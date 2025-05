Pronostico Liga: Barça favorito in un match combattuto contro il Real Madrid, decisivo per il titolo.

Ci avviciniamo alla fine di tutti i campionati, ma gli ultimi match promettono grandi emozioni ancora. Domenica si sfideranno le due big spagnole: in questa pagina i pronostici Barcellona - Real Madrid, quote e probabili formazioni della partita.

Quote Barcellona - Real Madrid

La squadra di casa sembra leggermente favorita dalle quote Barca - Real, ma occhio alle sorprese.

Pronostici Barcellona - Real Madrid: uno sguardo alle quote

Vittoria del Barcellona a quota 1.93 su Lottomatica

Meno di 1.5 gol nel primo tempo a quota 1.65 su Goldbet

Vittoria del Barcellona nel periodo 76-90 minuti a quota 3.20 su Netbet

Si prevede che il Barcellona batta il Real Madrid 3-1.

La Nostra Analisi: Forma di Entrambe le Squadre

Questa è una partita fondamentale per la corsa al titolo della Liga. Se vincono, quasi certamente si aggiudicheranno il titolo. Tuttavia, se il Real vince, la corsa al titolo sarà nuovamente aperta.

Il Barcellona arriva a questo scontro con quattro punti di vantaggio in cima alla classifica. Il Real Madrid deve vincere questa partita per mantenere vive le speranze di difendere il titolo.

Il Barcellona è stato eliminato dalla Champions League dall'Inter a metà settimana. Non sono più in corsa per un famoso quadruplo, ma potrebbero ancora completare un triplete. In Liga, hanno vinto 13 delle ultime 14 partite per prendere il controllo della corsa al titolo.

Il Madrid ha vinto sette delle ultime otto partite in campionato. Tuttavia, il loro cattivo inizio di stagione sta costando caro, poiché sono ancora dietro al Barça. La loro eliminazione precoce dalla Champions League ha almeno dato loro più tempo per recuperare.

Probabili Formazioni Barcellona - Real Madrid

Barcellona: Ter Stegen, Garcia, Koundé, Christensen, Balde, Pedri, De Jong, Gavi, Dembélé, Lewandowski, Raphinha

Ter Stegen, Garcia, Koundé, Christensen, Balde, Pedri, De Jong, Gavi, Dembélé, Lewandowski, Raphinha Real Madrid: Courtois, Carvajal, Alaba, Rudiger, Mendy, Valverde, Modric, Kroos, Vinicius, Benzema, Rodrygo

Barça Vicino al Titolo

C'è un grande incentivo qui per il Barcellona. Saranno sette punti avanti con solo tre partite rimaste se vincono questa partita.

Arrivano a questo scontro in ottima forma, avendo vinto 13 delle ultime 14 partite di Liga. Inoltre, hanno vinto otto delle ultime nove partite di campionato in casa e sono imbattuti lì nel 2025.

Questo è il quarto El Clasico di questa stagione. Il Barcellona ha vinto gli altri tre, e due di quelle vittorie hanno portato trofei. È la loro striscia di vittorie più lunga negli El Clasico dal 2010.

Il Madrid non è stato al meglio recentemente. Anche se hanno vinto sette delle ultime otto partite in campionato, tutte sono state con un margine di un gol.

Mancano diversi giocatori e avevano una panchina incompleta nell'ultima partita, dettagli da considerare per i nostri pronostici Barcellona - Real Madrid. Pertanto, un'opposizione superiore potrebbe sfruttare le lacune in campo.

Primo Tempo Chiuso

Vittoria del Barcellona a quota 1.93 su Lottomatica

Questa partita potrebbe essere incredibilmente chiusa dato che la posta in gioco è alta, e entrambe le squadre contribuiranno a ciò. Questo è spesso il caso delle partite in trasferta del Real Madrid. Infatti, 14 delle loro 17 partite di campionato in trasferta hanno avuto meno di 1.5 gol nel primo tempo.

Nel frattempo, otto delle 17 partite casalinghe del Barça in campionato hanno avuto meno di 1.5 gol nel primo tempo. Sette di queste sono avvenute nelle loro ultime 12 partite.

I primi tempi a basso punteggio sono comuni nelle partite di El Clasico. L'ultima volta che un Clasico della Liga ha avuto più di due gol nel primo tempo è stato nel 2014.

Inoltre, cinque degli ultimi nove scontri diretti in campionato tenuti dal Barça hanno visto meno di 1.5 gol prima dell'intervallo.

La recente finale di Copa del Rey ha visto solo un gol nel primo tempo. Il ritorno H2H è stato 0-0 all'intervallo.

Barça Brilla nelle Fasi Finali

Meno di 1.5 gol nel primo tempo a quota 1.75 su Goldbet

I leader del campionato tendono a finire in modo forte. Inoltre, hanno segnato 21 gol dopo il 75° minuto in Liga quest'anno, il numero più alto del campionato.

Il Madrid ha subito 11 gol nello stesso periodo, che non è il peggior totale. Tuttavia, nove di questi sono arrivati in trasferta.

Il Barça ha segnato dopo il 75° minuto in due degli ultimi tre incontri di questa stagione. Inoltre, hanno vinto il periodo 76-90 minuti comodamente nel ritorno H2H.

Inoltre, è un periodo che hanno vinto in quattro delle loro ultime otto partite casalinghe.

Pertanto, il prezzo sembra molto generoso, soprattutto perché il Madrid non ha molti giocatori disponibili.

La fatica potrebbe lasciarli in difficoltà nelle fasi finali stando ai nostri pronostici Barcellona - Real Madrid.