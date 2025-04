Gli esperti vedono il Bologna favorito nel match del 24 aprile contro l’Empoli: i pronostici della semifinale di ritorno di Coppa Italia

Quote Bologna-Empoli

Il Bologna ospita l’Empoli forte del 3-0 dell’andata e dell’1-0 contro l’Inter di domenica, il settimo successo in nove partite ufficiali. Invece, gli azzurri nelle ultime otto uscite hanno registrato quattro sconfitte e altrettanti pareggi. Le quote dei principali bookmaker sul segno 1 sono basse, ma i nostri esperti si sono concentrati su pronostici alternativi.

Pronostici Bologna-Empoli: quote, probabili formazioni e scenario

Migliori pronostici di Bologna-Empoli

Di seguito alcuni consigli di scommessa per il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Bologna ed Empoli. Ecco alcune quote:

1 + Over 1.5 a quota 1.75 su Goldbet

1 + Over 1.5 + No goal a quota 2.92 su NetBet

1 + No goal a quota 2.00 su Lottomatica

I nostri esperti vedono i rossoblù favoriti e si aspettano almeno due marcature esclusivamente del Bologna.

Come arrivano i rossoblù e gli azzurri al match

Si riparte dal 3-0 festeggiato dal Bologna nell’andata disputata il 1° aprile a Empoli. La formazione di Vincenzo Italiano ha così ipotecato la sua prima finale di Coppa Italia dal secondo e ultimo titolo in questa competizione, vinto nel 1974.

Inoltre, i felsinei ospitano gli azzurri forti dell’1-0 contro l’Inter di domenica. Contro la capolista, il Bologna ha conquistato il settimo successo in nove uscite ufficiali. Le due battute d’arresto, l’1-1 contro il Napoli e lo 0-2 contro l’Atalanta, erano accadute contro la seconda e la terza in classifica. Invece, prima del 3-0 a Empoli, erano arrivati il 5-0 contro la Lazio e l’1-0 a Venezia.

L’Empoli giunge al Dall’Ara a tre giorni dal 2-2 contro il Venezia. Contro i lagunari, appaiati con i toscani a 25 punti, la squadra di Roberto D’Aversa ha registrato il quarto pareggio nelle ultime gare disputate da inizio marzo. Dopo lo 0-3 dell’andata contro il Bologna, gli azzurri avevano raccolto lo 0-0 contro il Cagliari e subito un altro 0-3 nella finora ultima trasferta a Napoli.

Probabili formazioni di Bologna-Empoli

Bologna: Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Aebischer; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Dallinga

Empoli: Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Cacace; Fazzini, Esposito; Colombo

Bologna, fiducia alta: possibile successo con almeno due reti

Nelle ultime due uscite, il Bologna ha ottenuto davanti al proprio pubblico l’1-1 contro il Napoli e l’1-0 contro l’Inter di domenica. Prima delle sfide contro le squadre appaiate al vertice della classifica, i rossoblù al Dall’Ara avevano inanellato sei successi con almeno due gol dei padroni di casa.

Dopo il 2-2 contro la Roma, la formazione di Italiano aveva inizialmente festeggiato il 3-1 contro il Monza, il 2-0 contro il Como e il 3-2 contro il Torino. Poi, il Bologna aveva collezionato i 2-1 sia contro il Milan sia contro il Cagliari, e inflitto il 5-0 alla Lazio.

Inoltre, a partire dallo 0-3 contro il Bologna nell’andata della semifinale, l’Empoli ha subìto almeno due reti in tre delle sue ultime quattro gare ufficiali. L’unica eccezione risale al 6 aprile, quando gli uomini di D’Aversa avevano visto lo 0-0 contro il Cagliari. Poi, gli azzurri hanno registrato lo 0-3 contro il Napoli, secondo in classifica, e domenica il 2-2 nello scontro diretto contro il Venezia.

Considerando il rendimento delle due squadre, il segno 1 + Over 1.5 appare uno scenario possibile nel ritorno di Coppa Italia fra Bologna ed Empoli.

Scommessa 1: 1 + Over 1.5 a quota 1.75 su Goldbet

Rossoblù in fiducia, azzurri in difficoltà nella fase offensiva

Con l’1-0 contro la capolista Inter, il Bologna ha collezionato il quarto successo con clean sheet in sei gare ufficiali. Inoltre, gli uomini di Italiano sono tornati al successo dopo l’1-1 contro il Napoli, appaiato con i nerazzurri a 71 punti, e lo 0-2 sul campo dell’Atalanta.

Prima di queste eccezioni, i felsinei avevano inanellato il 5-0 contro la Lazio, l’1-0 a Venezia e il 3-0 nell’andata a Empoli. Inoltre, la cinquina contro i biancocelesti, settimi in graduatoria, aveva rappresentato il sesto successo casalingo del Bologna con almeno due reti dei rossoblù. Oltre al 2-1 contro il Milan, nono in graduatoria, c’erano stati quelli contro il Monza (3-1), il Como (2-0), il Toro (3-2) e il Cagliari (2-1).

L’Empoli è reduce dal 2-2 contro il Venezia di domenica, ma nella, finora, ultima trasferta aveva subìto lo 0-3 a Napoli. Al Maradona, la squadra di D’Aversa aveva registrato la quarta sconfitta in sei uscite ufficiali, nelle quali aveva insaccato solo a fine marzo nell’1-1 a Como.

Tre giorni dopo il pareggio in casa dei lariani, tredicesimi in classifica, aveva incassato lo 0-3 contro il Bologna. Poi, gli azzurri avevano inizialmente raccolto il pareggio a reti inviolate contro il Cagliari. È vero che l’Empoli ha siglato due gol contro il Venezia, ma i rossoblù sono forti dell’1-0 contro l’Inter.

I nostri esperti ritengono che il segno 1 + Over 1.5 + No Goal sia uno scenario plausibile per la gara fra Bologna ed Empoli.

Scommessa 2: 1 + Over 1.5 + No goal a quota 2.92 su NetBet

Bologna, altro clean sheet in vista contro l’Empoli?

Con l’1-0 contro l’Inter di domenica, il Bologna ha collezionato la settima vittoria in nove gare ufficiali e il quarto clean sheet nelle ultime cinque partite. Prima dell’1-1 contro il Napoli, secondo in classifica, e dello 0-2 a Bergamo contro la terza in graduatoria, i felsinei in Serie A avevano tenuto la porta inviolata con il 5-0 contro la Lazio e l’1-0 a Venezia. Poi era arrivato il 3-0 nell’andata della semifinale a Empoli.

L’Empoli, prima del 2-2 contro il Venezia, terzultimo in classifica, era rimasto a secco di gol per tre partite. Dopo lo 0-3 subìto al Castellani contro il Bologna, la squadra di D’Aversa aveva registrato lo 0-0 contro il Cagliari e lo 0-3 del 14 aprile a Napoli.

Alla luce di questi risultati, la combo 1 + No Goal è uno scenario che potrebbe concretizzarsi.

Scommessa 3: 1 + No goal a quota 2.00 su Lottomatica