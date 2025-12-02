Il nostro esperto di scommesse prevede che i visitatori manterranno un forte inizio di partita. Tuttavia, si prevede che Dani Olmo segnerà in una vittoria casalinga.

Pronostici Barcellona - Atlético: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Barcellona - Atlético

1° Tempo: Pareggio o Atlético Madrid a quota 1.55 su Goldbet

Dani Olmo segna in qualsiasi momento a quota 2.90 su NetBet

2° Tempo: Barcellona a quota 2.05 su Lottomatica

Quote Barcellona - Atlético

Quote Barcellona - Atlético Goldbet NetBet Lottomatica 1° Tempo: Pareggio o Atlético Madrid 1.55 1.54 1.55 Dani Olmo segna in qualsiasi momento 3.05 2.90 3.05 2° Tempo: Barcellona 2.05 2.00 2.05

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Barcellona 2-1 Atlético Madrid

Pronostico marcatore: Barcellona – Dani Olmo, Ferran Torres; Atlético Madrid – Julian Alvarez

Nonostante abbiano giocato in tre stadi diversi finora, il Barcellona ha mantenuto un record casalingo del 100% in La Liga. Sperano di rafforzare le loro credenziali per il titolo in questo scontro cruciale al Camp Nou.

Il Barça non è stato del tutto convincente nel weekend, avendo bisogno di un gol nel finale per assicurarsi una vittoria per 3-1 contro l'Alaves. Questa è stata la quarta vittoria consecutiva in campionato per la squadra di Hansi Flick, che ora è in testa alla classifica.

L'Atlético Madrid ha una serie ancora migliore, con sei vittorie consecutive per la squadra di Diego Simeone. L'ultima è stata una vittoria casalinga di routine per 2-0 contro il Real Oviedo in difficoltà. Tre punti al Camp Nou potrebbero proiettarli saldamente nella lotta per il titolo.

Probabili formazioni Barcellona - Atlético

Barcellona: J. Garcia, Balde, E. Garcia, Cubarsi, Kounde, De Jong, Pedri, Raphinha, Olmo, Yamal, Ferran

Atlético: Oblak, Hancko, Lenglet, Giménez, Molina, Barrios, Koke, González, Baena, Simeone, Álvarez

Visitatori competitivi fino alla pausa

L'Atlético Madrid ha fatto la storia nel weekend, diventando la prima squadra a segnare per prima in tutte le loro prime 14 partite di una stagione in La Liga. La squadra di Simeone ha impiegato solo 26 minuti per segnare due volte contro l'Oviedo, con Alexander Sorloth che ha realizzato entrambe le reti.

Tendono anche a mantenere la difesa solida nelle fasi iniziali delle partite. L'Atleti ha concesso solo una volta nel primo tempo di una partita in trasferta in questa stagione in La Liga. Nonostante ciò, hanno vinto solo due delle loro sei trasferte. Al contrario, il Barcellona solitamente migliora dopo l'intervallo.

L'81% dei gol subiti in campionato in questa stagione è arrivato nel primo tempo, incluso un gol al primo minuto segnato dall'Alavés sabato. Visti questi trend, scommettere sull'Atleti per vincere o pareggiare il primo tempo sembra offrire valore.

Scommessa 1: 1° Tempo: Pareggio o Atlético Madrid a quota 1.55 su Goldbet

Olmo per costruire su una doppietta del weekend

La prestazione del Barcellona nel weekend non è stata del tutto convincente. La loro difesa è stata esposta a tratti, e hanno dovuto lavorare duramente per vincere. Tuttavia, la prestazione di Olmo è stata un aspetto molto positivo. Il nazionale spagnolo ha segnato due volte, portando il suo bottino in La Liga a tre gol in questa stagione.

Anche se non è stata la sua migliore campagna, ha segnato anche per La Roja durante la recente pausa internazionale. Questo suggerisce che il 27enne potrebbe tornare in forma. La media di Olmo di 3,51 tiri per 90 minuti è superiore a quanto abbia mai gestito nelle sue sei precedenti stagioni di campionato.

Con Fermín López e Gavi infortunati, dovrebbe giocare un ruolo chiave in questa partita. Puoi scommettere sull'attaccante di centrocampo per segnare in qualsiasi momento con una probabilità implicita del 34,5%. Sembra offrire valore a quelle quote.

Scommessa 2: Dani Olmo segna in qualsiasi momento a quota 2.90 su NetBet

Barça per dominare il secondo tempo

Il Barcellona tende a fare il suo impatto maggiore nel secondo tempo in questa stagione. In La Liga, la loro differenza reti dopo l'intervallo è di +17, rispetto a solo +6 nel primo tempo. È leggermente sorprendente, dato che hanno dovuto fare affidamento sui giovani per riempire la panchina nelle ultime settimane.

Tuttavia, ora hanno giocatori come Robert Lewandowski, Raphinha e Pedri di nuovo in forma dopo gli infortuni. Flick ha una panchina molto più forte su cui contare di conseguenza.

Il Barça è stato particolarmente forte in casa nel secondo tempo delle partite, avendo segnato 12 gol e non avendone concessi davanti ai loro tifosi in La Liga in questa stagione. Pertanto, scommettere sul Barcellona nel mercato del secondo tempo sembra offrire valore in questa partita chiave.