Inter vs Feyenoord

Inter favorito per il ritorno di Champions: dopo il 2-0 a Rotterdam, gli esperti prevedono un successo nerazzurro già nel primo tempo.

Quote Inter-Feyenoord

Complice anche il 2-0 di Rotterdam, l’Inter parte nettamente favorita nel ritorno contro il Feyenoord. Lo confermano anche i principali bookmaker, con quote basse sul successo nerazzurro. Come in ogni match di questo livello, potrebbero esserci mercati interessanti da esplorare.

Pronostici Inter-Feyenoord: quote, probabili formazioni e scenario

Migliori pronostici di Inter-Feyenoord

Di seguito alcuni consigli di scommessa sul match di Champions League che si terrà tra Inter e Feyenoord, ecco alcune quote:

1 primo tempo a quota 1.80 su Lottomatica

Combo Over 0.5 primo tempo / Under 2.5 secondo tempo a quota 1.60 su Goldbet

Lautaro Martínez marcatore in qualsiasi momento (entro i tempi regolamentari) a quota 2.25 su NetBet

Come arrivano le due squadre al match

Si riparte dal 2-0 ottenuto dall’Inter mercoledì a Rotterdam. Grazie ai gol di Marcus Thuram al 38° e Lautaro Martínez al 50°, gli uomini di Simone Inzaghi hanno compiuto un passo importante verso i quarti. Contro il Feyenoord, però, è vietato abbassare la guardia – il Milan ne sa qualcosa.

Inoltre, la sfida del club di Rotterdam contro il Groningen, valida per il 25° turno di Eredivisie, è stata rinviata a inizio aprile. Una scelta fatta apposta per permettere alla squadra di Robin van Persie, in carica da fine febbraio, di concentrarsi sulla doppia sfida con i Nerazzurri.

Gli uomini di Simone Inzaghi, invece, hanno centrato il sesto successo casalingo di fila, battendo il Monza per 3-2. Dopo una rete annullata a Lautaro al 25°, i Brianzoli si sono portati sul doppio vantaggio. Poi, il gol di Marko Arnautovic a fine primo tempo ha dato il via alla rimonta.

Probabili formazioni di Inter-Feyenoord

Inter: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martínez

Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Hugo Bueno; Moder, Smal; Haj Moussa, Paixao, Ivanusec; Carranza

Inter dominante nel primo tempo: un trend da confermare?

Nella gara d’andata sul campo del Feyenoord, l’Inter ha chiuso il primo tempo in vantaggio per la terza volta consecutiva. Lo stesso era accaduto il 25 febbraio in Coppa Italia contro la Lazio e il 1° marzo nella sfida Scudetto a Napoli. Contro il Monza, invece, senza il gol annullato a Lautaro, i Nerazzurri probabilmente sarebbero stati avanti all’intervallo.

Inoltre, la squadra di Simone Inzaghi ha vinto i primi tempi in complessivamente sei delle sue più recenti otto uscite in Champions League. Hanno fatto eccezione solo due gare della fase campionato, l’1-0 a Berna e lo 0-1 subìto il 10 dicembre a Leverkusen. Dopodiché l’Inter si è imposta già nei primi 45 minuti in casa dello Sparta Praga, con il Monaco e appunto a Rotterdam.

Il Feyenoord, invece, è andato all’intervallo in svantaggio nelle ultime tre recenti trasferte di Champions League. Dopo lo 0-3 subito nel primo tempo contro il Manchester City, gli olandesi si erano ritrovati sotto 1-2 contro il Lille. Nell’1-1 di San Siro con il Milan, invece, i Rossoneri avevano sbloccato il risultato già al primo minuto.

Scommessa 1: 1 primo tempo a quota 1.80 su Lottomatica

I Nerazzurri avanti all’intervallo? Ecco cosa aspettarsi nella ripresa

Coerentemente con il pronostico che vede l’Inter in vantaggio all’intervallo nella gara di ritorno contro il Feyenoord, ci aspettiamo almeno una rete nel primo tempo. Inoltre, prevediamo un massimo di due gol nella ripresa – e questo per diversi motivi.

Innanzitutto, in otto delle nove uscite dei Nerazzurri nella Champions League 2024/25, il secondo tempo ha visto meno di tre reti. L’unica eccezione è stata il 4-0 inflitto alla Stella Rossa di Belgrado lo scorso 1° ottobre. Anche nel 3-0 contro il Monaco a fine gennaio, l’ultimo gol era arrivato solo al 67°, con gli ospiti in inferiorità numerica dal 12° minuto.

Inoltre, in tutte le più recenti cinque gare casalinghe dell’Inter, dopo l’intervallo ci sono state al massimo due marcature. Anche nella sfida contro il Monza, nonostante un predominio assoluto, la squadra di Simone Inzaghi ha segnato due gol nella ripresa. E tre reti complessive di vantaggio contro il Feyenoord permetterebbero di dosare le forze in vista del big match a Bergamo di domenica prossima.

Scommessa 2: Combo Over 0.5 primo tempo / Under 2.5 secondo tempo a quota 1.60 su Goldbet

Lautaro a segno con regolarità: il Toro pronto a colpire ancora?

Contro il Monza, Lautaro si è visto annullare un gol per un lieve tocco di mano dopo una sua conclusione respinta da Turati. Morale della favola? Anche contro i Brianzoli, il Toro è andato vicinissimo alla rete.

Da metà gennaio a fine febbraio, il capitano nerazzurro ha trovato la porta con grande continuità a San Siro. I numeri parlano chiaro: sei gol in cinque partite casalinghe, tre dei quali rifilati al Monaco. Contro la Fiorentina, invece, una sua conclusione era stata deviata in autogol da Marin Pongračić.

Anche in Champions League, Lautaro ha lasciato il segno. In nove partite ha già trovato la via della rete sei volte. Prima della tripletta contro il Monaco e del sigillo nel 2-0 di Rotterdam, aveva colpito anche contro la Stella Rossa e lo Sparta Praga.

Scommessa 3: Lautaro Martínez marcatore in qualsiasi momento (entro i tempi regolamentari) a quota 2.25 su NetBet