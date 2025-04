Genoa vs Udinese

Ecco i pronostici per Genoa-Udinese del 4 aprile: gli esperti prevedono un risultato utile per il Grifone e due, tre reti.

Quote Genoa-Udinese

Il Genoa ospita l’Udinese forte di quattro successi nelle ultime cinque gare casalinghe. I principali bookmaker lo vedono favorito, ma prima dello 0-1 subìto in casa della Juventus, il Grifone a inizio marzo aveva pareggiato a Marassi 1-1 contro l’Empoli.

Pronostici Genoa-Udinese: quote, probabili formazioni e scenario

Migliori pronostici di Genoa-Udinese

Di seguito alcuni consigli di scommessa per la partita del 31° turno di Serie A tra Genoa e Udinese. Ecco alcune quote:

Doppia chance 1X + under 3.5 a quota 1.63 su Goldbet

Doppia chance 1X + over 1.5 gol a quota 2.08 su NetBet

Doppia chance 1X + multigol 2-3 a quota 2.80 su Lottomatica

I nostri esperti vedono il Grifone leggermente favorito contro i Friulani e si aspettano un match in cui si segnano dalle due alle tre reti.

Come arrivano le due squadre match

Il Genoa riceve l’Udinese sei giorni dopo lo 0-1 incassato a Torino contro la Juventus, risultato che ha interrotto una miniserie positiva di tre partite. Prima di quella sconfitta e di un altro 0-1 subìto sul campo dell’Inter capolista, la squadra di Patrick Vieira aveva raccolto due 1-1 consecutivi, contro l’Empoli al Ferraris e in trasferta a Cagliari. Dopodiché un 2-1 contro il Lecce quartultimo in classifica aveva riportato il Grifone alla vittoria.

In generale, il recente rendimento casalingo è rimasto solido, seppur contro squadre coinvolte nella lotta salvezza. Nelle ultime cinque uscite a Marassi, infatti, il Genoa ha ottenuto quattro successi, lasciando punti solo nell’1-1 contro l’Empoli del 2 marzo. Prima di allora erano arrivati un 1-0 sul Parma e due vittorie per 2-0, rispettivamente contro Monza e Venezia.

L’Udinese si presenta a Genova a secco di vittorie da tre gare. Dopo l’1-0 contro il Parma, attualmente quintultimo, i Bianconeri avevano pareggiato 1-1 all’Olimpico contro la Lazio, prima di incassare uno 0-1 contro il Verona e l’1-2 di domenica sul campo della capolista Inter.

Probabili formazioni di Genoa-Udinese

Genoa: Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martín; Frendrup, Onana, Masini; Zanoli, Pinamonti, Miretti

Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martín; Frendrup, Onana, Masini; Zanoli, Pinamonti, Miretti Udinese: Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric, Kamara; Ekkelenkamp; Lucca

Un successo del Genoa contro l’Udinese senza una goleada?

Il Genoa ha perso solo una delle ultime nove partite giocate a Marassi in Serie A: un 1-2 del 21 dicembre contro il Napoli, secondo in classifica. Inoltre, nelle sette gare casalinghe più recenti non si sono mai visti più di tre gol complessivi. Un dato che pesa ancora di più se si considera la qualità degli avversari affrontati: tutte squadre relegate nell’ultimo quarto della classifica.

Dopo l’1-0 sul Parma, il Grifone aveva infilato due 2-0 contro il fanalino di coda Monza e contro la penultima, il Venezia. A seguire, erano arrivati l’1-1 con l’Empoli e il 2-1 sul Lecce – con in mezzo l’altro 1-1, stavolta in trasferta a Cagliari.

In nove delle ultime dieci trasferte in campionato dell’Udinese si sono registrati meno di quattro gol complessivi. L’unica eccezione resta un pesante 1-4 incassato a Como il 20 gennaio, condizionato da un autogol al 78° e dalla quarta rete lariana al 90°.

Dopodiché i Friulani avevano collezionato due 1-1 – prima all’Olimpico contro la Lazio, poi in casa del Napoli – intervallati da un 1-0 sul campo del Lecce. Domenica è arrivato l’1-2 contro la capolista Inter a San Siro: una partita comunque equilibrata, con appena due gol concessi.

Insomma, il segno 1X + Under 3.5 gol appare uno scenario più che plausibile.

Scommessa 1: Doppia chance 1X + Under 3.5 a 1.63 su GoldBet

Il Grifone favorito contro i Friulani: ci saranno almeno due reti?

In cinque delle ultime sei partite del Genoa giocate a Marassi, si sono viste con almeno due reti complessive. L’eccezione era stata l’1-0 sul Parma del 12 gennaio, arrivato immediatamente dopo l’1-2 contro un Napoli in piena lotta Scudetto. In seguito, il Grifone aveva ottenuto i due 2-0 contro il fanalino di coda Monza e contro la penultima, il Venezia.

Il mese di marzo si era aperto con l’1-1 contro l’Empoli, prima del 2-1 sul Lecce che aveva sancito il quarto successo in cinque uscite casalinghe. In mezzo, il Genoa aveva raccolto anche l’1-1 esterno sul campo del Cagliari.

L’Udinese, invece, ha vinto solo una delle sue ultime sei trasferte: l’1-0 sul campo del Lecce, attualmente quartultimo. Prima, la formazione di Kosta Runjaić aveva registrato uno 0-0 a Verona, l’1-4 a Como e l’1-1 a Napoli. Sono poi arrivati l’1-1 all’Olimpico contro la Lazio e l’1-2 di domenica a San Siro contro l’Inter.

Nella più recente gara casalinga, i Friulani avevano subìto lo 0-1 contro il Verona. Inoltre, nelle ultime uscite interne del Genoa e in tre delle più recenti trasferte dell’Udinese si sono registrate almeno due reti. Dunque, il segno 1X + Over 1.5 gol appare una scelta realistica per l'incontro di Marassi.

Scommessa 2: Doppia chance 1X + Over 1.5 gol a quota 2.07 su NetBet

Le difese possono concedere qualcosa

Il Genoa ha perso solo una delle ultime nove partite casalinghe in Serie A: l’1-2 di fine dicembre contro il Napoli, attuale secondo in classifica. Da allora, cinque delle sei sfide giocate a Marassi si sono concluse con due o tre reti complessive. L’unica eccezione era stata l’1-0 sul Parma, datato metà gennaio.

Subito dopo, il Grifone aveva battuto 2-0 sia il Monza fanalino di coda, sia il penultimo Venezia. A seguire erano arrivati l’1-1 con l’Empoli, l’1-1 esterno a Cagliari e il 2-1 contro il Lecce.

Dopo il pesante 1-4 incassato a Como – condizionato da un autogol al 78° che aveva di fatto spezzato l’equilibrio – in tre delle quattro trasferte dell’Udinese si sono registrati due o tre gol. Prima dell’1-2 a San Siro contro l’Inter, i Friulani avevano ottenuto due 1-1 a Napoli e poi, il 10 marzo, all’Olimpico contro la Lazio.

Nonostante l’1-0 ottenuto sul campo del Lecce e lo 0-1 subìto nell’ultima gara interna contro il Verona, lo scenario di una doppia chance 1X + Multigol 2–3 resta tra i più probabili per la sfida di Marassi.

Scommessa 3: Doppia chance 1X + Multigol 2-3 a quota 2.80 su Lottomatica