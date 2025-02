Brest vs Paris Saint-Germain

In questo articolo i pronostici di Brest-Psg con le quote dei bookmaker e l'analisi del match

In questo articolo i pronostici della sfida di Champions League tra Brest e Paris Saint-Germain. I nostri esperti prevedono una vittoria del Psg in una partita divertente.

Pronostici Brest-Psg: quote, scenario del match e probabili formazioni

Pronostici Brest-Psg

2 + goal a 2.55 su Betsson

2 con handicap -1 a 2.00 su William Hill

Ousmane Dembélé marcatore in qualsiasi momento a 2.25 su Goldbet

Come arrivano le due squadre al match

Brest e Psg si affrontano nella prima sfida tutta francese in Champions League dai quarti di finale tra Lione e Bordeaux nella stagione 2009/2010.

Tecnicamente si tratta di una partita in casa per il Brest: il club bretone gioca le sue partite europee in uno stadio diverso da quello casalingo, segnatamente il Roudourou di Guingamp.

Nonostante questo, solamente il Real Madrid è riuscito a battere il Brest tra "le mura amiche" nella partita che ha sancito la prima sconfitta del club in una competizione europea di rilievo.

I bretoni dovranno comunque alzare l'asticella al massimo per battere un Psg, che non perde contro un'altra squadra francese da maggio 2024. Tutte le sconfitte stagionali dei parigini, infatti, sono arrivate in Champions League. La squadra di Luis Enrique è in grande forma avendo vinto 13 delle ultime 14 partite disputate.

Brest-PSG: probabili formazioni:

Brest: Bizot, Lala, Haidara, Chardonnet, Ndiaye, Lees-Melou, Magnetti, Camara, Faivre, Ajorque, Sima

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Doue, Vintinha, Ruiz, Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.

Psg favorito in un incontro che si prospetta divertente

Per fermare il Psg in questo momento sarà necessario qualcosa di speciale da parte del Brest. I parigini sono sono imbattuti da 16 partite, di cui 13 vinte.

Dei match in questione 9 si sono conclusi con entrambe le squadre a segno. Non sarebbe dunque così strano se il Psg, alla fine, riuscisse a vincere ma senza mantenere la porta imbattuta. Questo è successo anche venerdì sera quando i parigini hanno battuto il Monaco 4-1 nonché nelle loro ultime uscite in trasferta di questa Champions League.

Queste due squadre si sono incontrate poco più di una settimana fa e il Psg ha vinto per 5-2: uno scenario simile con la squadra di Luis Enrique vincitrice ed entrambe le squadre a segno è decisamente possibile. Tra l’altro, 5 degli ultimi 6 scontri diretti hanno visto il PSG vincere ed entrambe le squadre a segno, mentre il Brest non ha mai vinto in 30 incontri contro i parigini.

Scommessa 1: 2 + goal a 2.55 su Betsson

Il Paris verso una vittoria agevole

Considerando il talento dell’attacco della rosa di Luis Enrique, non sorprende vedere il Psg in questa forma.

Delle loro ultime 7 vittorie in tutte le competizioni 6 sono arrivate con un margine di almeno 2 gol, a conferma del fatto che il Paris vince imponendo una netta supremazia sulle gare.

Anche la vittoria per 5-2 sul Brest faceva parte di questa striscia: gli ultimi tre scontri diretti giocati contro il club bretone si sono chiusi con un successo con almeno due reti di scarto (handicap - 1) da parte del Paris. Inoltre, il club parigino ha chiuso vincendo con almeno due gol di vantaggio le ultime 3 partite giocate in questa Champions League.

Scommessa 2: 2 con handicap -1 a 2.00 su William Hill

Dembélé in forma strepitosa

Ousmane Dembélé è attualmente tra i giocatori più in forma del pianeta. Ha segnato in 7 partite consecutive per il PSG realizzando 13 reti, un numero impressionante.

In questa striscia di realizzazioni consecutive sono arrivate due triplette e una di queste è arrivata proprio nella netta vittoria per 5-2 contro il Brest. Il bottino del nazionale francese nelle due sfide giocate contro il club bretone in questa Ligue 1 è di 5 reti complessive: solamente al Monaco ha segnato di più nella sua carriera.

Scommessa 3: Ousmane Dembélé segna durante la partita a 2.25 su Goldbet