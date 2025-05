Inter vs Barcellona, semifinale di Champions: il nostro esperto prevede una sfida combattuta, ma con il Barça favorito per la vittoria.

Ritorno di semifinali di Champions al cardiopalma: è così che si prospetta la sfida tra i nerazzurri di Inzaghi e i blaugrana di Flick. In questo articolo tutti i pronostici Inter - Barcellona, quote scommesse e analisi match con le probabili formazioni delle due squadre.

Quote Inter - Barcellona

É tutto ancora in gioco e l'Inter può sovvertire i pronostici della Champions riuscendo a sfilare al Barcellona il posto alla finale di Monaco. Le quote sono dalla parte dei blaugrana ma occhio alle sorprese dei nerazzuri che a questo punto devono puntare tutto sulla Coppa delle Coppe.

Pronostici Inter - Barcellona: quote a confronto e probabili formazioni

Top pronostici Inter vs Barcellona:

A seguire alcuni consigli per le scommesse sportive online sulla gara di ritorno della semifinale di Champions:

Vittoria del Barcellona con quota 2.20 su Lottomatica

Entrambe le squadre segnano e oltre 2.5 gol con quota 1.65 su Goldbet

Lamine Yamal marcatore in qualsiasi momento con quota 4.00 su Netbet

Si prevede che il Barcellona batterà l'Inter Milan 3-2.

La nostra analisi: Forma delle due squadre

Inter Milan e Barcellona hanno messo in pausa le loro rispettive corse al titolo per concentrarsi su questa semifinale di Champions League. La prima partita è finita con un pareggio 3-3. I Nerazzurri stanno cercando di recuperare il Napoli in Serie A, mentre il Barcellona è in testa alla Liga.

L'Inter ha finalmente interrotto una serie di cinque partite senza vittorie battendo il Verona 1-0. Hanno anche concluso la loro serie senza vittorie di tre partite a San Siro. Ora mirano a raggiungere la finale di Champions League per la seconda volta in tre stagioni.

Il Barcellona ha dovuto rimontare da un 1-0 per battere il già retrocesso Real Valladolid 2-1 lo scorso weekend. La maggior parte dei loro uomini chiave è stata fatta riposare in questa partita. Hanno perso solo una partita nel 2025.

Probabili formazioni Inter - Barcellona

Inter: Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Martínez, Thuram

Barcellona: Szczęsny, Garcia, Cubarsi, Martinez, Martin, Pedri, De Jong, Olmo, Yamal, Torres, Raphinha

Barça verso la Finale

Anche se la loro prima partita è finita con un pareggio 3-3 ed è tra le migliori partite nella storia della Champions League, ci dovrà essere un vincitore.

È difficile non pensare che il Barcellona vinca stando ai pronostici. Finora, hanno vinto 24 delle 30 partite nel 2025. Inoltre, hanno vinto quattro delle loro ultime cinque partite di Champions League in trasferta e hanno perso solo contro il Dortmund nell'ultimo turno dopo che la loro qualificazione era ormai assicurata.

Dovrebbero essere riposati poiché l'allenatore Hansi Flick ha fatto riposare quasi tutto l'undici titolare nel weekend. Inoltre, il Barça ha il vantaggio negli scontri diretti con sei vittorie su 13 incontri, mentre l'Inter ne ha solo due.

Inoltre, il club catalano ha vinto tre delle ultime sei partite in Italia e ha perso solo una volta. La forma dell'Inter è stata incostante recentemente, battendo a malapena il Verona.

Flick ha un record positivo di 2 vittorie, 1 pareggio contro l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, inoltre.

Scommessa Inter vs Barcellona 1: Vittoria del Barcellona con quota 2.20 su Lottomatica

Aspettati Gol Ancora

Il Barcellona è una delle squadre più prolifiche nella storia della Champions League, quindi vi di aspetta che segni spesso. Tuttavia, la loro prima partita è la prova che tendono a subire molti gol, anche. Ben 15 delle ultime 16 partite di Champions League del Barça hanno visto oltre 2.5 gol.

Inoltre, entrambe le squadre hanno segnato in 13 di quelle partite. C'è poco valore nel sostenere l'una o l'altra, ma le due di solito vanno di pari passo. Il Barça è vulnerabile in trasferta. Ha subito oltre 2 gol in sei delle ultime sette partite di Champions League in trasferta. Tuttavia, ha anche segnato 19 gol in queste partite.

Le ultime tre partite casalinghe dell'Inter in questa competizione hanno visto anche oltre 2.5 gol. Le ultime due di quelle hanno visto anche entrambe le squadre segnare. La loro difesa era solida all'inizio della competizione, ma è stata più vulnerabile recentemente. Ciò potrebbe significare, anche alla luce dei pronostici Inter - Barcellona, che questa sarà un'altra partita con molti gol. Le ultime quattro partite dei Nerazzurri in competizione hanno visto entrambe le squadre segnare e oltre 2.5 gol.

Scommessa Inter vs Barcellona 2: Entrambe le squadre segnano e oltre 2.5 gol con quota 1.65 su Goldbet

Yamal illumina le Semifinali

Lamine Yamal è stato una delle stelle della prima partita. La sua prestazione ha fatto parlare i tifosi di lui come un futuro candidato al Pallone d'Oro. Tuttavia, la maggior parte dell'attenzione nell'attacco del Barça è stata su Raphinha e sull'attualmente infortunato Robert Lewandowski.

Yamal è passato inosservato in termini di gol. Sembra un po' sopravvalutato per finire nel tabellino dei marcatori, proprio come ha fatto nella prima partita. Il Barça ha giocato contro squadre italiane due volte in questa stagione, e Yamal ha segnato in entrambe le partite.

Se vuole essere un candidato al Pallone d'Oro, allora deve mettersi in mostra. Non è particolarmente prolifico, ma otto dei suoi ultimi nove gol per il Barcellona sono arrivati in competizioni di coppa. Ecco quindi che i pronostici Inter - Barcellona lo danno tra i papabili marcatori del match.

Scommessa Inter vs Barcellona 3: Lamine Yamal marcatore in qualsiasi momento con quota 4.00 su Netbet