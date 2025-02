In questo articolo probabili formazioni, quote e pronostici del match di Premier League Everton-Liverpool

Mercoledì 12 febbraio a Goddison Park va in scena il “Merseyside Derby” tra Everton e Liverpool. I “Reds”, capolisti della Premier League, partono favoriti rispetto ai rivali cittadini.

Pronostici Everton-Liverpool: quote, scenario del match e probabili formazioni

Migliori pronostici Everton-Liverpool

2 + over 2,5 a 2.05 su William Hill

No goal a 1.83 su Betsson

Mohamed Salah marcatore a quota 2.00 su Goldbet

Il momento di forma delle due squadre

Non molto tempo fa, questa partita sarebbe sembrata dall’esito scontato, con un Liverpool lanciato iin vetta alla classifica a fronte di un Everton in lotta per la sopravvivenza. Tuttavia, il ritorno in panchina di David Moyes ha cambiato le cose a Goodison Park e le vittorie contro Tottenham Hotspur e Brighton & Hove Albion hanno dato ai “Toffees” nuovo smalto.

Il Liverpool è ancora in ottima forma, soprattutto in Premier League, e negli ultimi 8 incontri giocati in tutte le competizioni ha messo a segno 21 reti. I “Reds” non perdono in campionato da settembre, quando sono stati sconfitti in casa di misura dal Nottingham Forest: tuttavia nell’ultimo derby da loro disputato, nella scorsa stagione, sono stati battuti.

Everton-Liverpool: probabili formazioni

Everton: Pickford, O’Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Gueye, Garner, Lindstrom, Alcaraz, Ndiaye, Beto.

Liverpool: Kelleher, Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson, Mac Allister, Gravenberch, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Nunez.

Un Liverpool in formissima parte da favorito

Sono chiari i motivi per cui la squadra di Arne Slot sia nettamente favorita in vista di questo derby: i “Reds” sono incredibilmente difficili da battere. Con un ruolino di marcia di una sola sconfitta e appena cinque pareggi a fronte di diciassette vittorie, il Liverpool sta puntando seriamente alla vittoria del titolo inglese. Anche se l'Everton è il rivale cittadino e i derby sono sempre difficili da prevedere, resta difficile pensare che i “Reds” possano lasciare punti in questa partita.

Il match diventa ancora più significativo considerando che si tratta del primo derby del Merseyside per Moyes da quando è tornato all’Everton dopo 12 anni. Ciò non toglie che la sua squadra resti comunque sfavorita. I “Toffees” l’anno scorso hanno vinto l’ultimo derby coi rivali ma prima di allora avevano battuto il Liverpool solamente una volta in ventinove partite: il divario tra le due squadre oggi è ancora più grande rispetto all’anno scorso.

Delle ultime 16 partite giocate dal Liverpool 11 sono finite con un punteggio over 2,5 reti. Vista la loro confidenza con il gol, un match con più di due reti messe a segno è uno scenario molto probabile.

Scommessa 1: 2 + over 2,5 a 2.05 su William Hill

Van Dijk: il pilastro difensivo del Liverpool

Vero, il Liverpool ha subito una clamorosa eliminazione dalla FA Cup per mano del Plymouth Argyle, fanalino di coda della Championship ma la formazione che scenderà in campo nel derby contro l’Everton sarà nettamente diversa rispetto a quella vista in coppa. Se nella formazione titolare contro il Plymouth fossero stati presenti i difensori centrali titolari Konate e Van Dijk le cose sarebbero potute andare diversamente.

In particolare Van Dijk sta disputando una stagione di livello assoluto, dando un contributo importantissimo ai “Reds”. Alexander-Arnold, ancora infortunato, resta in dubbio ma il centrale olandese sarà in campo e questo è importantissimo per la squadra di Slot.

I 3 clean sheet nelle ultime 6 partite dicono che il Liverpool non sia necessariamente insuperabile ma l’Everton con 23 gol segnati è uno degli attacchi meno prolifici della Premier League.

Scommessa 2: no goal a 1.83 su Betsson

Momo Salah è in forma strepitosa

Chi pensava dopo il suo primo anno ai “Reds” che Momo Salah sarebbe stato un fuoco di paglia di una stagione si sbagliava di grosso. Il fuoriclasse egiziano ha raggiunto quota 237 gol in maglia Liverpool e quest’anno è in corsa per vincere la Scarpa d’Oro. Nelle ultime 5 partite Salah ha messo a segno 4 reti e la sua forma non può che far preoccupare l’Everton.

Certamente il classe 1992 non è l’unico giocatore del Liverpool che può andare a segno: anche Darwin Nunez e Cody Gakpo rappresentano delle minacce per la difesa dell’Everton. Ad ogni modo Salah sembra essere quello con più probabilità di trovare la via della porta.

Nonostante non sia un centravanti puro ha già segnato 21 gol in questa Premier e ciò rende le sue performance ancora più ammirevoli e significative. Nel “Merseyside derby”, inoltre, ha segnato 7 reti in 11 presenze, un bottino notevole.

Nonostante si avvicini al 33° compleanno il talento ex Fiorentina e Roma non sembra sentire l'avanzare degli anni.

Scommessa 3: Mohamed Salah marcatore a quota 2.00 su Goldbet