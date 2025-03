Pronostici Francia-Croazia: i "Bleus" favoriti possono portare la gara ai supplementari

Francia vs Croazia

La Francia deve ribaltare uno svantaggio di 2 gol nel ritorno dei quarti di finale della Nations League contro la Croazia.

Secondo i nostri esperti di scommesse la Francia dopo la sconfitta della gara d'andata, è favorita per il ritorno e porterà la gara ai tempi supplementari.

Quote Francia - Croazia

Pronostici Francia-Croazia: quote, contesto e formazioni

Migliori scommesse per Francia - Croazia

1+ over 2.5 a 2.15 con Lottomatica

Tempo con più gol (Primo Tempo) a 2.90 con Goldbet

Gol segnato tra il 16° e il 30° minuto (Sì) a 2.70 con NetBet

Secondo i pronostici dei nostri esperti la Francia dovrebbe battere la Croazia 3-1 e pareggiare il confronto.

La nostra analisi: il momento di entrambe le squadre

La Croazia ha ottenuto una sorprendente vittoria per 2-0 nella gara d’andata dei quarti di finale della Nations League contro la Francia. I "Bleus: hanno dominato il possesso e creato più occasioni dei croati, ma alla fine hanno perso.

Nemmeno il ritorno del fuoriclasse francese Kylian Mbappé, è stato sufficiente per portare la Francia alla vittoria. Gli uomini guidati da Didier Deschamps sono andati sotto a causa di un inaspettato gol di testa di Ante Budimir. Successivamente, Ivan Perišić ha approfittato di una retroguardia francese disattenta per segnare il secondo gol prima dell'intervallo.

La Francia non è riuscita a vincere nelle ultime tre occasioni in cui ha subito il primo gol nella Nations League. Kylian Mbappé ha effettuato sei tiri durante la partita, e il gol croato è stato fortunato a rimanere inviolato. Tuttavia, i padroni di casa hanno tenuto duro per una vittoria memorabile.

Tuttavia, la sfida è tutt'altro che finita. La Francia ha ancora una seconda possibilità per raggiungere le semifinali. Deve vincere con almeno due gol di scarto per portare il confronto ai tempi supplementari o con tre gol per qualificarsi direttamente.

Il bilancio degli ultimi scontri diretti della Francia contro la Croazia non è brillante. I "Bleus" non hanno vinto negli ultimi tre incontri ufficiali, segnando solo un gol in totale.

Probabili formazioni: Francia-Croazia

Francia : Maignan; Koundé, Digne, Konaté, Saliba, Guendouzi, Rabiot, Tchouaméni, Dembélé, Kolo Muani, Mbappé.

: Maignan; Koundé, Digne, Konaté, Saliba, Guendouzi, Rabiot, Tchouaméni, Dembélé, Kolo Muani, Mbappé. Croazia: Livaković; Stanišić, Gvardiol, Šutalo, Ćaleta-Car, Modrić, Kovačić, Perišić, Kramarić, Baturina, Budimir.

I "Bleus" pronti a una vittoria in rimonta allo Stade de France

Nonostante il recente record della Francia contro la Croazia non sia il migliore, è difficile pensare che non possano avere la meglio nella sfida ritorno. Hanno a disposizione un talento offensivo di livello assoluto per rimanere a secco di gol ancora una volta.

Mbappé avrebbe dovuto segnare almeno due volte giovedì, mentre il compagno di attacco Ousmane Dembélé è in una forma straordinaria in questo momento.

Con Mbappé, Dembélé e Randal Kolo Muani tutti in campo dall'inizio, la Francia scenderà in campo con la squadra più offensiva che può schierare. Con due gol da recuperare a Parigi, crediamo che la Francia possa farcela. Hanno registrato 1.32 xG nella gara d’andata, un dato leggermente inferiore rispetto alla produzione croata (1.43 xG).

Scommessa 1: 1+ over 2.5 a 2.15 con Lottomatica

La Francia pronta a partire subito forte

Nel girone eliminatorio di questa Nations League la Francia ha segnato il 58% dei suoi gol nel primo tempo. Nel frattempo, il 75% dei gol subiti dalla Croazia è arrivato nei primi 45 minuti di gioco.

È difficile immaginare che la Francia giochi una partita attendista. La squadra transalpina vorrà almeno dimezzare lo svantaggio nelle prime battute del match e mettere pressione sulla Croazia.

Si stima che ci sia una possibilità relativamente bassa che il primo tempo sia quello con più gol. Tuttavia, data la formazione offensiva dei padroni di casa e la necessità di segnare, crediamo che sia uno scenario abbastanza probabile. Inoltre, il centrocampo della Croazia, non proprio anagraficamente verdissimo, potrebbe essere un fattore. Possono giocatori come Luka Modrić e Ivan Perišić, entrambi over 35, mantenere la stessa intensità due volte in quattro giorni?

Scommessa 2: Tempo con più gol (1° Tempo) a quota 2.90 con Goldbet

Almeno un gol a metà del primo tempo: uno scenario possibile

Quattro dei dieci gol segnati dalla Croazia in questa Nations League sono arrivati nella finestra tra il 16° e il 30° minuto.

Allo stesso modo, tre degli otto gol subiti dalla Francia nella Nations League sono arrivati nello stesso intervallo di tempo. Tra le nostre tre previsioni su Francia - Croazia, questa è quella maggiormmente supportata dalle statistiche.

Immaginiamo che la Francia metta sotto pressione i croati nei primi 15 minuti. Gli ospiti potrebbero alla fine concedere un gol nel periodo tra il 16° e il 30° minuto. Dato che solo il 30% e il 25% dei gol segnati e subiti dalla Croazia in questa edizione della Nations League sono arrivati nel secondo tempo, crediamo che il primo tempo di domenica sarà entusiasmante.



Scommessa 3: Gol segnato tra il 16° e il 30° minuto (Sì) a quota 2.70 con NetBet