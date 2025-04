Tre pronostici dei nostri esperti per Barcellona-Real Madrid, finale di Coppa del Re in programma il 26 aprile alle 22:00.

Dopo le due sfide in campionato e la finale di Supercoppa Spagnola va in scena il quarto "Clásico" della stagione tra Barcellona e Real Madrid: in palio c'è la Coppa del Re. In questo articolo i pronostici della finalissima della competizione, in programma il 26 aprile alle 22 allo Stadio de la Cartuja di Siviglia.

Quote Barcellona-Real Madrid

Migliori pronostici di Barcellona-Real Madrid

2 a 3.00 con Lottomatica

Over 3.5 a 2.20 con Goldbet

Kylian Mbappé marcatore in qualsiasi momento a quota 2.30 con Netbet

Secondo i nostri pronostici il Real Madrid è favorito per sollevare la Coppa del Re e vincerà 3-1 contro il Barça.

Come arrivano le due squadre al match

Il Barcellona ha superato la semifinale a doppio turno di Coppa del Re contro l'Atletico Madrid con un punteggio complessivo di 5-4. Affronteranno i loro acerrimi rivali nella finale del weekend: anche il Real Madrid ha superato la semifinale contro la Real Sociedad, con lo stesso punteggio complessivo.

Il Barça di Hansi Flick ha dettato il ritmo in Liga costringendo il Real a inseguire in classifica. I catalani rimangono quattro punti avanti ai "Blancos", con solo cinque partite rimaste da giocare.

Il Barça è arrivato anche alle semifinali di Champions League dopo aver superato il Borussia Dortmund nei quarti di finale. Con la possibilità di vincere tre trofei che è quanto mai concreta per gli uomini di Flick, la Coppa del Rey potrebbe essere il primo tassello di quello che sarebbe un nuovo, storico, triplete.

Il Real Madrid è stato altrettanto costante finora in questa stagione, perdendo lo stesso numero di partite del Barça (5). Tuttavia, hanno segnato 23 goal in meno rispetto ai catalani, le cui fortune offensive sono state dipendenti dal veterano attaccante Robert Lewandowski.

Il Real ha perso le ultime tre partite contro il Barcellona in competizioni ufficiali. Tuttavia, il probabile ritorno di Kylian Mbappé e Ferland Mendy nella formazione titolare per questa sfida dà alla squadra di Ancelotti più velocità e potenza per insidiare la difesa del Barça.

Probabili formazioni Barcellona-Real Madrid

Barcellona: Szczesny; Koundé, Martínez, Cubarsi, Martínez, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Torres

Szczesny; Koundé, Martínez, Cubarsi, Martínez, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Torres Real Madrid: Courtois; Valverde, Mendy, Asensio, Rüdiger, Tchouaméni, Modric, Ceballos, Bellingham, Rodrygo, Mbappé

I "Blancos" vogliono vincere la seconda Coppa del Re in tre stagioni

Nonostante il Real Madrid abbia perso gli ultimi tre Clásico contro il Barcellona, ha buone possiiblità di invertire la tendenza in questa finale. L'assenza di Robert Lewandowski nella linea d'attacco del Barça lascia i catalani privi del loro riferimento principale in fase di finalizzazione.

Infatti, solo altri due giocatori hanno segnato in doppia cifra in questa stagione del fuoriclasse polacco: Raphinha e Ferran Torres.

Il Real Madrid si è avvicinato alla finale di Coppa del Rey con una vittoria di misura per 1-0 sul Getafe mercoledì sera. La squadra di Ancelotti ha ridotto il divario tra loro e il Barça nella classifica della Liga. Questo sembra alquanto simbolico in vista di questo incontro cruciale all'Estadio de La Cartuja a Siviglia.

Scommessa 1: Real Madrid vincente a quota 3.00 con Lottomatica

La storia recente fa pensare ad una sfida con tanti goal

Osservando i recenti scontri diretti tra le due squadre, viene da pensare che la finale di Coppa del Re possa regalare molti goal. Cinque degli ultimi sei Clásico sono terminati con quattro o più goal segnati.

Sebbene il Barça sarà senza Robert Lewandowski, ci sono diversi giocatori della squadra guidata da Hansi Flick che possono far male. Raphinha, Ferran Torres, Lamine Yamal e Dani Olmo hanno la potenza di fuoco per creare problemi.

Nell'ultimo Clásico in Supercoppa di Spagna a gennaio sono stati segnati sette goal, in una parttia nella quale c'è stato anche un cartellino rosso per il Barça. Questo rende questa la scelta di valore dal nostro trio di pronostici per Barcellona-Real Madrid.

Scommessa 2: Over 3.5 a 2.20 con Goldbet

Mbappé si esalta nelle sfide contro il Barça

L'asso francese del Real, Kylian Mbappé, sarà quasi certamente l'arma principale dell'attacco di Ancelotti questo weekend. Mbappé ha un ottimo record di goal contro il Barcellona, avendo segnato sette goal in sei partite ufficiali contro i cataliani disputate finora nella sua carriera.

Questo dato include le sue apparizioni per l'ex club Paris Saint-Germain (PSG) in Champions League. Mbappé è rimasto a secco nella partita di La Liga del Real contro il Barça in ottobre. Tuttavia, la sua storia contro il Barça fa pensare che il fuoriclasse francese abbia ottime chance di segnare.

Mbappé non segna dal 29 marzo, quindi a Siviglia è chiamato a fare la differenza.

Scommessa 3: Kylian Mbappé marcatore in qualsiasi momento a 2.30 su Netbet