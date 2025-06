Pronostici Germania - Francia: interessanti le quote su goal al secondo tempo

Germania vs Francia

Sebbene entrambe le squadre siano state sconfitte in semifinale, hanno l'opportunità di concludere la loro campagna di Nations League in bellezza.

Chi avrà la meglio in questo scontro avvincente? Ecco i consigli di scommessa e pronostici Germania - Francia dal nostro esperto di calcio prima della finale per il terzo posto della Nations League l'08/06 alle 15:00.

Pronostici Germania - Francia: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Germania - Francia

Ci aspettiamo che la Francia vinca 3-1 contro la Germania nella finale per il terzo posto.

Quote Germania - Francia

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Questa settimana, i perdenti delle semifinali della Nations League, Germania e Francia, si affronteranno nella finale per il terzo posto domenica.

La Germania ha perso di misura nella sua sfida in semifinale contro il Portogallo a Monaco. I tedeschi non sono riusciti a mantenere il vantaggio acquisito all'inizio del secondo tempo, nonostante l'impegno di Florian Wirtz davanti a un pubblico di casa in attesa.

Nonostante il 55% di possesso palla contro i portoghesi, la Germania ha toccato il pallone solo 16 volte all'interno dell'area di rigore avversaria, rispetto alle 31 del Portogallo. Inoltre, hanno effettuato solo nove tiri in porta, mentre il Portogallo ne ha fatti 17. Questo indica una prestazione inefficace da parte di Die Mannschaft nell'ultimo terzo di campo.

La Francia ha partecipato alla partita più spettacolare delle semifinali nella storia della Nations League, venendo battuta 5-4 dalla Spagna in una sfida a nove gol mozzafiato a Stoccarda.

Sebbene gli uomini di Didier Deschamps fossero sotto 4-0 al 55° minuto, sono riusciti a realizzare una rimonta impressionante. Con il punteggio di 5-4, la Francia non è riuscita a ottenere un pareggio nonostante avesse quattro minuti di recupero a disposizione. Cercheranno di costruire sulla loro prestazione del secondo tempo domenica.

Probabili formazioni Germania - Francia

Germania: ter Stegen; Tah, Koch, Anton, Kimmich, Mittelstadt, Adeyemi, Goretzka, Sané, Wirtz, Woltemade.

Francia: Maignan; Gusto, Hernandez, Konaté, Lenglet, Koné, Rabiot, Dembélé, Cherki, Doué, Mbappé.

Les Bleus pronti a dominare

La Francia è attualmente classificata terza nel ranking mondiale, dietro a Spagna e Argentina, attuali leader. I tedeschi si aggrappano alla loro posizione tra i primi dieci, ma Croazia e Marocco sono vicini.

Nonostante la Germania abbia vinto le ultime due partite internazionali contro i francesi, con vittorie amichevoli nel 2024 e 2023, hanno vinto solo una partita in un torneo competitivo dal 1986.

La Francia ha a disposizione un grande potenziale offensivo, con il candidato al Pallone d'Oro Ousmane Dembélé e il capocannoniere della Liga Kylian Mbappé in prima linea.

Inoltre, Désiré Doué del PSG è attualmente in ottima forma. Dato il pessimo rendimento della Germania contro il Portogallo, crediamo che ci sia più del 38,46% di possibilità che Les Bleus sconfiggano Die Mannschaft.

Scommessa 1: Francia vincente a quota 2.60 con Lottomatica

Valore nel mercato Over 3.5 gol

Quattro delle nove partite della Nations League della Germania hanno registrato quattro o più gol, lo stesso vale per Les Bleus. In superficie, ciò significa che c'è il 44,44% di possibilità che la loro partita presenti quattro o più gol.

I mercati delle scommesse attualmente concordano con tale probabilità. Sebbene non ci sia un valore immediato disponibile, è probabilmente una scommessa equa. Questa partita probabilmente presenterà molti gol, dato che la Germania ha poco da giocarsi in termini di trofei e la partita aperta della Francia contro la Spagna.

Didier Deschamps e Julian Nagelsmann probabilmente apporteranno cambiamenti alle loro formazioni iniziali a Stoccarda. Questo potrebbe dare ai giocatori della rosa la possibilità di fare impressione in vista della campagna di qualificazione ai Mondiali 2026.

Scommessa 2: Oltre 3.5 gol a quota 2.25 con Goldbet

Fuochi d'artificio dopo l'intervallo

Basandoci sui tempi dei gol delle semifinali della Nations League, c'è il 50% di possibilità che il secondo tempo abbia più gol del primo nella partita di domenica. In effetti, è probabilmente la scommessa di valore dalle nostre pronostici Germania - Francia.

Tutti e tre i gol nella sconfitta per 2-1 della Germania contro il Portogallo sono stati segnati nel secondo tempo. Nel frattempo, sette dei nove gol nella sconfitta spettacolare della Francia per 5-4 contro la Spagna sono stati segnati anche nel secondo tempo.

È molto probabile che il primo tempo di questa partita inizi lentamente. Dopo la delusione di aver mancato la finale della Nations League, unita alle formazioni ruotate, potremmo dover aspettare fino al secondo tempo per vedere i fuochi d'artificio su entrambi i fronti.