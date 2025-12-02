Pronostici Juventus - Udinese: "Vecchia Signora" in cerca di conferme

Nell'ottavo di Coppa Italia contro l'Udinese, i nostri esperti vedono la Juventus leggermente favorita in una partita con due o tre marcature.

Migliori pronostici di Juventus - Udinese

Ecco qualche spunto per le scommesse in vista di Juventus - Udinese in Coppa Italia, con le quote dei mercati studiati dai nostri esperti:

1X2 1° tempo 1 a quota 1.85 su Goldbet

Multigol 2-3 a quota 2.04 su NetBet

Doppia Chance 1X + Multigol 2-3 a quota 2.20 su Lottomatica

Contro l'Udinese – e dopo un vantaggio al duplice fischio – i nostri esperti si aspettano la Juventus imbattuta nei tempi regolamentari, con due o tre gol complessivi.

Quote Juventus - Udinese

Quote Juventus - Udinese Goldbet NetBet Lottomatica 1X2 1° tempo 1 1.85 1.82 1.85 Multigol 2-3 1.95 2.04 1.95 Doppia Chance 1X + Multigol 2-3 2.20 2.24 2.20

Per i bookmaker la Juventus è nettamente favorita nell'ottavo di Coppa Italia contro l'Udinese, ma i nostri esperti hanno studiato alternative.

Come arrivano la "Vecchia Signora" e i bianconeri al match

Al debutto nella Coppa Italia 2025/26, la Juventus ritrova l'Udinese a poco più di un mese dal 3-1 alla prima dopo l’esonero di Igor Tudor. E lo fa sulle ali del 2-1 contro il Cagliari, che ha visto la "Vecchia Signora" ritrovare i tre punti dopo lo 0-0 contro il Torino e l'1-1 a Firenze. Novembre si era invece aperto con il 2-1 sul campo della Cremonese all'esordio di Luciano Spalletti.

L'Udinese torna allo Stadium dopo aver sconfitto davanti al proprio pubblico nei primi due turni di Coppa Italia altrettante squadre di Serie B. Dopo la Carrarese battuta per 0-2, a fine settembre il Palermo è uscito dal Bluenergy Stadium sconfitto per 1-2. In Serie A, i friulani sabato con il 2-0 a Parma hanno chiuso la striscia con lo 0-2 in casa della Roma e lo 0-3 contro il Bologna.

Probabili formazioni di Juventus - Udinese

Juventus: Perin, Kalulu, Gatti, Koopmeiners, Joao Mario, Locatelli, Thuram, Kostic, Conceicao, Yildiz, David

Perin, Kalulu, Gatti, Koopmeiners, Joao Mario, Locatelli, Thuram, Kostic, Conceicao, Yildiz, David Udinese: Okoye, Bertola, Kabasele, Solet, Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Zemura, Zaniolo, Davis

Juventus - Udinese: la "Vecchia Signora" in vantaggio all'intervallo?

Con il 2-0 a Parma, l'Udinese è tornata a macinare punti dopo due sconfitte. Prima dello 0-3 contro il Bologna nella finora ultima gara casalinga, gli uomini di Kosta Runjaic nello 0-2 in casa della Roma avevano incassato un gol per tempo. E il 29 ottobre, nell'1-3 sempre allo Stadium contro la Juventus, Nicolò Zaniolo aveva trovato il momentaneo pari nel recupero del primo tempo.

La Juventus – prima del 2-1 di sabato contro il Cagliari – non era giunta al duplice fischio in vantaggio esclusivamente nello 0-0 contro il Torino. Sia nel 2-1 a Cremona al debutto di Luciano Spalletti che nell'1-1 in casa della Fiorentina, la "Vecchia Signora" aveva chiuso il primo tempo sull'1-0.

Tutto sommato, il segno 1X2 1° tempo 1 rappresenta uno scenario realistico per la gara fra Juventus e Udinese.

Scommessa 1: 1X2 1° tempo 1 a quota 1.85 su Goldbet

Allo Stadium assisteremo a due, tre reti?

Dopo l'1-3 allo Stadium, seguito a stretto giro dall'1-0 contro un'Atalanta in piena crisi, tutte le ultime tre uscite in Serie A dell'Udinese hanno visto due o tre reti. Prima del 2-0 sabato a Parma, i friulani avevano subìto lo 0-2 all'Olimpico contro la Roma e lo 0-3 contro il Bologna. Inoltre, Kenan Yildiz, a fine ottobre, aveva firmato la quarta marcatura dal dischetto e al 96'.

Poi, per esempio, tre delle più recenti quattro gare di campionato della Juventus hanno registrato due o tre marcature. Dopo il 2-1 di Cremona e lo 0-0 contro il Torino, la squadra di Spalletti era rientrata dalla sosta con l'1-1 a Firenze. Sulle ali del 3-2 in Norvegia sarebbe tornata al successo in Serie A sabato con il 2-1 contro il Cagliari.

Per questi motivi, il segno Multigol 2-3 rientra negli scenari plausibili per l'ottavo di Coppa Italia fra la "Vecchia Signora" e i friulani.

Scommessa 2: Multigol 2-3 a quota 2.04 su NetBet

Dopo i tempi regolamentari, la Juventus sarà imbattuta contro l'Udinese?

L'ultima sconfitta della Juventus risale al 26 ottobre con lo 0-1 all'Olimpico contro la Lazio, che avrebbe portato all'esonero di Igor Tudor. Da allora – e a partire dal 3-1 contro l'Udinese – la "Vecchia Signora" avrebbe trovato in Serie A cinque successi e due pareggi. Al rientro dalla sosta, gli uomini di Spalletti hanno visto l'1-1 a Firenze e il 2-1 contro il Cagliari di sabato.

L'Udinese, a fine ottobre allo Stadium, aveva subìto la prima di tre sconfitte in quattro giornate. In questa fase l'unico risultato utile era arrivato con l'1-0 contro un'Atalanta allora in piena crisi. Poi avrebbe incassato lo 0-2 dell'Olimpico contro la Roma e lo 0-3 contro il Bologna.

Nonostante il 2-0 a Parma, la Doppia Chance 1X + Multigol 2-3 è da tenere d'occhio in vista della sfida fra Juventus e Udinese.

Scommessa 3: Doppia Chance 1X + Multigol 2-3 a quota 2.20 su Lottomatica

