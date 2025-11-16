Pronostici Azerbaigian - Francia: gli ospiti in crociera verso una facile vittoria

Sebbene ci sia poco in gioco in questa partita, non si intravede la fine della recente serie negativa degli azeri contro Les Bleus, che sono imbattuti da sei partite.

Migliori scommesse per Azerbaigian - Francia

Francia -2 (Handicap 3-Vie) a quota 1.80 con Lottomatica

Francia vince 1-0, 2-0 o 3-0 (Multiscores) a quota 2.60 con Goldbet

Meno di 1.5 gol (Totale Gol 1° Tempo) a quota 1.85 con Netbet

Quote Azerbaigian vs Francia

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Azerbaigian 0-3 Francia

Pronostico marcatore: Francia – Ekitike, Barcola, Cherki

L'Azerbaigian ospiterà la Francia di Didier Deschamps domenica sera per l'ultima partita della campagna di qualificazione del Gruppo D ai Mondiali 2026.

È stata una campagna di qualificazione disastrosa per gli azeri. Sono ancorati all'ultimo posto del Gruppo D e hanno segnato solo due gol in cinque partite finora. Attualmente, sono in una striscia di 14 partite senza vittorie e hanno subito il primo gol nelle ultime cinque partite consecutive.

Con gli azeri a sei punti dal terzo posto, l'Islanda, c'è poca motivazione per loro in questo incontro. Sono garantiti di finire ultimi. Hanno perso 2-0 in casa contro l'Islanda giovedì sera, riuscendo a fare solo un tiro in porta a Baku.

Nel frattempo, anche i francesi hanno poca motivazione per questa sesta e ultima partita di qualificazione. Gli uomini di Deschamps si sono già qualificati per le finali dei Mondiali dell'estate prossima. La loro vittoria per 4-0 contro l'Ucraina giovedì sera li lascia sei punti avanti alla seconda, l'Islanda.

Ciò significa che Deschamps potrebbe essere tentato di fare dei cambiamenti nella sua squadra a Baku. Questo potrebbe significare un riposo per giocatori come Kylian Mbappé, dando opportunità a Hugo Ekitike, che ha impressionato da quando è arrivato al Liverpool. N'Golo Kanté è stato solido al suo ritorno in nazionale contro l'Ucraina e spera di giocare ancora.

Probabili formazioni Azerbaigian - Francia

Azerbaigian: Bayramov; Badalov, Krivotsyuk, Mustafazada, Abbasov, Huseymov, Makhmudov, Khaybulaev, Aliyev, Bayramov, Akhundzade

Francia: Maignan; Hernandez, Gusto, Upamecano, Konaté, Koné, Kanté, Cherki, Nkunku, Olise, Ekitike

Les Bleus vinceranno con tre gol di scarto

La Francia ha sconfitto l'Azerbaigian 3-0 nel loro primo incontro della campagna di qualificazione ai Mondiali 2026. Les Bleus avevano ovviamente una motivazione maggiore per vincere quella partita, con la qualificazione ancora in gioco.

Tuttavia, gli azeri hanno subito 13 gol nelle loro cinque partite di qualificazione fino ad oggi. Considerando che la loro campagna è già finita e che l'Islanda ha segnato due volte nella loro vittoria di giovedì, una vittoria con tre gol di scarto per la Francia sembra un risultato ragionevole.

I mercati delle scommesse valutano la Francia al 55,56% per vincere con un margine di tre gol. Gli azeri sono l'unica nazione a perdere contro la Francia con tre o più gol di scarto dalla loro vittoria in Nations League contro Israele nell'ottobre 2024.

Scommessa 1: Francia -2 (Handicap 3-Vie) a quota 1.80 con Lottomatica

Scommessa di copertura nel caso in cui i francesi manchino di spinta

Sebbene una vittoria con tre gol di scarto per Les Bleus di Deschamps sembri probabile, una squadra ruotata potrebbe avere problemi a Baku. C'è sempre la possibilità che i giocatori della squadra non riescano a lavorare insieme e si frustrino contro gli azeri, che saranno desiderosi di evitare la sconfitta.

Coprire una vittoria in trasferta su tre risultati nel mercato Multiscores potrebbe essere un piano sensato. Se i francesi vincono con un margine più stretto e mantengono una probabile porta inviolata, questa potrebbe essere una scommessa di copertura intelligente.

I mercati delle scommesse indicano una probabilità del 38,46% che la Francia vinca a zero con uno, due o tre gol.

Scommessa 2: Francia vince 1-0, 2-0 o 3-0 (Multiscores) a quota 2.60 con Goldbet

Primo tempo lento previsto

Dato che giocatori come Mbappé probabilmente verranno ruotati a Baku, questa partita potrebbe vedere un inizio lento. L'Ucraina è riuscita a impedire a una squadra francese con Mbappé e Bradley Barcola di segnare nel primo tempo giovedì.

Sebbene gli azeri siano improbabili a mostrare la stessa resistenza difensiva degli ucraini, la Francia potrebbe trovare la rete solo una volta nei primi 45 minuti.

Nella loro vittoria casalinga per 3-0 contro l'Azerbaigian, la Francia ha segnato solo un gol nel primo tempo. Questo suggerisce che la squadra di Aykhan Abbasov ha il potenziale per offrire una resistenza ostinata.