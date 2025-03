Ecco i pronostici per Inter-Udinese del 30 marzo: gli esperti prevedono una vittoria dei nerazzurri in una gara con pochi gol

Quote Inter-Udinese

L’Inter ospita l’Udinese a San Siro con una striscia positiva alle spalle e la voglia di consolidare il primato. I principali bookmaker vedono i Nerazzurri favoriti, ma alcuni dettagli meritano la nostra attenzione. L’Udinese ha spesso limitato i danni nelle sconfitte, mentre l’Inter tende a sbloccare presto le partite.

Pronostici Inter-Udinese: quote, probabili formazioni e scenario

Migliori pronostici di Inter-Udinese

Di seguito alcuni consigli di scommessa per la partita del 30° turno di Serie A tra Inter e Udinese. Ecco alcune quote:

1 + under 3.5 gol a quota 2.08 su NetBet

1 + multigol 1-3 a quota 2.05 su Goldbet

Team 1 segna il primo gol nel primo tempo a quota 1.78 su Lottomatica

I nostri esperti vedono l’Inter favorita e si aspettano un massimo di tre reti, con almeno una segnatura prima dell’intervallo.

Come arrivano i nerazzurri e i friulani al match

Dopo la sosta per le Nazionali, l’Inter ospita l’Udinese forte del successo per 2-0 nella sfida Scudetto sul campo dell’Atalanta. Le reti di Carlos Augusto al 54° e di Lautaro Martínez all’87° hanno permesso ai Nerazzurri di allungare a +6 sulla Dea e a +3 sul Napoli. Inoltre, gli uomini di Simone Inzaghi sono tornati al successo in trasferta dopo lo 0-1 contro la Juventus e l’1-1 sul campo dei Partenopei.

Nell'ultima uscita a San Siro, l’Inter si era imposta l’11 marzo per 2-1 contro il Feyenoord. La capolista aveva così inanellato il sesto successo casalingo, di cui quattro tra Serie A e Coppa Italia. Tre giorni prima, la "Beneamata" aveva raccolto un 3-2 in rimonta contro il Monza.

L’Udinese, invece, giunge a Milano dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime due giornate. I Friulani non sono andati oltre l’1-1 in casa della Lazio e, soprattutto, hanno subito uno 0-1 contro il Verona il 15 marzo. Per la squadra di Kosta Runjaić appare dunque lontano il filotto di cinque gare senza sconfitte, in cui aveva battuto squadre di bassa classifica e bloccato sull' 1-1 il Napoli.

Probabili formazioni di Inter-Udinese

Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Martínez, Thuram

Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Martínez, Thuram Udinese: Okoye; Ehizibue, Solet, Bijol, Zemura; Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Sánchez, Lucca

Inter favorita contro l’Udinese ma senza goleada

Coppa Italia e Champions League incluse, l’Inter ha vinto sette delle sue più recenti nove uscite. Dopo lo 0-1 allo Stadium contro la Juventus del 16 febbraio, i nerazzurri non si sono imposti solamente nel big match del 1° marzo a Napoli. Dopo l’1-1 contro i partenopei, la capolista della Serie A ha inanellato due successi contro il Feyenoord, il 3-2 contro il Monza e il 2-0 a Bergamo.

Inoltre, sei di queste sfide vinte dagli uomini di Simone Inzaghi hanno visto meno di tre reti. Il successo ottenuto in rimonta contro i brianzoli rappresenta l’eccezione. Tuttavia, senza il gol annullato a Lautaro probabilmente il Monza non avrebbe segnato due volte e l’Inter non sarebbe stata costretta alla rimonta.

In più, l’Udinese in questa stagione ha subìto più di tre reti esclusivamente in un 1-4 esterno contro il Como lo scorso 20 gennaio. In quell’occasione, i Lariani avevano fissato il risultato al 90° minuto. Dopodiché, la squadra di Runjaić ha ottenuto lontano dal Bluenergy Stadium l’1-1 di Napoli, un 1-0 a Lecce e l’1-1 contro la Lazio.

A questi risultati si aggiunge il 2-0 dell’Inter contro l’Udinese in Coppa Italia e lo 0-1 subìto dai Friulani prima della sosta contro il Verona. Di conseguenza, il segno 1 + Under 3.5 gol appare uno scenario realistico per la sfida di San Siro.

Scommessa 1: 1 + Under 3.5 gol a quota 2.08 su NetBet

Quanti goal all'orizzonte in questa sfida?

Dunque, l’Inter, con il 2-0 nel big match di Bergamo, si è imposta per la settima volta in nove uscite ufficiali. Inoltre, la squadra di Simone Inzaghi ha registrato battute d’arresto esclusivamente lontano da San Siro, con lo 0-1 contro la Juventus e l’1-1 di Napoli.

In più, solo nel rocambolesco 3-2 contro il Monza dell’8 marzo ha visto i nerazzurri segnare più di 3 reti nell'ultimo periodo. In conclusione, in otto delle più recenti partite dei Nerazzurri ci sono state dall’una alle tre marcature.

Inoltre, l’Udinese – con l’eccezione del 4-1 del Como al 90° minuto – non ha mai subìto più di tre reti. Prima della sconfitta sul campo dei Lariani, i Friulani avevano inanellato due pareggi a reti inviolate a Verona e contro l’Atalanta, seguiti da un 3-2 contro il Venezia.

Lo 0-2 contro l’Inter in Coppa Italia e, più recentemente, gli 1-1 sui campi di Napoli e Lazio non fanno pensare ad una partita che si chiuda con una goleada. Così come lo 0-1 incassato contro il Verona il 15 marzo non lascia pensare a un colpaccio dell’Udinese a San Siro. In questo scenario, la combo 1 + multigol 1-3 si configura come un esito possibile.

Scommessa 2: 1 + multigol 1-3 a quota 2.05 su Goldbet

Inter avanti già nel primo tempo contro l’Udinese?

Nel 2-0 sul campo dell’Atalanta, l’Inter ha siglato entrambe le reti nel secondo tempo, interrompendo la striscia di clean sheet degli orobici a 4 partite..

Cinque giorni prima, contro il Feyenoord, la Beneamata aveva sbloccato il risultato nel primo tempo. Nell’altra sfida Scudetto del 1° marzo a Napoli, Federico Dimarco aveva portato in vantaggio la squadra di Simone Inzaghi al 22° minuto.

Una settimana dopo, contro il Monza, l’Inter si era vista annullare un gol di Lautaro prima del vantaggio dei Brianzoli, arrivato al 32° minuto. Inoltre, in entrambe le sfide contro il Feyenoord, Marcus Thuram aveva siglato l’1-0 prima dell’intervallo.

L’Udinese, nello 0-1 contro il Verona del 15 marzo, ha subìto la rete al 72° minuto. Nell’1-1, finora ultima trasferta contro la Lazio, entrambe le squadre erano andate a segno nel primo tempo. Lo stesso era accaduto nell’altro 1-1 ottenuto dai Friulani il 9 febbraio a Napoli, dopo il vantaggio dei Partenopei.

Anche considerando che nell'ultimo scontro diretto in Coppa Italia l’Inter aveva segnato entrambe le reti nel primo tempo, il segno team 1 segna il primo gol nel primo tempo appare una scelta sensata.

Scommessa 3: Team 1 segna il primo gol nel primo tempo a quota 1.72 su Lottomatica