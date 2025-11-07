Pronostici Juventus - Torino: Vlahovic a caccia del gol nel derby

I bookmaker vedono la Juventus favorita contro il Torino, ma i nostri esperti predicano prudenza e hanno studiato con attenzione altri mercati.

Migliori pronostici di Juventus - Trino

Ecco alcuni spunti per scommesse su Juventus - Torino, con le quote esplorate dai nostri esperti:

Goal a quota 2.10 su Goldbet

Dusan Vlahovic marcatore XXL a quota 2.05 su NetBet

Goal + Under 4.5 a quota 2.55 su Lottomatica

Quote Juventus - Torino

Nel derby della Mole, i nostri esperti prevedono un massimo di quattro reti siglate da entrambe le squadre – e almeno un sigillo di Dusan Vlahovic.

Come arrivano i bianconeri e i granata al match

La Juventus disputa il derby della Mole contro il Torino a quattro giorni dall'1-1 registrato in Champions contro lo Sporting. Al debutto di Luciano Spalletti allo Stadium, i portoghesi hanno interrotto la striscia bianconera di due vittorie. Nelle prime due uscite dopo l'esonero di Igor Tudor, la "Vecchia Signora" aveva infatti inanellato il 3-1 contro l'Udinese e – all'esordio del tecnico di Certaldo – il 2-1 a Cremona.

Il Torino, sulla cui panchina siederà Leonardo Colucci al posto dello squalificato Marco Baroni, è reduce dal 2-2 contro un Pisa capace di costringere i granata al terzo pareggio in cinque turni di Serie A. Dopo aver aperto ottobre con il 3-3 sul campo della Lazio, il "Toro" aveva sconfitto sia il Genoa per 2-1 sia soprattutto il Napoli per 1-0. Poi, nella finora ultima trasferta, era arrivato lo 0-0 a Bologna.

Probabili formazioni di Juventus - Torino

Juventus: Di Gregorio; Rugani, Gatti, Kalulu; McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso, Kostic; Openda, Vlahovic

Di Gregorio; Rugani, Gatti, Kalulu; McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso, Kostic; Openda, Vlahovic Torino: Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Simeone

Insaccheranno sia la Juventus che il Torino?

Tutt'e tre le gare ufficiali della Juventus dopo l'esonero di Igor Tudor, di cui due davanti al proprio pubblico, hanno visto entrambe le formazioni insaccare. Allo Stadium i bianconeri, sotto la guida di Massimo Brambilla, avevano festeggiato il 3-1 contro l'Udinese prima di registrare martedì l'1-1 contro lo Sporting. All'esordio di Luciano Spalletti erano poi ritornati ai tre punti anche in trasferta con il 2-1 contro la Cremonese.

Il Torino non perde dall'1-2 incassato a Parma nella quinta giornata. Alla sconfitta del Tardini era seguito, un mese fa, il 3-3 in casa della Lazio che a sua volta aveva preceduto l'1-0 contro il Napoli. Poi, due delle ultime tre partite dei granata hanno visto marcature di entrambe le squadre. Prima del 2-2 contro il Pisa di domenica, era avvenuto nel 2-1 contro il Genoa, seguito a stretto giro dallo 0-0 a Bologna.

Soprattutto alla luce dei risultati dei bianconeri, il segno Goal rientra fra quelli realistici nel derby della Mole fra Juventus e Torino.

Scommessa 1: Goal a quota 2.10 su Goldbet

Vlahovic tornerà al gol anche in campionato?

Due delle sei marcature juventine dopo l'esonero di Tudor hanno portato la firma di Dusan Vlahovic. Più precisamente, l'attaccante serbo ha timbrato il cartellino in entrambe le sfide davanti al proprio pubblico. Dopo aver sbloccato al 5' la gara contro l'Udinese, poi vinta per 3-1, Vlahovic ha pareggiato al 34' contro lo Sporting.

Ma contro i portoghesi – e prima d'aver chiesto il cambio per precauzione a causa di un leggero dolore al flessore – il numero 9 era stato l'indiscusso trascinatore della "Vecchia Signora". Prima di battere Rui Silva, Vlahovic aveva costretto il portiere dello Sporting a due paratone, oltreché a due sponde.

Considerando le prestazioni del serbo allo Stadium, una firma di Vlahovic anche nel derby della Mole è tutt'altro che da escludere.

Scommessa 2: Dusan Vlahovic marcatore XXL a quota 2.05 su NetBet

Juventus e Torino sigleranno al massimo quattro reti?

Dopo il 3-3 in casa della Lazio, tutte le ultime partite del Torino hanno visto al massimo quattro gol. E due delle ultime tre – con il 2-1 contro il Genoa e il 2-2 contro il Pisa di domenica – hanno visto andare a segno entrambe le formazioni. Inoltre, da metà ottobre, la squadra di Marco Baroni aveva registrato l'1-0 contro il Napoli e il pari a reti inviolate di Bologna.

La Juventus, nelle sue finora 14 gare ufficiali in questa stagione, ha visto solo in due occasioni più di quattro sigilli. E soprattutto, le eccezioni risalgono a metà settembre, quando la "Vecchia Signora" aveva registrato allo Stadium il 4-3 contro l'Inter, prima del 4-4 contro il Borussia Dortmund.

Una sfida, quella contro i gialloneri, che aveva aperto la striscia con nove uscite senza i tre punti, che avrebbe portato all'esonero di Tudor. A due giorni dalla sostituzione del croato, la Juventus aveva festeggiato il 3-1 contro l'Udinese. Sarebbero seguiti il 2-1 a Cremona e l'1-1 contro lo Sporting.

Per questi motivi, la combo Goal + Under 4.5 è da tenere d'occhio per l'incontro fra bianconeri e granata.

Scommessa 3: Goal + Under 4.5 a quota 2.55 su Lottomatica

+