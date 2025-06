Pronostici Inter - River Plate: Millonarios indeboliti a rischio

Ecco i nostri pronostici Inter - River Plate in vista della loro sfida nella Coppa del Mondo per club, giovedì 26 giugno.

Pronostici Inter - River Plate: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Inter - River Plate

Inter vincente a quota 1.97 su Lottomatica

Under di 2.5 gol a quota 1.95 su Goldbet

Lautaro Martinez marcatore a quota 2.31 su Netbet

Prevediamo una vittoria di misura per 1-0 dell'Inter sul River Plate.

Quote Inter vs River Plate

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

L'Inter ha quasi avuto una stagione fantastica, lottando su tutti i fronti in Italia, ma alla fine non è riuscita a conquistare alcun trofeo. Ha mancato la Serie A, perso contro i rivali in Coppa Italia e sono stati dominati dal Paris Saint-Germain nella finale di Champions League. Anche se arriva a questo incontro con una sola sconfitta in otto partite, non è stata convincente negli USA.

Nel frattempo, il River Plate avrebbe dovuto già entrare nelle fasi a eliminazione diretta della competizione, ma ha sprecato occasioni per segnare contro il Monterrey. Non ha perso una partita nei 90 minuti da inizio marzo, ma questo potrebbe cambiare a Seattle. Tre grandi squalifiche potrebbero indebolirli notevolmente.

Probabili formazioni Inter - River Plate

Inter: Sommer, De Vrij, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Esposito, Martinez

River Plate: Armani, Montiel, Martinez Quarta, Diaz, Acuna, Fernandez, Kranevitter, Aliendro, Mastantuono, Colidio, Meza

L'Inter pronta ad approfittarne

Sulla carta, l'Inter è la squadra più forte, entrando nel Mondiale per Club come finalista della UCL. Tuttavia, le squadre sudamericane hanno già creato sorprese nella competizione, e il River sarà desideroso di farlo di nuovo. La loro preoccupazione è che non saranno al completo.

Kevin Castano è stato squalificato a causa di un cartellino rosso al Rose Bowl, mentre Enzo Perez e Giuliano Galoppo sono nella stessa situazione dopo le loro ammonizioni. Questo costringerà Marcelo Gallardo a cambiare completamente la formazione, di cui gli italiani possono approfittare. Entrambe le squadre hanno un record quasi identico nel Gruppo E, e questa partita deciderà chi vincerà il gruppo.

I Nerazzurri non si sono ripresi dalla partita contro il PSG. Tuttavia, con i Millonarios indeboliti, i giganti della Serie A dovrebbero prevalere.

Scommessa 1: Inter vincente a quota 1.97 su Lottomatica

Una partita prudente

Entrambe le squadre è improbabile che inizino in modo aggressivo a Washington mentre competono per il primo posto. L'Inter è riuscita a malapena a superare gli Urawa Red Diamonds, e entrambe le squadre hanno pareggiato con meno di 2.5 gol contro i messicani del Monterrey. Gli argentini sanno che hanno bisogno solo di un punto per finire primi e potrebbero giocare di conseguenza.

Alla fine, con giocatori come Lautaro Martinez nel loro arsenale, la squadra europea dovrebbe essere in grado di segnare almeno una volta. Due gol o meno sono stati segnati in tre delle ultime tre partite del River, e lo stesso è accaduto in metà delle ultime sei partite dell'Inter.

Naturalmente, non è improbabile una partita con molti gol, ma il contesto suggerisce un gioco serrato. Il fatto che il Monterrey possa superare entrambe con una grande vittoria sui loro avversari giapponesi aggiunge un po' di intrigo.

Scommessa 2: Under di 2.5 gol a quota 1.95 su Goldbet

Il goleador di riferimento dei Nerazzurri

Quando l'Inter ha bisogno di un gol, di solito è un giocatore specifico a ottenerlo. Martinez ha segnato 24 gol in questa stagione e ha mantenuto la sua forma sotto il nuovo allenatore Cristian Chivu, con due gol in due partite negli Stati Uniti. Ha segnato un pareggio vitale contro i messicani e ha segnato per primo contro gli Urawa Reds.

Nel frattempo, non è solo un goleador, poiché l'argentino ha collezionato sette assist durante il 2024/25 e dovrebbe essere la minaccia più grande dell'Inter. Il River ha mantenuto la porta inviolata solo due volte nelle ultime 10 partite, quindi vedrà un'opportunità per aggiungere al suo bottino stagionale. Ha una possibilità esterna per la Scarpa d'Oro se la sua squadra può rimanere nel torneo.

Scommessa 3: Lautaro Martinez marcatore a quota 2.31 su Netbet