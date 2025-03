Pronostico Juventus-Genoa (29 marzo): bianconeri favoriti nel giorno dell'esordio in panchina di Igor Tudor

Quote Juventus-Genoa

La Juventus ospita il Genoa con l’obiettivo di ritrovare solidità e lasciarsi alle spalle le pesanti sconfitte contro Atalanta e Fiorentina: comincia, dunque, contro il "Grifone" il nuovo corso di Igor Tudor, subentrato a Motta, esonerato nello scorso finesettimana. I principali bookmaker vedono i bianconeri nettamente favoriti, ma il recente rendimento del club torinese solleva qualche dubbio.

Anche perché il Genoa, in trasferta, ha saputo mettere in difficoltà persino l’Inter. Andiamo quindi a esplorare alcuni mercati alternativi.

Pronostici Juventus-Genoa: quote, probabili formazioni e scenario

Migliori pronostici di Juventus-Genoa

Di seguito alcuni consigli di scommessa per il classico del 30° turno di Serie A tra Juventus e Genoa. Ecco alcune quote:

Doppia chance 1X + under 2.5 gol a quota 1.90 su Goldbet

Doppia chance 1X + multigol 1-2 a quota 2.30 su Lottomatica

Under 2.5 gol a quota 1.63 su NetBet

I nostri esperti vedono i bianconeri leggermente favoriti in una sfida con al massimo due gol.

Come arrivano i Bianconeri e i Rossoblu al match

La Juventus è in cerca di riscatto dopo il pesante 0-4 casalingo contro l’Atalanta e lo 0-3 incassato a Firenze prima della sosta. Con zero reti segnate e sette subite nelle ultime due gare, il filotto di cinque vittorie consecutive sembra ormai lontano.

Eppure, da metà gennaio fino al 2-0 contro il Verona, i Bianconeri avevano perso solo a Napoli, ottenendo successi di misura contro Milan e Inter per 1-0.

Durante la sosta per le Nazionali, la Juventus ha deciso non di proseguire con Thiago Motta, esonerato e sostituito da Igor Tudor. Al tecnico croato, che da giocatore ha vissuto stagioni importanti in bianconero, il compito di rilanciare la squadra per il finale di stagione.

Nell’ultima partita disputata, gli uomini di Patrick Vieira sono tornati al successo con un 2-1 contro il quintultimo Lecce. I Rossoblu avevano lasciato punti per strada contro l’Inter (0-1) e nei due pareggi per 1-1 contro Empoli e Cagliari.

Probabili formazioni di Juventus-Genoa

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Veiga; Weah, Koopmeiners, Thuram; Cambiaso; Yildiz; Vlahovic; Kolo Muani

Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Veiga; Weah, Koopmeiners, Thuram; Cambiaso; Yildiz; Vlahovic; Kolo Muani Genoa: Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Matturro; Frendrup, Masini; Zanoli, Malinovskyi, Miretti; Pinamonti

Juventus-Genoa: i bianconeri torneranno al successo?

Prima delle battute d’arresto contro l’Atalanta e la Fiorentina, capace di battere con lo stesso risultato anche l’Inter, la Juventus aveva inanellato cinque vittorie consecutive.

Dopo il 4-1 contro l’Empoli e il 2-1 a Como, tre partite dei Bianconeri avevano registrato meno di 3 reti. La Vecchia Signora aveva infatti ottenuto due 1-0 contro Inter e Cagliari, oltre al 2-0 contro il Verona.

Il 2-1 del Genoa contro il Lecce ha invece interrotto una striscia di cinque gare consecutive dei Rossoblu con al massimo due gol complessivi. Gli uomini di Patrick Vieira nelle precedenti uscite avevano ottenuto un 1-1 a Torino, un 2-0 contro il Venezia e uno 0-1 a San Siro contro l’Inter.

A seguire, erano arrivati altri due 1-1 contro Empoli e Cagliari – il terzo pareggio del Genoa nelle ultime sei trasferte, tutte senza vittorie. Alla luce di questi risultati, in vista della sfida allo Stadium, il segno doppia chance 1X + under 2.5 gol appare uno scenario plausibile.

Scommessa 1: Doppia chance 1X + under 2.5 gol a quota 1.90 su GoldBet

La Vecchia Signora a caccia dei tre punti, ma senza dilagare?

Dunque, prima del 2-1 festeggiato il 14 marzo contro il quintultimo Lecce, il Genoa aveva visto cinque partite consecutive con al massimo due gol. In questa serie, i rossoblu avevano registrato tre 1-1 contro Torino, Empoli e Cagliari.

Inoltre, erano arrivati il 2-0 contro il Venezia e lo 0-1 subìto a San Siro contro la capolista Inter, un risultato che sicuramente possiamo prendere come riferimento. Viceversa, il "Grifone" non aveva siglato più di due reti nemmeno a fine gennaio contro il fanalino di coda Monza.

È vero che la Juventus è reduce dai sette gol subiti contro Fiorentina e Atalanta, ma i viola hanno vinto quattro delle ultime cinque gare casalinghe in campionato. Inoltre, gli orobici, pur faticando a segnare a Bergamo, avevano realizzato dieci reti complessive contro Verona ed Empoli.

Aggiungiamo che la Juventus, a sua volta, aveva battuto lo stesso Verona per 2-0 e si era imposta per 1-0 sia contro l’Inter sia a Cagliari. Alla luce di questi risultati e dei tre punti raccolti in sei trasferte dal Genoa, il segno doppia chance 1X + multigol 1-2 appare uno scenario plausibile.

Scommessa 2: Doppia chance 1X + multigol 1-2 a quota 2.30 su Lottomatica

Juventus-Genoa: partita chiusa e pochi gol in vista?

Coerentemente con gli altri due pronostici, prevediamo al massimo due reti nella sfida tra Juventus e Genoa. I Bianconeri arrivano dallo 0-4 contro l’Atalanta e lo 0-3 di Firenze, con appena quattro tiri nello specchio tra entrambe le gare.

Viceversa, il Genoa nelle ultime tre giornate ha incassato tre gol contro squadre in lotta per la salvezza – Empoli, Cagliari e Lecce. Allo stesso tempo, però, gli uomini di Patrick Vieira avevano concesso a fine febbraio solo una rete in casa dell’Inter.

La capolista, a sua volta, a metà febbraio era uscita sconfitta dallo Stadium dopo aver realizzato appena due tiri nello specchio. Dopodiché, la squadra, allora guidata ancora da Thiago Motta si era imposta sempre per 1-0 a Cagliari, prima di battere il Verona per 2-0.

Per questi motivi, il segno under 2.5 gol appare uno scenario plausibile.

Scommessa 3: Under 2.5 gol a quota 1.63 su NetBet