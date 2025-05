Pronostici Cremonese - Spezia: quote, formazioni e info utili per scommettere

Per il playoff di Serie B del 29/5 tra Cremonese e Spezia, esperti prevedono almeno tre gol totali e uno di Dennis Johnsen.

Migliori pronostici Cremonese - Spezia

Di seguito, alcuni consigli di scommessa per l’andata della finale dei playoff di Serie B tra Cremonese e Spezia. Ecco alcune quote:

Goal a quota 1.72 su Lottomatica

Dennis Johnsen marcatore in qualsiasi momento a quota 2.35 su Goldbet

Goal + Over 2.5 a quota 2.10 su Netbet

Per la sfida tra Cremonese e Spezia, i nostri esperti si aspettano almeno tre marcature complessive – di cui una di Dennis Johnsen.

Quote Cremonese - Spezia

La Cremonese ospita lo Spezia dopo aver rimontato – con il 3-0 di domenica allo Zini – l’1-2 subìto nell’andata contro la Juve Stabia. I liguri, dopo il 2-3 contro i grigiorossi d’inizio mese, hanno eliminato il Catanzaro con un risultato complessivo di 4-1. Per i principali bookmaker, la "Cremo" parte leggermente favorita, ma i nostri esperti hanno studiato mercati alternativi.

Come arrivano i grigiorossi e i bianchi al match

La Cremonese ospita lo Spezia quattro giorni dopo il 3-0 contro la Juve Stabia, che le ha permesso di ribaltare l’1-2 subìto all’andata. Prima della gara a Castellammare, i grigiorossi avevano chiuso la stagione regolare con lo stesso risultato sul campo del Pisa già promosso.

Si era così chiusa una striscia positiva della squadra di Giovanni Stroppa di cinque successi e altrettanti pareggi. Due di questi erano arrivati a inizio maggio con lo 0-0 a Marassi contro la Sampdoria e l’1-1 col Sassuolo, campione della Serie B 2024/25. Poi, la Cremonese si era imposta per 3-2 proprio in casa dello Spezia.

Ora le "Aquile" tornano allo Zini dopo aver sconfitto il Catanzaro sia in trasferta per 2-0, sia davanti al proprio pubblico per 2-1. Negli ultimi quattro turni della regular season, i liguri avevano registrato due vittorie, intramezzate da altrettante sconfitte. Prima del 2-3 contro la Cremonese, gli uomini di Luca D’Angelo avevano visto il 2-0 contro la Salernitana e l’1-2 sul campo della Reggiana. Poi, lo Spezia era tornato al successo col 3-1 contro il Cosenza.

Probabili formazioni di Cremonese-Spezia

Cremonese : Fulignati; Folino, Ravanelli, Ceccherini; Barbieri, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Collocolo; Vázquez, Johnsen

Fulignati; Folino, Ravanelli, Ceccherini; Barbieri, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Collocolo; Vázquez, Johnsen Spezia: Thiam; Peda, Varnier, Bellich; Floriani, Pierobon, Mosti, Andreoni; Sgarbi; Adorante, Candellone

Cremonese-Spezia: entrambe il gol allo Zini?

La Cremonese ha segnato in tutte le sue più recenti 16 uscite, mantenendo la porta inviolata solo in tre occasioni. Prima del 3-0 contro la Juve Stabia, i grigiorossi non avevano concesso reti esclusivamente nel 4-0 contro il Catanzaro di marzo e nello 0-0 in casa della Sampdoria.

Il pareggio contro i blucerchiati era arrivato – per esempio – dopo l’1-1 contro la Juve Stabia e il 4-2 contro il Mantova. Sempre a inizio maggio, la squadra di Stroppa aveva raccolto l’1-1 contro il Sassuolo e il 3-2 alla Spezia. Poi, le "Tigri" avevano visto i due 1-2 a Pisa e nella gara d’andata della semifinale a Castellammare.

Inoltre, entrambe le formazioni sono andate a segno in sei delle ultime otto partite dello Spezia. La prima eccezione, il 2-0 contro la Salernitana, era arrivata dopo due 2-2 a Mantova e a Frosinone.

Dopo la gara contro i campani, che hanno chiuso la stagione regolare al quartultimo posto, la formazione di D’Angelo aveva subìto l’1-2 in casa della Reggiana e il 2-3 contro la Cremonese. Poi i liguri hanno inanellato il 3-1 contro il Cosenza e – nella semifinale dei playoff – il 2-0 e il 2-1 contro il Catanzaro.

Considerando questi precedenti, il segno Goal appare uno scenario plausibile per la sfida tra Cremonese e Spezia.

Scommessa 1: Goal a quota 1.72 su Lottomatica

Johnsen in forma: possibile un altro gol nella finale d’andata?

Dopo un girone d’andata deludente, nel quale aveva insaccato esclusivamente a fine agosto contro il Sassuolo, Dennis Johnsen era stato dato in partenza nel mercato d’inverno. Quattro mesi dopo, il norvegese si sta guadagnando un ruolo da protagonista nei playoff.

Nell’1-2 subìto a Castellammare di Stabia, aveva firmato al 77° il gol della bandiera grigiorossa, rendendo meno complesso il passivo in vista del ritorno. Poi, nel 3-0 allo Zini, Johnsen ha siglato al 60° la seconda rete, portando così in vantaggio la Cremonese contro le "Vespe".

Fra gli altri cinque gol del norvegese nel 2025 spiccano quelli nel 4-0 dell’8 marzo contro un Catanzaro che poi avrebbe chiuso la stagione regolare al sesto posto. Allora, Johnsen aveva sbloccato la gara al 31° e segnato al 76° il gol del risultato finale.

Alla luce di questo rendimento, una rete di Johnsen nell’andata della finale fra la Cremonese e lo Spezia appare tutt’altro che da escludere.

Scommessa 2: Dennis Johnsen marcatore in qualsiasi momento a quota 2.35 su Goldbet

Cremonese - Spezia: vedremo almeno tre marcature?

Per esempio, tutte le più recenti quattro gare in Serie B della Cremonese hanno visto più di due reti. Inoltre, prima del 3-0 nel ritorno della semifinale contro la Juve Stabia, avevano insaccato entrambe le formazioni. La formazione di Stroppa aveva infatti registrato il 3-2 alla Spezia e gli 1-2 sia all’Arena Garibaldi contro il Pisa già promosso, sia sul campo delle "Vespe".

Dal canto suo, lo Spezia ha insaccato almeno due volte in otto delle sue ultime nove uscite. Prima dell’1-2 subìto in casa della Reggiana, i liguri avevano raccolto due 2-0 contro la Sampdoria e la Salernitana, con in mezzo altrettanti 2-2 sia a Frosinone sia a Mantova. Poi avevano chiuso la regular season con il 2-3 contro la Cremonese e il 3-1 contro il Cosenza.

È vero che il Cosenza ha chiuso la stagione regolare all’ultimo posto con 30 punti, ma poi lo Spezia ha siglato due gol anche in entrambe le sfide della semifinale contro il Catanzaro. Dopo lo 0-2 al Ceravolo, domenica è arrivato il 2-1 al Picco.

Considerando questi risultati, la combo Goal + Over 2.5 rientra fra i pronostici plausibili per la gara fra Cremonese e Spezia.