Pronostici Espanyol - Barcellona: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Pronostici Espanyol - Barcellona: il nostro esperto prevede una vittoria decisiva del Barcellona in questa potenziale sfida per il titolo della Liga.

Sarà un derby interessante quello di giovedì sera ore 21:30 tra un Barcellona che ormai è ad un passo dal vincere campionato, ed un Espanyol che deve assolutamente allontantarsi dalla zona rossa della classifica.

Quote Espanyol - Barcellona

Naturalmente le quote danno per favoritissima la squadra di Flick mentre sono decisamente più improbabili i pronostici Espanyol - Barcellona che vedono il team di casa vittorioso. Tuttavia occhio alle sorprese perché i blaugrana non hanno più nulla da chiedere al campionato mentre i biancoblu devono tentare di guadagnare gli ultimi punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Ulteriori quote, pronostici Espanyol - Barcellona e mercati sono consultabili sui siti scommesse online ufficiali. In più i nostri lettori possono visitare

la nostra guida con un elenco dei top bonus scommesse di benvenuto

la nostra pagina dedicata al codice promozionale Goldbet, bonus benvenuto e registrazione sul sito

Migliori scommesse per Espanyol - Barcellona

Barcellona -1 a quota 1.75 su Lottomatica

Espanyol segna 1 o 2 gol a quota 1.85 su NetBet

Raphinha marcatore in qualsiasi momento a quota 2.00 su Goldbet

Si prevede che il Barcellona batterà l'Espanyol 3-1.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Questa è una partita cruciale nella corsa al titolo della Liga. Il Barcellona si assicurerà il titolo con due giornate d'anticipo se vince.

Il Barça arriva a questo scontro con sette punti di vantaggio in cima alla classifica. Nel frattempo, l'Espanyol ha bisogno di punti poiché non è ancora al sicuro dalla retrocessione.

L'Espanyol è stato sconfitto 3-2 dal Leganés. Quel risultato ha intensificato la battaglia per la retrocessione con il Leganés tra le ultime tre. Prima di questo turno infrasettimanale, l'Espanyol era a soli cinque punti dalla salvezza. Ha perso le ultime tre partite di campionato.

La vittoria del Barça per 4-3 in un emozionante El Clásico nel weekend li ha portati sull'orlo della gloria del titolo. Se il Real Madrid dovesse inciampare prima, il Barcellona sarà incoronato campione senza nemmeno giocare. La loro imbattibilità in campionato nel 2025 suggerisce che completeranno il lavoro qui, se non l'hanno già fatto.

Formazioni probabili Espanyol - Barcellona

Espanyol: García, Carreras, Calero, Kumbulla, Cabrera, Romero, Expósito, González, Kral, Puado, Veliz

García, Carreras, Calero, Kumbulla, Cabrera, Romero, Expósito, González, Kral, Puado, Veliz Barcellona: Szczęsny, García, Cubarsi, Martínez, Martín, Pedri, De Jong, Olmo, Yamal, Lewandowski, Raphinha

Barça per assicurarsi il titolo

C'è un grande incentivo qui per il Barcellona, poiché si assicurerà il titolo della Liga se vince. Avendo vinto 14 delle ultime 15 partite di Liga, arriva a questo scontro con un grande slancio.

Inoltre, il club catalano ha vinto le ultime cinque trasferte, tre delle quali con punteggi che superano l'handicap. Infatti, un handicap di -1 sarebbe stato vincente in otto delle loro ultime dieci vittorie in trasferta di campionato. Lo stesso handicap è stato raggiunto nella partita di andata, che il Barça ha vinto 3-1.

Il Barcellona ha dominato le squadre di bassa classifica del campionato. Ha vinto 11 delle sue 13 partite di campionato contro squadre che hanno iniziato la settimana al 14° posto o più in basso. Otto di queste vittorie sono arrivate con un punteggio di handicap -1.

Con ciò che è in gioco, è improbabile che il Barça rallenti nella sua corsa al titolo.

La difesa dell'Espanyol è una preoccupazione. Ha concesso tre gol contro il Leganés, che è tra le ultime tre.

Il Barça ha uno degli attacchi più pericolosi e, con Robert Lewandowski di ritorno, è probabile che vinca.

Primo tempo teso

Barcellona -1 a quota 1.75 su Lottomatica

Nonostante le loro recenti difficoltà, l'Espanyol potrebbe ancora segnare. Questo perché tende a segnare più spesso che no in casa.

Ha segnato nelle ultime nove partite casalinghe della Liga, anche se non ha mai segnato più di due volte in quella serie. Infatti, ha trovato la rete una volta in otto di quei match. Ecco perché è meglio scommettere su uno o due gol con cautela.

L'Espanyol ha anche segnato in tutte le sette partite di questa stagione contro le prime quattro squadre. Ha segnato esattamente una volta nelle sue cinque partite casalinghe contro le prime sei e ha trovato la rete una o due volte nei suoi ultimi quattro scontri diretti con il Barça.

Nel frattempo, il Barça ha concesso più di una volta in una sola delle sue ultime 19 trasferte di campionato.

Raphinha continua la sua serie

Espanyol segna 1 o 2 gol a quota 1.85 su NetBet

Raphinha è attualmente uno dei giocatori più temuti nel calcio europeo. Ha segnato quattro gol nelle sue ultime tre partite in tutte le competizioni. Inoltre, ha trovato la rete nelle ultime due trasferte del Barça.

Ha anche segnato il gol vincente nella partita di andata contro l'Espanyol.

Poiché Lewandowski non è ancora completamente in forma, gran parte del gioco del Barça passa attraverso i loro esterni.

Dato lo stato di forma e il ruolo di Raphinha, le sue quote per segnare sembrano avere un buon valore.

Raphinha marcatore in qualsiasi momento a quota 2.00 su Goldbet