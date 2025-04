Ecco i pronostici per Inter-Cagliari del 12 aprile: i nostri esperti prevedono un risultato utile dei Nerazzurri e al massimo tre reti.

Quote Inter-Cagliari

Prima del 2-1 in casa del Bayern, il 2-2 di Parma aveva interrotto un filotto dell’Inter con tre successi consecutivi in campionato. Contro un Cagliari che non vince da sei trasferte, le quote sul segno 1 sono comprensibilmente basse. Anche per questo motivo, i nostri esperti hanno preferito concentrarsi su scenari alternativi.

Pronostici Inter-Cagliari: quote, probabili formazioni e scenario

Migliori pronostici di Inter-Cagliari

Di seguito alcuni consigli di scommessa per la partita del 32° turno di Serie A tra Inter e Cagliari. Ecco alcune quote:

Under 2.5 casa + Under 1.5 ospite a 1.70 su Lottomatica

Hakan Calhanoglu marcatore in qualsiasi momento a 4.00 su Goldbet

Doppia Chance 1X + Multigol 1-3 a 1.67 su Netbet

I nostri esperti vedono i Nerazzurri leggermente favoriti contro il "Casteddu", e si aspettano un massimo di tre reti, con almeno una firma di Hakan Calhanoglu.

Come arrivano i Nerazzurri e i sardi al match

L’Inter riceve il Cagliari a cavallo fra le due sfide di Champions contro il Bayern, dopo il 2-1 nel match d’andata a Monaco di martedì e con il ritorno già in programma mercoledì a San Siro.

Nell’ultima uscita in campionato, la squadra di Inzaghi aveva pareggiato per 2-2 a Parma dopo aver chiuso il primo tempo avanti di due gol. Si era così interrotto il filotto della capolista, che aveva festeggiato il 3-2 contro il Monza, il 2-0 nel big match sul campo dell’Atalanta e il 2-1 contro l’Udinese. Prima ancora, era arrivato anche l’1-1 nel Derby di Coppa Italia contro il Milan.

Il Cagliari è reduce dallo 0-0 a Empoli, risultato che ha permesso ai sardi di tenere sei punti di margine sulla terzultima a sette giornate dalla fine. La squadra di Davide Nicola non vince fuori casa da sei partite: tre pareggi, tre sconfitte ma ha comunque interrotto una striscia negativa che includeva l’1-2 a Bologna e lo 0-1 contro la Roma.

Probabili formazioni di Inter-Cagliari

Inter: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram

Cagliari: Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Prati, Adopo, Augello; Viola, Luvumbo; Piccoli

L’Inter concede poco, il Cagliari segna raramente in trasferta: vale la combo Under?

Per esempio, in sei delle sue ultime sette uscite ufficiali a San Siro, l’Inter ha siglato al massimo due reti e non ne ha concessa più di una. L’eccezione risale all’8 marzo, quando gli uomini di Simone Inzaghi hanno raccolto il rocambolesco 3-2 contro il Monza. In quell’occasione, il fanalino di coda era andato sul doppio vantaggio dopo un gol annullato a Lautaro Martinez a metà del primo tempo.

Precedentemente, la capolista aveva infilato una serie positiva con il 2-1 contro la Fiorentina, l’1-0 contro il Genoa e, in Coppa Italia, il 2-0 contro la Lazio. A marzo erano poi arrivati altri 2-1 in Champions contro il Feyenoord, oltre che in Serie A contro l’Udinese. Aprile si era aperto con l’1-1 nel Derby di Coppa Italia in casa del Milan.

Inoltre, il Cagliari, nelle sue più recenti cinque trasferte, ha trovato il gol solo nell’1-2 subito a Bologna il 2 marzo. Da fine gennaio, la formazione di Davide Nicola aveva registrato lo 0-2 sul campo del Torino e lo 0-0 a Bergamo contro un’Atalanta ancora a secco di vittorie casalinghe nel 2025. Poi sono arrivati lo 0-1 contro la Roma e, domenica, un altro pareggio a reti inviolate contro l’Empoli, terzultimo in classifica.

Alla luce di questi risultati, il segno Combo Under 2.5 Casa + Under 1.5 Ospite rappresenta uno scenario plausibile.

Scommessa 1: Combo Under 2.5 casa + Under 1.5 ospite a 1.70 su Lottomatica

Calhanoglu tornerà al gol contro il "Casteddu"?

Nel corso di questa stagione, Hakan Calhanoglu ha accusato una serie di stop muscolari. Per questo motivo Simone Inzaghi sta cercando di gestire in modo prudente il centrocampista turco, faro del gioco nerazzurro.

Nonostante ciò, nell’1-1 in Coppa Italia in casa del Milan del 2 aprile, Calhanoglu ha insaccato per la quarta volta nelle ultime cinque uscite dell’Inter a San Siro. Nell’unica eccezione, il 2-1 contro l’Udinese a fine marzo, Marko Arnautovic e Davide Frattesi avevano portato la capolista sul 2-0 prima della mezz’ora.

In precedenza, contro formazioni italiane, Calhanoglu aveva segnato nel 2-0 di Coppa contro la Lazio e nel 3-2 contro il Monza. Inoltre, a metà marzo, aveva siglato la rete decisiva nel 2-1 contro il Feyenoord nel ritorno degli ottavi di Champions League.

Tenendo conto di questi precedenti, un ritorno al gol contro il Cagliari è tutt’altro che da escludere.

Scommessa 2: Hakan Calhanoglu marcatore in qualsiasi momento a quota 4.00 su Goldbet

Inter-Cagliari, nerazzurri favoriti in una gara da 1 a 3 gol totali

Prima del 2-2 registrato sabato a Parma, in otto delle nove partite ufficiali dell’Inter tra fine febbraio e inizio aprile si erano viste al massimo tre reti. L’unica eccezione? Il 3-2 contro il Monza dell’8 marzo.

Nelle altre uscite di quel periodo, la squadra di Inzaghi aveva raccolto cinque vittorie e due 1-1 in Coppa Italia contro il Milan. Dopo il successo rocambolesco contro i brianzoli erano arrivati il 2-1 col Feyenoord, il 2-0 sul campo dell’Atalanta e il 2-1 contro l’Udinese.

Il Cagliari, invece, ha vinto solo una delle sue ultime tredici trasferte: il 2-1 a Monza del 5 gennaio. Dopo quel colpo sul campo del fanalino di coda, la squadra di Davide Nicola ha raccolto tre pareggi e tre sconfitte. Anche in questo caso, parliamo quasi sempre di match con uno, due o tre gol totali: 1-1 a San Siro col Milan, 0-2 a Torino, 1-2 a Bologna e 0-1 con la Roma.

Alla luce di questi risultati, la Doppia Chance 1X + Multigol 1-3 resta un’opzione da tenere in considerazione.

Scommessa 3: Doppia Chance 1X + Multigol 1-3 a quota 1.70 su Netbet