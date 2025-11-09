Pronostici Inter - Lazio: equilibrio a San Siro

Contro la Lazio, i nostri esperti prevedono almeno un punto per l'Inter in una sfida con al massimo tre reti e quantomeno una porta inviolata.
Migliori pronostici di Inter - Lazio
Ecco alcuni spunti per le scommesse su Inter - Lazio, con le quote dei mercati analizzati dai nostri esperti:
- No Goal a quota 1.85 su Goldbet
- No Goal + Under 3.5 a quota 1.94 su NetBet
- Doppia Chance 1X + Under 3.5 + No Goal a quota 2.90 su Lottomatica
Per la partita fra Inter e Lazio, i nostri esperti prevedono un risultato utile per la "Beneamata", con almeno una porta inviolata e non più di tre reti complessive.
Quote Inter - Lazio
Come arrivano i nerazzurri e i biancocelesti al match
L'Inter riceve la Lazio dopo i 2-1 di domenica a Verona e di mercoledì in Champions contro il Kairat Almaty. Al Bentegodi, gli uomini di Cristian Chivu avevano collezionato il sesto successo in sette turni e – archiviato l'1-3 subìto a Napoli – il secondo consecutivo dopo il 3-0 contro la Fiorentina. Prima della battuta d'arresto al Maradona, i nerazzurri si erano imposti per 1-0 sul campo della Roma.
Dal canto suo, la Lazio – quantomeno in termini di risultati – sembra essersi lasciata alle spalle l'avvio che l'aveva vista raccogliere tre punti in quattro turni. È un lontano ricordo lo 0-1 contro la Roma del 21 settembre, dopo il quale i biancocelesti hanno infatti collezionato tre vittorie e altrettanti pari.
Ma soprattutto, la squadra di Maurizio Sarri non concede reti da quattro giornate. Se in trasferta le "Aquile" non sono andate oltre due 0-0 contro Atalanta e Pisa, all'Olimpico sono arrivati l'1-0 contro la Juventus e il 2-0 contro il Cagliari.
Probabili formazioni di Inter - Lazio
- Inter: Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Bonny, Lautaro
- Lazio: Provedel, Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini, Guendouzi, Cataldi, Basic, Isaksen, Dia, Zaccagni
Inter - Lazio: vedremo quantomeno un clean sheet?
La Lazio giunge al Meazza dopo aver mantenuto la porta inviolata in cinque delle sue ultime sei uscite in campionato. Dopo quella incassata a fine settembre nel derby contro la Roma, i biancocelesti hanno concesso reti esclusivamente nel 3-3 contro il Torino. Poi, la squadra di Maurizio Sarri ha alternato due 0-0 lontano dall’Olimpico – quelli contro l’Atalanta e il Pisa – ad altrettanti successi: l'1-0 contro la Juventus e il 2-0 contro il Cagliari.
L'Inter, nella finora ultima gara di campionato al Meazza, con il 3-0 contro la Fiorentina – e dopo l'1-0 in casa della Roma – aveva mantenuto la porta inviolata per la seconda volta in tre turni. Sarebbero seguiti i 2-1 di domenica sul campo dell'Hellas Verona e mercoledì contro il Kairat Almaty.
Ma alla luce del rendimento della Lazio in trasferta, il segno No Goal è da tenere d'occhio.
Al Meazza assisteremo a non più di tre marcature?
Con il 2-1 di domenica a Verona, sono cinque le partite dell'Inter – nelle ultime sette giornate – che si sono concluse con meno di quattro marcature. Dopo il 3-4 incassato a metà settembre allo Stadium contro la Juventus, le eccezioni sono arrivate nel 4-1 contro la Cremonese e nell'1-3 a Napoli. Ma poi la squadra di Cristian Chivu era tornata al successo col 3-0 contro la Fiorentina.
Inoltre, la Lazio giunge al Meazza a sei giorni dal 2-0 contro il Cagliari. Quella contro i sardi è stata la sesta in otto giornate per gli undici di Maurizio Sarri con non più di tre marcature. Anche perché, lontano dall'Olimpico, i biancocelesti sono reduci dagli 0-0 contro Atalanta e Pisa. Davanti al proprio pubblico, invece, ha collezionato l'1-0 contro la Juventus e il 2-0 contro il Cagliari.
Dunque, la combo No Goal + Under 3.5 rientra fra gli eventi plausibili nell'incontro a San Siro.
L'Inter raccoglierà quantomeno un punto contro la Lazio?
La Lazio giunge al Meazza imbattuta da sei giornate, ma ha perso punti con tre squadre della seconda metà della classifica. Al 3-3 registrato all'Olimpico contro il Torino sono seguiti gli 0-0 a Bergamo e soprattutto contro il Pisa, principale candidato alla retrocessione. Come se non bastasse – al netto dell'1-0 contro una Juventus in piena crisi – i successi sono arrivati contro squadre dell'ultimo terzo della graduatoria. Al 3-0 a Genova è seguito lunedì per 2-0 contro il Cagliari.
L'Inter, invece, dopo l'1-2 contro l'Udinese di fine agosto, è stata un rullo compressore a San Siro e ha collezionato sei vittorie in sette turni. L'1-3 a Napoli, era stato preceduto dal 4-1 contro la Cremonese e soprattutto l'1-0 in casa della Roma. Poi, in campionato, sarebbero arrivati il 3-0 contro la Fiorentina e domenica il 2-1 a Verona.
Considerando questi dati, la combo Doppia Chance 1X + Under 3.5 + No Goal è un'opzione realistica per la sfida fra Inter e Lazio.
