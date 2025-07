Pronostici Inghilterra - Italia Femminile: analisi match mentre le Lionesses ruggiscono

È tempo di semifinale agli Europei Femminili, e abbiamo tre pronostici per Inghilterra - Italia mentre si preparano alla battaglia martedì, 22 luglio.

Pronostici Inghilterra - Italia : quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Inghilterra - Italia

Entrambe le squadre segnano a quota 1.75 su Lottomatica

Gol segnato tra il 76° e il 90° minuto a quota 1.95 su Goldbet

Alessia Russo segna o assiste a quota 1.90 su Netbet

L'Inghilterra dovrebbe vincere 2-1 e raggiungere la finale.

Quote Inghilterra - Italia Europei femminili

L'Inghilterra è stata incostante in Svizzera, ma dovrebbe avere abbastanza risorse per superare le italiane a Ginevra e assicurarsi un posto in finale.

Per maggiori info sulle scommesse sportive online i lettori possono consultare le seguenti pagine:

la nostra guida al codice promozionale Snai, bonus benvenuto e registrazione sul sito

la nostra pagina con un elenco dei migliori siti scommesse sportive online.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

L'Inghilterra entra in questo scontro come favorita, giustamente in quanto campione in carica, ma le loro prestazioni in Svizzera hanno mostrato margini di miglioramento. Hanno avuto bisogno di una lotteria dei rigori e un po' di fortuna per arrivare a questo punto, e dovranno fare meglio contro le italiane. Tuttavia, la squadra di Sarina Wiegman ha un grande potenziale offensivo, avendo segnato 13 gol in quattro partite agli Europei - l'Italia dovrebbe stare in guardia.

Le Azzurre hanno avuto una campagna altalenante finora, vincendo due volte, perdendo una e pareggiando una. La loro vittoria drammatica contro la Norvegia ha certamente attirato l'attenzione su di loro. L'Italia è arrivata seconda due volte in questo torneo, ma entrambe le apparizioni risalgono agli anni '90, e saranno determinate a raggiungere un'altra finale.

Probabili formazioni Inghilterra - Italia

Inghilterra : Hampton, Bronze, Williamson, Carter, Greenwood, Toone, Walsh, Stanway, James, Russo, Hemp

Italia : Giuliani, Oliviero, Salvai, Linari, Di Guglielmo, Caruso, Giugliano, Severini, Cantore, Girelli, Bonansea

Gol attesi da entrambe le parti

Se gli incontri passati sono indicativi, ci si può aspettare uno o due gol. Entrambe le squadre hanno trovato la rete in sei degli otto precedenti incontri, anche se una è stata molto più incisiva dell'altra. Dove le Lionesses hanno segnato 13 gol in quattro partite, le italiane ne hanno solo cinque. La doppietta di Cristiana Girelli contro la Norvegia l'ha messa in corsa per il titolo di capocannoniere, ma è l'unica nella sua squadra con più di un gol. L'Inghilterra, tuttavia, ha tre giocatrici con due gol e ha avuto 10 diverse marcatrici finora.

Tuttavia, per quanto la squadra di Wiegman sia stata buona in avanti, ha avuto difficoltà in difesa. La squadra ha mantenuto solo una porta inviolata agli Europei 2025 finora, e questo dovrebbe dare speranza ad Andrea Soncin e alla sua squadra. Anche l'Italia ha i suoi problemi difensivi e dovrà affrontare un compito difficile per tenere a bada l'Inghilterra.

Scommessa 1: Entrambe le squadre segnano a quota 1.75 su Lottomatica

Sta emergendo un modello

È stato un torneo di drammi tardivi. Fino ad ora, ci sono stati ben 25 gol segnati negli ultimi 15 minuti del tempo regolamentare. Sia l'Inghilterra che l'Italia ne hanno fatto parte. Entrambi i gol delle Lionesses nei quarti di finale sono stati segnati in quel periodo mentre recuperavano per pareggiare con la Svezia, mentre l'Italia ha sigillato la vittoria contro la Norvegia in modo simile. L'Inghilterra ha segnato tra il 76° e il 90° minuto in tutte le partite del torneo tranne una. Questo dice molto sulla loro grinta e determinazione.

Tuttavia, le italiane hanno mostrato la stessa determinazione nei quarti di finale, ed è stata la loro capitana a farsi avanti per prenotare il loro posto nelle ultime quattro. Potrebbe essere un incontro serrato allo Stade de Genève, e certamente uno per i neutrali.

Scommessa 2: Gol segnato tra il 76° e il 90° minuto a quota 1.95 su Goldbet

Il pericoloso numero 23 dell'Inghilterra

Alessia Russo potrebbe avere solo un gol a suo nome agli Europei 2025 finora, ma ciò non significa che non sia stata una parte fondamentale della progressione dell'Inghilterra. Il suo unico gol è arrivato nella vittoria schiacciante contro il Galles, ma solo una giocatrice - la grande Alexia Putellas - ha più assist di lei (3). Con una media di 4.51 azioni che creano tiri ogni 90 minuti, Russo è una giocatrice fondamentale per le inglesi.

La 26enne è quasi garantita per essere titolare a Ginevra, e non scommetteresti contro di lei nel partecipare all'azione. L'Inghilterra ha una serie di minacce offensive in questo torneo, ma Russo è tra le più grandi. Se le Lionesses vogliono raggiungere la finale, la stella dell'Arsenal avrà un ruolo importante da giocare.