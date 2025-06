Sfida di grandi nomi nel Mondiale per Club: pronostici su Bayern Monaco - Boca Juniors e consigli per la partita del 21 giugno.

Il Bayern avrà un compito più difficile contro il Boca dopo aver demolito l'Auckland City. Tuttavia, dovrebbero comunque prevalere.

Pronostici Bayern Monaco - Boca Juniors: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Ecco alcuni suggerimenti di scommessa per Bayern Monaco - Boca Juniors.

Entrambe le squadre segnano GG a 2.00 su Lottomatica

Secondo tempo con più goal a quota 2.05 su Netbet

Harry Kane primo marcatore a quota 3.15 su Goldbet

Ci aspettiamo una vittoria del Bayern Monaco per 3-1 contro il Boca Juniors.

Quote Batern Monaco vs Boca Juniors

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il Bayern Monaco ha dominato l'Auckland City nella partita d'apertura del torneo. Avendo vinto 10-0, non potevano chiedere un inizio migliore. La squadra di Vincent Kompany entra nel torneo come campione della Bundesliga e imbattuta in otto partite.

Il Boca Juniors ha lottato duramente contro il Benfica, concludendo il loro pareggio per 2-2 con nove giocatori. Ciò significa che saranno senza Ander Herrera e Jorge Figal in questa partita. Inoltre, la loro forma recente è preoccupante. Non hanno vinto nessuna delle loro ultime cinque partite nei 90 minuti e affronteranno una sfida difficile a Miami.

Probabili formazioni Bayern Monaco - Boca Juniors

Bayern Monaco: Neuer, Laimer, Tah, Upamecano, Guerreiro, Kimmich, Goretzka, Olise, Musiala, Coman, Kane

Boca Juniors: Marchesín, Advíncula, Rojo, Costa, Blanco, Velasco, Delgado, Battaglia, Palacios, Zenon, Merentiel

Il Boca troverà la rete

È stato un vero e proprio divario per il Bayern che ha facilmente sconfitto i neozelandesi di Auckland. Tuttavia, il Boca sarà un avversario completamente diverso. Gli argentini hanno dimostrato le loro abilità in una combattuta sfida con il Benfica, dimostrando di poter competere con i loro omologhi europei.

Miguel Merentiel, che ha aperto le marcature l'ultima volta, è la loro principale minaccia. Nel frattempo, Carlos Palacios si è dimostrato piuttosto impegnativo. Sebbene una vittoria tedesca sia probabile, gli Azul y Oro sono in grado di trovare la rete. Inoltre, sono entrati in questo torneo in cima alla Primera División, con 24 gol in 16 partite.

Die Roten hanno mantenuto la porta inviolata in tre partite consecutive, ma molte squadre hanno recentemente trovato il modo di segnare contro di loro. Miguel Ángel Russo vedrà probabilmente delle debolezze nella loro difesa.

Scommessa 1: Entrambe le squadre segnano GG a 2.00 su Lottomatica

Fuochi d'artificio nel secondo tempo

Entrambe le squadre hanno dimostrato di tendere a segnare di più nel secondo tempo rispetto al primo nei rispettivi campionati. Nel frattempo, il Bayern ha subito più gol nel secondo tempo. Hanno incassato 54 gol nella prima parte delle partite di Bundesliga rispetto ai 77 nel secondo. Potremmo vederli studiarsi a vicenda nei primi 45 minuti.

Anche se gli uomini di Kompany hanno segnato sei gol prima dell'intervallo contro l'Auckland City, questa volta non sarà così facile. Il Boca cercherà di mantenere le cose ordinate ma dovrebbe essere infranto alla fine. È molto probabile che la partita si apra dopo l'intervallo all'Hard Rock Stadium.

Scommessa 2: Secondo tempo con più goal a quota 2.05 su Netbet

Harry Kane è in attesa di un gol

Chi avrebbe mai pensato che il Bayern potesse segnare sei gol con Harry Kane in campo, e lui non ne avrebbe segnato nemmeno uno? Sembra impensabile che i tedeschi possano raggiungere la doppia cifra in una partita che lui ha iniziato, e non sia andato a segno. Tuttavia, è esattamente ciò che è successo a Cincinnati.

Il capitano dell'Inghilterra non rimane spesso due partite senza segnare, quindi non c'è da meravigliarsi se è favorito nel mercato dei marcatori in qualsiasi momento per questa partita. Puoi trovare più valore scegliendolo come primo marcatore. Inoltre, ha regolarmente aperto le marcature per la sua squadra in questa stagione. È una minaccia di cui il Boca deve essere consapevole.

Kompany ha ovviamente molti giocatori nel suo arsenale di marcatori, come dimostrato dalla sconfitta dei Navy Blues. Tuttavia, Kane sarà desideroso di segnare poiché gli mancano solo due gol per raggiungere i 40 gol stagionali con il club.