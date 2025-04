Ecco i pronostici di Bodo/Glimt-Lazio per l’andata di Europa League: i nostri esperti prevedono una sfida equilibrata con almeno tre gol segnati.

Quote Bodo/Glimt-Lazio

Sulla carta, la Lazio è una squadra più forte rispetto al Bodo/Glimt e i principali bookmaker online la vedono favorita. Ma i Campioni di Norvegia, specie sul loro campo sintetico, hanno già sconfitto diversi club blasonati. Per questo motivo, i nostri esperti si sono concentrati su mercati alternativi.

Ulteriori quote e pronostici sull’Europa League possono essere trovati sui siti scommesse ufficiali degli operatori. Per conoscere lo scenario dei bookmaker italiani è possibile consultare la nostra guida sui migliori siti di scommesse in Italia. Qui invece per tutto quello che c’è da sapere sul codice bonus bet365.

Pronostici Bodo/Glimt-Lazio: quote, probabili formazioni e scenario

Migliori pronostici di Bodo/Glimt-Lazio

Di seguito alcuni consigli di scommessa sul match di Europa League che si terrà tra Bodo/Glimt e Lazio, ecco alcune quote:

Goal + Over 2.5 a quota 2.05 su Goldbet

Doppia Chance 12 + Over 2.5 a quota 2.14 su NetBet

Doppia Chance 12 + Goal a quota 2.45 su Lottomatica

I nostri esperti prevedono una sfida equilibrata con almeno tre reti complessive siglate da entrambe le formazioni.

Come arrivano il "Fulmine" e i Biancocelesti al match

La Lazio affronta il Bodo/Glimt dopo aver eliminato agli ottavi di finale il Viktoria Plzen. Prima di registrare un 1-1 all’Olimpico il 13 marzo, gli uomini di Marco Baroni si erano imposti in Repubblica Ceca per 2-1. Nella fase a campionato, i Biancocelesti avevano ottenuto sei vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Nella prova generale per la sfida in Norvegia, la Lazio ha inflitto all’Atalanta un 1-0 in trasferta. Allo stesso tempo, la squadra di Baroni è tornata al successo dopo tre partite. Fra due 1-1 casalinghi contro Udinese e Torino, aveva subìto uno 0-5 a Bologna.

La Eliteserien norvegese va in scena a cadenza annuale e il Bodo/Glimt ha disputato due gare nella stagione 2025. Dopo un 1-0 sul campo del Byrne del 30 marzo, il Fulmine sabato ha ottenuto un 3-0 casalingo contro l’HamKam.

In Europa League, la formazione di Kjetil Knutsen ha vinto cinque delle sue sei sfide disputate sul campo sintetico dell’Aspmyra Stadion. L’unica eccezione era stata un 1-2 contro il Qarabag, che ha portato gli unici tre punti agli azeri. Fra le vittime eccellenti nella fase a campionato si erano susseguite il Porto, lo Sporting Braga e il Besiktas.

Dopodiché, nella fase a eliminazione diretta, il "Fulmine" ha registrato due vittorie casalinghe e altrettante sconfitte in trasferta. Nel playoff contro il Twente, il Bodo/Glimt aveva incassato un 1-2 in Olanda per poi vincere 5-2 dopo i tempi supplementari. Contro l’Olympiacos, i Campioni di Norvegia si erano imposti 3-0, prima di subire un altro 1-2.

Probabili formazioni di Bodo/Glimt-Lazio

Bodo/Glimt: Haikin; Sjovold, Nielsen, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Hogh, Hauge

Haikin; Sjovold, Nielsen, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Hogh, Hauge Lazio: Provedel; Marusic, Gila, Gigot, Pellegrini; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos

Bodo/Glimt e Lazio da Goal + Over 2.5? I numeri suggeriscono uno scenario aperto

Fino a inizio marzo, nelle gare casalinghe disputate dal Bodo/Glimt in Europa League 2024/25 entrambe le formazioni avevano siglato almeno tre reti complessive. Nella fase a campionato, ciò era accaduto sia contro squadre blasonate come il Porto (3-2) e il Besiktas (2-1), sia contro il Qarabag Agdam (1-2) e il Maccabi Tel Aviv (2-1). Lontano dall’Aspmyra Stadion, il Fulmine aveva registrato per esempio un 2-1 a Braga e un 2-3 contro il Manchester United.

Dopodiché, nei playoff, la squadra di Knutsen aveva sconfitto il Twente per 3-2 nei tempi regolamentari, per poi siglare le due reti decisive per il passaggio del turno. All’andata, infatti, il Bodo/Glimt aveva subìto il 1-2 in Olanda, e i Campioni di Norvegia hanno perso con lo stesso risultato anche il 13 marzo in casa dell’Olympiacos. Con la differenza che il Fulmine aveva sconfitto i greci per 3-0 all’andata.

Inoltre, tre delle ultime quattro trasferte della Lazio in Europa League hanno visto almeno tre marcature complessive. Prima dell’eccezione – lo 0-1 incassato dai Biancocelesti a Braga – gli uomini di Baroni si erano imposti per 3-1 contro l’Ajax alla Johan Cruijff Arena. A inizio marzo è arrivato il 2-1 in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen.

Considerando questi precedenti, il segno Goal + Over 2.5 si presenta come un’ipotesi plausibile.

Scommessa 1: Goal + Over 2.5 a quota 2.05 su GoldBet

La sfida fra i norvegesi e i biancocelesti si prospetta equilibrata, oltreché ricca di gol

In tutte le gare casalinghe del Bodo/Glimt nell’Europa League 2024/25 si sono viste almeno tre reti. Prima dell’andata negli ottavi di finale contro l’Olympiacos (3-0), il Fulmine aveva mietuto altre vittime eccellenti. In ordine, i norvegesi avevano sconfitto sul campo sintetico dell’Aspmyra Stadion il Porto (3-2), il Besiktas (2-1) e il Twente (3-2 dopo i tempi regolamentari).

Inoltre, erano arrivati il sorprendente 2-3 contro il Qarabag e il 3-1 contro il Maccabi Tel Aviv. In trasferta, invece, il Fulmine aveva registrato il 2-1 a Braga e il 2-3 contro il Manchester United.

Si potrebbe dire che la Lazio ha una qualità superiore rispetto alla maggior parte di queste formazioni. Nella Conference 2021/22, però, la Roma aveva perso a Bodo sia nella fase a gironi (1-6) sia nella fase a eliminazione diretta (1-2). In precedenza, il Bodo/Glimt, nel settembre 2020, aveva subìto un 2-3 a San Siro contro il Milan.

Dunque, i norvegesi sono sicuramente alla portata dei Biancocelesti, ma i precedenti – anche contro squadre italiane – insegnano che sono un avversario ostico. Anche se gli uomini di Baroni hanno vinto quattro delle loro cinque trasferte in Europa League. L’unica eccezione, lo 0-1 subìto proprio a Braga, era arrivata fra il 3-1 in casa dell’Ajax e il 2-1 a Plzen.

Alla luce di questi risultati, vi consigliamo prudenza e riteniamo il segno Doppia Chance 12 + Over 2.5 una scelta sensata.

Scommessa 2: Doppia Chance 12 + Over 2.5 a quota 2.14 su NetBet

Equilibrio possibile in Bodo/Glimt e Lazio: entrambe le squadre possono colpirsi

Prima del 3-0 contro l’Olympiacos nell’andata degli ottavi, in tutte le gare casalinghe del Bodo/Glimt in Europa League si erano visti gol da entrambe le parti. Il "Fulmine" si era imposto contro il Porto (3-2), il Besiktas (2-1), il Maccabi Tel Aviv (3-1) e il Twente (3-2 dopo i tempi regolamentari).

In trasferta, i Campioni di Norvegia si erano imposti a Braga (2-1) e avevano perso di misura contro il Manchester United (2-3), il Twente e l’Olympiacos (entrambe per 1-2). A questi precedenti si aggiungono i successi della squadra guidata da Knutsen nella Conference 2021/22 contro la Roma. Prima d’imporsi nella finale di Tirana, i Giallorossi avevano perso all’Aspmyra Stadion per 1-6 e per 1-2. Inoltre, il Bodo/Glimt aveva registrato nel settembre 2020 il 2-3 a San Siro contro il Milan.

In quattro delle più recenti sfide della Lazio in Europa League si sono viste marcature da entrambe le squadre. L’eccezione – lo 0-1 subìto a Braga – aveva chiuso una serie con due 3-1: in casa dell’Ajax e contro la Real Sociedad. Negli ottavi contro il Viktoria Plzen, i Biancocelesti avevano registrato il 2-1 in Repubblica Ceca e l’1-1 all’Olimpico.

Considerando questi risultati, il segno Doppia Chance 12 + Goal è un’ipotesi plausibile.

Scommessa 3: Doppia Chance 12 + Goal a quota 2.45 su Lottomatica