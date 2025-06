Ecco i pronostici Inter Milan - Urawa Red Diamonds per il loro scontro al Mondiale per Club di sabato 21 giugno.

I grandi favoriti Inter affrontano gli Urawa Red Diamonds. Dopo un pareggio, l'Inter si riprenderà o inciamperà di nuovo?

Pronostici Inter - Urawa Red Diamonds: quote e probabili formazioni

Ecco alcuni suggerimenti e pronostici Inter - Urawa Red Diamands per la sfida di sabato nel Mondiale per Club.

Urawa Red Diamonds +2 handicap a quota 2.30 su Lottomatica

Over 0.5 gol degli Urawa Red Diamonds nel secondo tempo a quota 2.90 su NetBet

Entrambe le squadre segnano a quota 2.10 su Goldbet

Si prevede che l'Inter batta gli Urawa Red Diamonds 2-1.

Quote Inter - Urawa Red Diamonds

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il Mondiale per Club è arrivato alla Giornata 2 e il Gruppo E è completamente aperto dopo che l'Inter è inciampata nella sua partita di apertura. Le squadre europee sono molto apprezzate nel Mondiale per Club, ma l'Inter è stata la prima a scivolare, nonostante fosse la grande favorita, avendo pareggiato 1-1 contro il Monterrey.

L'Inter è di nuovo fortemente favorita e sarà ansiosa di vincere contro gli Urawa Red Diamonds. La squadra italiana non ha solo faticato di recente, poiché la loro forma è stata altalenante da aprile. Tuttavia, una sconfitta contro una squadra giapponese sconosciuta segnerebbe un nuovo minimo storico.

La prima partita degli Urawa Red Diamonds al Mondiale per Club è andata come previsto, essendo stati battuti 3-1 dal River Plate. Quel risultato potrebbe non riflettere pienamente la partita, poiché hanno sicuramente fornito una prestazione rispettabile. Non ci si aspetta molto da loro nemmeno qui, ma ciò potrebbe renderli un avversario pericoloso per l'Inter.

Probabili formazioni Inter - Urawa Red Diamonds

Inter: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Asllani, Barella, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Thuram

Urawa Red Diamonds: Nishikawa, Ishihara, Boza, Hoibraaten, Naganuma, Yasui, Gustafson, Kaneko, Watanabe, Savio, Matsuo

Una vittoria di misura per l'Inter?

Sulla carta, e secondo i bookmaker, questa sembra essere una partita incredibilmente sbilanciata a favore dell'Inter. Ciò è probabilmente dovuto al pregiudizio dei bookmaker verso le squadre europee, poiché tutti i favoriti per questa competizione provengono dall'Europa. Questo schema è stato visto anche nelle singole partite, dove quasi tutte le squadre europee hanno iniziato come favorite.

Tuttavia, le cose non sono sempre andate come previsto, e l'Inter lo ha scoperto a proprie spese. Sebbene siano stati per lo più dominanti, solo due tiri in porta suggeriscono che un pareggio potrebbe essere stato un risultato equo. Questo ha chiaramente mostrato le loro recenti difficoltà, poiché l'Inter ha vinto solo tre delle ultime 12 partite nei 90 minuti.

Gli Urawa certamente non sono prolifici vincitori, ma si sono comportati egregiamente nella loro partita di apertura. La loro sconfitta per 3-1 ha lusingato un po' il River Plate ed è stata la prima volta che sono stati battuti con due o più gol di scarto da marzo. Dato il cattivo stato di forma dell'Inter e la difesa ostinata degli Urawa, qualsiasi potenziale vittoria per l'Inter è probabile che sia di misura.

Scommessa 1: Urawa Red Diamonds +2 handicap a quota 2.30 su Lottomatica

Outsider a brillare dopo la pausa

Inizialmente, le quote potrebbero portarte a sottovalutare gli Urawa, ma la squadra giapponese merita più credito. Hanno accumulato più gol del River Plate nella loro partita di apertura del gruppo, dimostrando di poter competere con l'élite.

Vale la pena menzionare che 1.01 dei 1.09 gol che hanno gestito nei 90 minuti sono arrivati dopo la pausa, anche se potrebbe essere leggermente distorto dal fatto che il loro gol è stato un rigore. Questo slancio finale è un modello costante per loro.

In sei delle ultime sette partite in cui hanno trovato la rete, hanno segnato dopo l'intervallo. Poiché otto dei loro ultimi dieci gol sono arrivati anche nel secondo tempo, tendono a migliorare con il progredire della partita. Avendo mostrato una forma d'attacco impressionante contro il River Plate, potrebbero segnare nel secondo tempo.

Scommessa 2: Over 0.5 gol degli Urawa Red Diamonds nel secondo tempo a quota 2.90 su NetBet

L'approccio divertente degli Urawa

Dato come gli Urawa hanno affrontato la loro partita di apertura con il River Plate, è probabile che questa partita sia molto aperta. Ciò potrebbe adattarsi all'Inter, che ha i migliori attaccanti ed è ben posizionata per sfruttare le lacune difensive degli Urawa. Se il River Plate li ha puniti, allora l'Inter sembra avere un buon valore per farlo anche.

Gli Urawa hanno usato questa strategia per un po' di tempo, e ha contribuito a far segnare entrambe le squadre in sei delle loro ultime sette partite. Anche se le quote suggeriscono che entrambe le squadre non segneranno perché gli Urawa sono visti come improbabili a trovare la rete, tendono a segnare.

Le partite dell'Inter non hanno visto gol da entrambe le parti altrettanto spesso, ma l'approccio degli Urawa potrebbe sorprenderli. Potrebbero aspettarsi molto rispetto, ma la squadra giapponese non glielo concederà con il loro approccio aggressivo.