Gli esperti vedono i nerazzurri leggermente favoriti al Dall'Ara in una partita da almeno 2 gol

Quote Bologna-Inter

Il Bologna è in cerca di riscatto dopo l’1-1 contro il Napoli e lo 0-2 di domenica a Bergamo. Ma al Dall’Ara giunge un’Inter che punta al sesto successo in otto turni per archiviare del tutto il 2-2 a Parma. I principali bookmaker danno i nerazzurri favoriti, ma i nostri esperti hanno esplorato mercati alternativi.

Pronostici Bologna-Inter: quote, probabili formazioni e scenario

Migliori pronostici di Bologna-Inter

Di seguito alcuni consigli di scommessa per l’incontro del 33° turno di Serie A tra Bologna e Inter. Ecco alcune quote:

Doppia chance X2 + Over 1.5 a quota 1.75 su Goldbet

Marko Arnautovic marcatore in qualsiasi momento a quota 3.75 su NetBet

Combo Multigol 0-2 casa + 2-3 ospite a quota 2.75 su Lottomatica

Per l’incontro del Dall’Ara, i nostri esperti prevedono un risultato utile dell’Inter, in una partita da almeno due gol – con Marko Arnautovic a segno.

Come arrivano i rossoblu e i nerazzurri al match

Il Bologna e l’Inter si affrontano pochi giorni prima delle rispettive gare di ritorno in Coppa Italia. I rossoblu, con il 3-0 a Empoli, hanno già ipotecato la qualificazione per la finale. I nerazzurri, invece, ripartono contro il Milan dall’1-1 dell’andata. Inoltre, gli uomini di Simone Inzaghi giungono al Dall’Ara a quattro giorni dal 2-2 contro il Bayern e l’accesso alla semifinale in Champions League.

In Serie A, l’Inter, con il 3-1 contro il Cagliari di sabato scorso, ha festeggiato il quinto successo in sette giornate e il quarto nelle ultime cinque. Il 2-2 nell'ultima trasferta giocata a Parma è arrivato dopo al 3-2 contro il Monza, il 2-0 a Bergamo e il 2-1 contro l’Udinese.

Ora la capolista affronta un Bologna a secco di vittorie da due turni. Dopo la sosta per le Nazionali sembra essersi inceppato il cammino dei felsinei. Prima dell’1-1 contro il Napoli, secondo in classifica, e lo 0-2 contro l’Atalanta, terza in graduatoria, gli uomini di Vincenzo Italiano non erano andati oltre l’1-0 a Venezia.

Probabili formazioni di Bologna-Inter

Bologna: Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro

Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro Inter: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Zalewski, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro

Al Dall’Ara sfida da almeno due reti, con l’Inter favorita

Con il 3-1 festeggiato il 12 aprile contro il Cagliari, l’Inter ha inanellato il suo settimo risultato utile consecutivo. Inoltre, dopo l’1-0 contro il Genoa del 22 febbraio, in tutte le successive gare dei Nerazzurri si sono visti almeno due gol.

Fra l’1-1 nella sfida Scudetto a Napoli e il 2-2 nella finora ultima trasferta a Parma, la capolista aveva infilato tre successi. Dopo il rocambolesco 3-2 contro il Monza, gli uomini di Simone Inzaghi avevano ottenuto il 2-0 contro l’Atalanta, terza in classifica, e il 2-1 contro l’Udinese. Poi, era arrivato l’1-1 nell’andata di Coppa Italia contro il Milan.

Inoltre, in otto delle ultime nove uscite del Bologna in Serie A si sono viste quantomeno due reti. L’eccezione risale all’1-0 a Venezia del 29 marzo, la finora ultima vittoria in campionato della squadra di Italiano. In precedenza, i felsinei avevano inanellato il 2-1 contro Milan, Cagliari e Verona – per poi infliggere il 5-0 alla Lazio.

Ma dopo il successo di misura in Laguna contro la penultima, il Bologna è a secco di vittorie da due turni di campionato. Dopo l’1-1 nell'ultima gara giocata al Dall’Ara, i Rossoblu domenica hanno subìto lo 0-2 a Bergamo.

Alla luce di questi risultati, l’esito Doppia chance 2X + Over 1.5 appare uno scenario plausibile nella sfida fra il Bologna e l’Inter.

Scommessa 1: Doppia chance 2X + Over 1.5 a quota 1.75 su Goldbet

Arnautovic in forma: può segnare contro la sua ex squadra

Dopo aver segnato nei 2-0 in Coppa Italia contro l’Udinese e il 25 febbraio contro la Lazio, Marko Arnautovic è partito titolare in tre delle ultime quattro uscite dell’Inter in Serie A. L’unica eccezione è avvenuta nella più recente trasferta a Parma, quando l’austriaco era subentrato all’81° sul punteggio di 2-2. Pochi giorni prima, Arnautovic era uscito acciaccato nel Derby di Coppa contro il Milan.

Simone Inzaghi è tornato a schierarlo fra i titolari sabato a San Siro contro il Cagliari, e l’austriaco ha ripagato in pieno la fiducia. Nel 3-1 contro i sardi, infatti, Arnautovic ha sbloccato al tredicesimo, per poi fornire l’assist per il 2-0 di Lautaro al 26°. Precedentemente, aveva avviato la rimonta nel 3-2 contro il Monza e aperto al dodicesimo le marcature la partita contro l’Udinese.

In virtù di questa continuità, una marcatura di Arnautovic contro la sua ex squadra è tutt’altro che da escludere.

Scommessa 2: Marko Arnautovic marcatore in qualsiasi momento a quota 3.75 su NetBet

Inter costante in zona gol, Bologna meno continuo

A partire dallo 0-2 subìto il 22 febbraio a Parma contro la quintultima in classifica, il Bologna ha segnato al massimo due volte in sette delle sue ultime otto uscite in Serie A. Prima del 5-0 contro la Lazio di metà marzo, gli uomini di Italiano avevano ottenuto i tre 2-1 contro Milan, Cagliari e a Verona. Dopo la sosta, i Rossoblu hanno registrato l’1-0 a Venezia, l’1-1 contro il Napoli e lo 0-2 di domenica a Bergamo.

Ora ospitano un’Inter che, per esempio, non ha mai concesso più di due gol nelle ultime otto gare in Serie A. Inoltre, la formazione di Simone Inzaghi ha sempre siglato due o tre reti nei più recenti cinque turni.

Prima della sosta per le Nazionali, la capolista aveva ottenuto il 3-2 contro il Monza, il 2-0 nella sfida Scudetto contro l’Atalanta e il 2-1 contro l’Udinese. Erano seguiti il 2-2 nella finora ultima trasferta a Parma e il 3-1 contro il Cagliari di sabato.

Considerando questi risultati, la Combo Multigol 0-2 casa + 2-3 ospite rientra fra gli scenari che potrebbero concretizzarsi nell’incontro fra il Bologna e l’Inter.

Scommessa 3: Combo Multigol 0-2 casa + 2-3 ospite a quota 2.75 su Lottomatica