1-1 a Verona e, domenica, l’1-0 contro il Torino.

Alla luce di questi risultati, il segno Goal appare uno scenario possibile per la sfida tra Lazio e Lecce.

Scommessa 1: Goal a quota 1.77 su Goldbet

I biancocelesti da risultato utile e match aperto?

A eccezione degli 1-0 festeggiati nelle trasferte contro l’Atalanta e il 4 maggio contro l’Empoli, da inizio marzo tutte le partite in Serie A della Lazio hanno registrato almeno due gol. Inoltre, i biancocelesti, in queste undici gare, hanno perso esclusivamente a metà marzo per 0-5 sul campo del Bologna.

Dopo la sconfitta al Dall’Ara, la squadra di Baroni ha collezionato tre vittorie e cinque pareggi. Di questi, i primi quattro erano arrivati all’Olimpico, con tre 1-1 contro Torino, Roma e Juventus, inframezzati dal 2-2 contro il Parma di fine aprile.

Poi, il 18 maggio, i biancocelesti hanno raccolto il 2-2 a San Siro contro l’Inter, che a sua volta aveva chiuso una serie con tre successi consecutivi in trasferta: di misura a Bergamo e a Empoli, oltre al 2-0 contro il Genoa.

Con l’1-0 contro il Torino di domenica, il Lecce ha ritrovato i tre punti dopo 14 turni caratterizzati da nove sconfitte e cinque pareggi. L’1-1 contro il Venezia del 6 aprile aveva interrotto una serie di cinque ko consecutivi. Poi, i salentini avevano inizialmente registrato l’1-2 contro la Juventus, lo 0-3 contro il Como e l’1-1 a Bergamo. Il mese di maggio era iniziato con lo 0-1 contro il Napoli, seguito dall’1-1 nella più recente trasferta di Verona.

Considerando questi risultati, il segno 1X + Over 1.5 gol appare una scelta realistica per la sfida dell’Olimpico.

Scommessa 2: Doppia Chance 1X + Over 1.5 a quota 2.12 su NetBet

Lazio leggermente favorita contro il Lecce e almeno due gol?

Dunque, in nove delle ultime undici sfide di campionato della Lazio ci sono state almeno due marcature. Inoltre, dopo lo 0-5 subìto sul campo del Bologna, i biancocelesti hanno collezionato otto risultati utili consecutivi, con cinque pareggi e tre vittorie.

Solo in questi tre successi – i due 1-0 a Bergamo e a Empoli, oltre al 2-0 a Genova – gli uomini di Baroni hanno insaccato senza a loro volta concedere gol. Per esempio, dopo la vittoria a Marassi, hanno registrato il 2-2 contro il Parma, l’1-0 al Castellani, l’1-1 contro la Juventus e il 2-2 al Meazza contro l’Inter.

Il Lecce, per esempio, nelle sue ultime quattro uscite non ha trovato la via del gol esclusivamente nello 0-1 contro il Napoli. La sconfitta contro i partenopei era arrivata tra i due 1-1 a Bergamo e a Verona. Poi, la squadra di Giampaolo ha ottenuto tre punti pesanti con l’1-0 contro un Torino in crisi di risultati.

Alla luce di questi rendimenti, i nostri esperti ritengono che nella sfida fra Lazio e Lecce possa concretizzarsi lo scenario Doppia chance 1X + Over 1.5 + Goal.