Pronostici Germania - Spagna: la Germania porterà la partita ai tempi supplementari?

Ecco i nostri pronostici Germania - Spagna del nostro esperto di calcio femminile per la semifinale di Euro 2025, che si terrà mercoledì alle 21:00.

Pronostici Germania - Spagna: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Germania - Spagna

Germania 1X (Doppia Chance) a quota 2.50 con Lottomatica

Under 2.5 gol a quota 2.30 con Goldbet

Under 1.5 gol (1° tempo) a quota 1.65 con Netbet

Questa partita probabilmente finirà 1-1 dopo 90 minuti, portando ai tempi supplementari e ai rigori.

Quote Germania - Spagna Europei Femminili di Calcio

La Germania si sta avvicinando alla Spagna nel ranking femminile. Dopo una vittoria combattuta contro la Francia, c'è valore nel puntare su di loro per evitare la sconfitta nei 90 minuti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

La Germania Femminile e la Spagna Femminile si incontreranno per il secondo Campionato Europeo consecutivo nella loro semifinale di Euro 2025, mercoledì sera.

La Germania è riuscita a superare le francesi nel loro quarto di finale, nonostante abbia giocato gran parte della partita con dieci giocatrici. Sono state risolute e hanno avuto bisogno di un po' di fortuna per resistere ai numerosi attacchi della Francia. La Germania ha lottato duramente per assicurarsi un pareggio nei 120 minuti, portando la contesa ai rigori, che hanno vinto 6-5. Inoltre, si sono classificate seconde nel loro girone, dietro alle vincitrici del Gruppo C, la Svezia. Tuttavia, sono cresciute in forza durante la competizione e la loro fisicità potrebbe causare problemi alle spagnole.

Nel frattempo, la Spagna ha dominato il Gruppo B con una fase a gironi impeccabile, vincendo tutte e tre le partite, segnando 14 gol e subendo solo tre reti. Pertanto, le spagnole hanno dimostrato perché sono state una delle favorite dei bookmaker per vincere il torneo. Hanno anche goduto di un passaggio sicuro alle ultime quattro con una vittoria relativamente semplice per 2-0 contro le svizzere. Sulla carta, sembra che le spagnole dovrebbero avere il controllo totale. Tuttavia, la natura tenace della Germania e il loro forte record negli scontri diretti contro la Spagna dovrebbero aiutare a equilibrare la partita.

Probabili formazioni Germania - Spagna

Germania: Berger; Kett, Kleinherne, Minge, Knaak, Däbritz, Senss, Dallmann, Bühl, Brand, Hoffmann

Spagna: Coll; Carmona, Batlle, Paredes, Méndez, Guijarro, Putellas, Bonmatí, Caldentey, Pina, González

Il successo costante della Germania nei tornei di calcio

Questa sarà l'undicesima volta negli ultimi 12 Campionati Europei che la squadra femminile tedesca raggiunge la fase semifinale. Sebbene la Germania non sia stata la squadra più emozionante da guardare, si è qualificata costantemente per le ultime quattro. Hanno anche un incredibile record recente contro le spagnole. Inoltre, la Germania non ha perso nessuna delle ultime sette partite competitive contro le spagnole. Hanno sconfitto la Spagna 1-0 alle Olimpiadi dell'estate scorsa e hanno vinto 2-0 nella fase a gironi di Euro 2022.

Si dice spesso che stili diversi rendano le partite interessanti, e la squadra efficiente e resistente della Germania potrebbe ancora una volta sopraffare la Spagna. Con una probabilità del 40% che la partita finisca in pareggio o vittoria per la Germania dopo 90 minuti, questa è la scommessa di valore dalle nostre pronostici Germania - Spagna.

Scommessa 1: Germania o Pareggio (Doppia Chance) a quota 2.50 con Lottomatica

Puntare su una partita con pochi gol

La Spagna ha segnato molti gol finora a Euro 2025, con 16 gol in quattro partite. Tuttavia, la Germania ha concesso solo sei gol in quattro partite fino ad ora. I tedeschi non sono stati nemmeno molto offensivi, avendo segnato sei gol in quattro partite. La Spagna ha concesso solo tre gol nel torneo. Sebbene sia possibile che la Spagna vinca la partita, non è probabile che domini la Germania come ha fatto con Belgio e Portogallo.

Questa è una squadra tedesca molto vicina alla Spagna nel ranking mondiale femminile, con le nazioni ora terza e seconda. Con un posto in finale in gioco e una probabilità del 43,48%, non ci si aspettano più di due gol nei 90 minuti qui.

Scommessa 2: Meno di 2.5 gol a quota 2.30 con Goldbet

Nessun gol precoce previsto nel primo tempo

È noto che le partite diventano più difensive nelle fasi avanzate dei grandi tornei man mano che le squadre si avvicinano alle fasi finali della competizione. Nessuna delle due squadre vorrà commettere un errore presto. Allo stesso tempo, entrambe le squadre vorranno iniziare in modo positivo. Tuttavia, una festa di gol nei primi minuti è improbabile, dato il premio per la vittoria della partita. Con una probabilità del 60,61%, è improbabile che questa partita veda più di un gol nel primo tempo.