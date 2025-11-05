Pronostici Inter - Kairat: nerazzurri finora impeccabili in Champions

Contro il Kairat Almaty, gli esperti si aspettano la quarta vittoria a zero dell'Inter in Champions e più di tre reti.

Migliori pronostici di Inter - Kairat Almaty

Di seguito qualche spunto per le scommesse sulla gara della quarta giornata di Champions League tra Inter e Kairat Almaty con le quote da considerare:

Over 3.5 casa a quota 1.52 su Goldbet

1° tempo/finale 1/1 + Over 3.5 a quota 1.67 su NetBet

1 + Over 3.5 + No goal a quota 2.90 su Lottomatica

Contro i kazaki, i nostri esperti prevedono la "Beneamata" in vantaggio già all'intervallo, almeno quattro marcature e un clean sheet.

Quote Inter - Kairat Almaty

I bookmaker offrono quote molto basse sui tre punti dell'Inter contro il Kairat Almaty, e i nostri esperti hanno preferito esplorare altri mercati.

Come arrivano i nerazzurri e i gialloneri al match

A due settimane dal 4-0 in Belgio contro l'Union Saint-Gilloise, l'Inter riceve a San Siro il Kairat Almaty. E lo fa sulle ali del 2-1 a Verona, il sesto successo degli uomini di Cristian Chivu in sette giornate di Serie A. Inoltre, insieme all'Arsenal, i nerazzurri sono l'unica formazione in Champions a punteggio pieno e non aver ancora subìto gol. Nelle prime uscite, infatti, avevano collezionato il 2-0 in casa dell'Ajax e il 3-0 contro lo Slavia Praga.

Il Kairat Almaty, invece, nella sua prima fase principale in Champions ha insaccato solo nell'1-4 rimediato al debutto in casa dello Sporting. Poi, la squadra di Rafael Urazbahtin, davanti al proprio pubblico, ha incassato lo 0-5 contro il Real Madrid prima di essere fermata dal Pafos sullo 0-0. Con lo stesso risultato si erano concluse anche le sfide nei playoff contro il Celtic, poi sconfitto ai rigori.

Probabili formazioni di Inter - Kairat Almaty

Inter: Sommer, Akanji, Bisseck, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco, Lautaro Martinez, Pio Esposito

Sommer, Akanji, Bisseck, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco, Lautaro Martinez, Pio Esposito Kairat Almaty: Anarbekov, Tapalov, Martynovich, Sorokin, Luìs Mata, Arad, Glazer, Mrynskiy, Jorginho, Gromyko, Satpayev

Scommettere su Vince/Avanti di 2 goal su Inter - Kairat con bet365

Il mercato "Vince/Avanti di 2 Goal" di bet365 offre una risoluzione anticipata della scommessa sulla vittoria di una squadra, rendendola vincente non appena quest'ultima raggiunge un vantaggio di due reti, indipendentemente dal risultato finale. Questa funzionalità è applicabile alle scommesse pre-partita su oltre 40 competizioni calcistiche. Se la scommessa è singola, viene pagata per intero al verificarsi del vantaggio di due goal. Se fa parte di una multipla, la selezione viene considerata vincente, mentre le altre selezioni della schedina restano attive.

Esempio Pratico: Inter - Kairat (Champions League): Se si scommette sulla vittoria dell'Inter con l'opzione "Vince/Avanti di 2 Goal" e l'Inter si porta sul 2-0 (o 3-1, 4-2, ecc.) in qualsiasi momento della partita, la scommessa viene considerata vinta e pagata immediatamente, anche se il Kairat dovesse in seguito pareggiare o ribaltare il punteggio.

Inter - Kairat Almaty: la "Beneamata" siglerà almeno quattro reti?

In due delle sue finora tre uscite nella fase a campionato della Champions, il Kairat Almaty ha concesso più di tre marcature. Prima dello 0-0 contro un'altra esordiente, il Pafos, la squadra di Urazbahtin, a fine settembre, aveva incassato davanti al proprio pubblico lo 0-5 contro il Real Madrid. Che, a sua volta, era seguito all'1-4 di Lisbona contro lo Sporting.

Dal canto suo, l'Inter, finora in questa stagione europea, ha incontrato esclusivamente formazioni nettamente superiori al Kairat Almaty. Nonostante ciò, gli undici di Chivu hanno già siglato nove reti – di cui quattro due settimane fa contro l'Union Saint-Gilloise. In precedenza, i nerazzurri avevano espugnato il campo dell'Ajax per 2-0 e sconfitto lo Slavia Praga per 3-0.

Alla luce di questi dati, i nostri esperti ritengono che il segno Over 3.5 casa sia uno scenario plausibile per la sfida dell'Inter contro il Kairat Almaty.

Scommessa 1: Over 3.5 casa a quota 1.52 su Goldbet

I nerazzurri chiuderanno anche il primo tempo in vantaggio?

Per esempio, l'Inter, in tutte le sue tre partite nella Champions 2025/26, era giunta avanti già al duplice fischio. Nel 2-0 di Amsterdam, la formazione di Chivu aveva chiuso il primo tempo sull'1-0. Nel 3-0 al Meazza contro lo Slavia e nel 4-0 in trasferta contro l'Union Saint-Gilloise erano invece stati rispettivamente due i sigilli nerazzurri prima dell'intervallo.

Ora l'Inter ospita a San Siro un Kairat Almaty che, prima dello 0-0 contro il Pafos, aveva concesso complessivamente nove reti allo Sporting e al Real Madrid. Sia a Lisbona sia contro le "Merengues", i kazaki avevano subìto un gol prima dell'intervallo, per poi incassarne tre e quattro nella ripresa.

Nonostante il loro pari a reti inviolate contro i ciprioti, la combo 1° tempo/finale 1/1 + Over 3.5 è tutt'altro che da escludere.

Scommessa 2: 1° tempo/finale 1/1 + Over 3.5 a quota 1.67 su NetBet

Inter - Kairat Almaty: a San Siro vedremo una porta inviolata?

Per esempio, in tutte le sue tre apparizioni in questa Champions, l'Inter non ha subìto reti. Fra il 2-0 raccolto in casa dell'Ajax e il 4-0 in terra belga contro l'Union Saint-Gilloise, gli uomini di Chivu avevano collezionato il 3-0 contro lo Slavia Praga. Inoltre, il successo con lo stesso punteggio contro la Fiorentina nell'ultima gara a San Siro aveva rappresentato il terzo clean sheet in cinque turni di Serie A.

Il Kairat Almaty aveva esordito nella fase a girone unico con l'1-4 sul campo dello Sporting. Ma dopo aver timbrato il cartellino a Lisbona, la formazione di Urazbahtin non ha più segnato in Europa. I kazaki, infatti, davanti al proprio pubblico hanno registrato lo 0-5 contro il Real Madrid e lo 0-0 contro il Pafos.

Considerando questi risultati, la combo 1 + Over 3.5 + No Goal è uno scenario da tenere d'occhio.