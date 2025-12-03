Il nostro esperto di scommesse prevede una partita equilibrata che finirà in pareggio, con Kylian Mbappé che segnerà di nuovo per gli ospiti.

Pronostici Athletic Club - Real Madrid: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Athletic Club - Real Madrid

Pareggio a quota 3.92 su bet365

Kylian Mbappé segna in qualsiasi momento a quota 1.72 su NetBet

Meno di 2.5 gol a quota 2.05 su Lottomatica

Quote Athletic Club - Real Madrid

Quote Athletic Club - Real Madrid bet365 NetBet Lottomatica Pareggio 3.92 3.85 4.00 Kylian Mbappé segna in qualsiasi momento 1.80 1.72 1.70 Meno di 2.5 gol 2.10 2.04 2.05

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Athletic Club 1-1 Real Madrid

Pronostico marcatore: Athletic Club – Nico Williams; Real Madrid – Kylian Mbappé

Nessuna delle due squadre ha mostrato una forma convincente in questa stagione. L'Athletic ha vinto solo tre volte in 15 partite in tutte le competizioni prima del viaggio del weekend a Levante. Tuttavia, sono sembrati molto più forti in quella partita, vincendo 2-0 con l'uomo chiave Nico Williams in grande spolvero.

Nel frattempo, il Real Madrid è stato fermato per il terzo pareggio consecutivo in La Liga dal Girona domenica. A causa di questa serie, hanno perso la prima posizione in campionato, con Barcellona, Atlético Madrid e Villarreal che hanno ridotto il divario. Questa situazione aumenta la pressione sulla squadra di Xabi Alonso in vista di quella che è sempre una trasferta difficile.

Probabili formazioni Athletic Club - Real Madrid

Athletic Club:Simón, Yuri, Laporte, Vivian, Areso, Jauregizar, Ruiz de Galarreta, N. Williams, Gómez, Berenguer, Guruzeta

Real Madrid:Courtois, Carvajal, Rüdiger, Militão, Alexander-Arnold, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Valverde, Vinícius, Mbappé

Los Blancos a rischio di perdere punti di nuovo

Questa è la sesta trasferta consecutiva per il Real Madrid in tutte le competizioni. La loro lunga serie di partite fuori dal Santiago Bernabéu ha visto solo una vittoria finora. Quella vittoria è arrivata con un margine di 4-3 contro l'Olympiacos in Champions League.

Hanno lottato per creare occasioni fino agli ultimi 30 minuti contro il modesto Girona domenica. I Blancos possono contare su Mbappé per i gol, ma il resto della squadra ha avuto un rendimento scarso. Solo altri tre giocatori del Real Madrid hanno segnato più di una volta in La Liga questa stagione.

L'Athletic può prendere fiducia da una delle loro migliori prestazioni di una stagione deludente nel weekend. Hanno creato 2.9 xG nella vittoria per 2-0 contro il Levante.

Ernesto Valverde probabilmente imposterà la sua squadra in modo più conservativo in questa partita. Sono stati ragionevolmente solidi in difesa in casa, avendo concesso solo 0.86 gol per 90 minuti in La Liga. Questo suggerisce che gli ospiti potrebbero essere limitati a un quarto pareggio consecutivo in campionato.

Scommessa 1: Pareggio a quota 3.92 su bet365

Mbappé pronto a colpire al San Mamés

Alonso è arrivato al Bernabéu con la reputazione di essere un eccellente tattico in grado di migliorare la squadra in campo. Finora ci sono poche prove di ciò, ma sta ottenendo il meglio da Mbappé.

Il francese è ora il punto focale di questo attacco. Ha segnato cinque volte nelle sue ultime due partite. Inoltre, ha segnato un rigore a Girona, portando il suo totale a 14 gol in 14 presenze in La Liga questa stagione.

Mbappé ha segnato 28 gol per club e nazionale complessivamente nella stagione 2025/26. Questi gol sono arrivati a un ritmo straordinario di uno ogni 72 minuti. Ha registrato una media di 4.8 tiri a partita in La Liga e sembra in grado di segnare di nuovo al San Mamés.

Scommessa 2: Kylian Mbappé segna in qualsiasi momento a quota 1.72 su NetBet

Sfida competitiva con pochi gol

A parte Mbappé, non ci sono molti altri giocatori che potrebbero segnare in questa sfida. L'Athletic ha faticato nel terzo finale questa stagione, avendo segnato solo 1.00 gol a partita in media in La Liga. Quattro delle loro ultime cinque partite in tutte le competizioni si sono concluse con due o meno gol.

Oihan Sancet, il loro capocannoniere della scorsa stagione, è squalificato per mercoledì sera. Maroan Sannadi, Iñaki Williams e Robert Navarro stanno anche lottando con infortuni.

Il Real Madrid è sembrato vulnerabile nelle ultime settimane contro squadre che pressano aggressivamente. Sono riusciti solo a pareggiare 0-0 a Rayo Vallecano a novembre. Hanno anche perso 1-0 contro il Liverpool pochi giorni prima, con i Blancos che hanno creato meno di 1.0 xG in entrambe le occasioni.

Questa potrebbe essere una partita simile, con l'Athletic desideroso di pressare alto. C'è valore nel puntare su meno di 2.5 gol con una probabilità implicita del 48.8%.