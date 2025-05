Abbiamo i pronostici per la partita di Serie A tra Inter e Lazio. Il nostro esperto prevede che l'Inter manterrà vive le sue speranze di Scudetto.

Quello di domenica sera sarà un match ad alta tensione: si tratta di un scontro valevole dello scudetto per i nerazzurri, e di un posto in Champions per i laziali. A seguito un confronto quote Inter - Lazio, pronostici e analisi della partita.

Quote Inter - Lazio

L'Inter parte favorita secondo i bookmakers rispetto alla squadra ospite: incide sia il fattore campo, sia l'ondata posivita che gli uomini di Inzaghi stanno cavalcando. Dopo essersi guadagnati la finale in Champions, vogliono tentare il colpo spodestando il Napoli dal primo posto e portando a casa anche lo scudetto.

Migliori scommesse per Inter - Lazio

Si prevede che l'Inter batterà la Lazio 2-1.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Inter e Lazio stanno lottando per obiettivi importanti in Serie A, quindi questa partita non sarà un tipico incontro di fine stagione.

L'Inter è a un punto di distanza dal Napoli in Serie A. Nel frattempo, la Lazio si trova appena fuori dai primi quattro posti e sta spingendo per un posto in Champions League.

I Nerazzurri si sono ripresi da una serie di due sconfitte consecutive in campionato, avendo vinto due partite di fila. È cruciale che vincano questa partita prima dell'ultima giornata. Sono forti in casa, avendo perso solo una volta in campionato da ottobre 2024.

La Lazio ha perso l'opportunità di entrare nei primi quattro quando ha pareggiato 1-1 contro la Juventus lo scorso weekend. La Juve è il loro principale rivale per il quarto posto. Poiché i Biancocelesti hanno il calendario più difficile tra le squadre che inseguono l'Europa, non sarà una partita facile per loro.

Formazioni probabili Inter - Lazio

Inter: Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Martínez, Thuram

Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Martínez, Thuram Lazio: Mandas, Marušić, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Vecino, Guendouzi, Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni, Taty

L'Inter mantiene vive le speranze di titolo

L'Inter è sotto pressione per vincere questa partita, poiché ha bisogno di tre punti per continuare la corsa al titolo. Nel frattempo, il Napoli ha un finale di stagione più favorevole.

I Nerazzurri hanno slancio grazie a due vittorie consecutive in campionato. Inoltre, hanno raggiunto la finale di Champions League, il che dovrebbe aumentare la loro fiducia.

Sono formidabili in casa in Serie A, imbattuti da ottobre 2024. Inoltre, hanno vinto 11 delle 15 partite casalinghe, incluse sette delle ultime otto.

L'Inter ha anche un ottimo record contro la Lazio in casa. Li ha battuti sei volte nelle ultime sette partite al San Siro.

Li ha già battuti due volte questa stagione tra campionato e coppa. Quelle due vittorie sono arrivate con un punteggio complessivo di 8-0.

La loro ultima sconfitta casalinga in Serie A contro la Lazio risale a marzo 2019.

Lazio pericolosa dopo l'intervallo

La Lazio sicuramente non avrà una partita facile al San Siro, data la storica dominanza dell'Inter. Tuttavia, potrebbero ancora credere di poter trovare la rete, anche se non sono riusciti a segnare contro l'Inter finora questa stagione.

Curiosamente, la Lazio non ha mancato di segnare in una delle ultime 10 partite di Serie A, quindi tende a trovare il modo di andare in gol. Quattro degli ultimi cinque gol in Serie A sono arrivati dopo l'intervallo, quindi i tifosi biancocelesti potrebbero dover essere pazienti.

Il loro pareggio contro la Juventus la scorsa settimana è arrivato al 96° minuto.

L'azione nel secondo tempo non è una novità per la Lazio, che ha segnato più gol dopo il 75° minuto di questa stagione rispetto a qualsiasi altra squadra. Solo due squadre in Serie A hanno un tempo medio di gol più tardivo della Lazio (56°). Hanno segnato dopo l'intervallo in otto delle ultime nove partite di Serie A. Con l'Inter disperata di vincere, potrebbe esserci un'ansia tardiva che la Lazio potrebbe sfruttare.

Thuram affronta un avversario preferito

Marcus Thuram non ha giocato molto in Serie A recentemente. È stato utilizzato solo nelle partite di Champions League. Tuttavia, Simone Inzaghi potrebbe scegliere di schierare uno dei suoi pezzi grossi in questa partita.

È il capocannoniere dell'Inter in Serie A questa stagione e, poiché questa è una partita da vincere assolutamente, è difficile immaginare che non giochi qui.

Thuram ha segnato tre gol contro la Lazio nella sua carriera, e ci sono solo altre due squadre contro cui ha segnato più gol. Inoltre, ha segnato in tre dei suoi quattro scontri diretti personali contro la Lazio, inclusa la partita di andata. La storia suggerirebbe che sia leggermente sottovalutato per tornare a segnare.

