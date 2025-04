Pronostico semifinale Europa League: Atletico Bilbao favorito contro Manchester United in crisi, vicino alla zona retrocessione secondo gli esperti.

Alle ore 21:00 del 1 Maggio andrà in scena il primo atto delle semifinali di Europa League che vedrà sfidarsi gli uomini di Valverde contro gli undici in crisi di Amorim. In questa pagina si possono consultare i pronostici Atletico Bilbao - Manchester United, quote e l'analisi partita dei nostri esperti che vedono la squadra di casa come favorita per la finale.

Quote Atletico Bilbao - Manchester Untied

Pronostici Atletico Bilbao - Manchester United: quote, probabili formazioni e analisi partita

Migliori pronostici Atletico Bilbao -Man. United

Vittoria Atletico Bilbao a quota 2.00 su Lottomatica

Entrambe le squadre segnano a quota 1.90 su Goldbet

Maggior numero di gol nel secondo tempo a quota 2.10 su Netbet

Stando ai pronostici sull'Europa League dei nostri esperti, sarà l'Atletico Bilbao a vincere contro lo United per 2-1.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Questa competizione è il principale obiettivo del Manchester United per il resto della stagione. Tuttavia, non è lo stesso per l'Athletic Club.

Le due squadre hanno avuto stagioni nazionali molto diverse. L'Atletico sta lottando per un posto tra le prime cinque in La Liga, mentre lo United è più vicino alla zona retrocessione che alle prime cinque della Premier League.

Attualmente, il Bilbao è quarto in La Liga ed è ben posizionato per assicurarsi un posto nella prossima Champions League, sia attraverso il piazzamento in campionato che vincendo questa competizione. Inoltre, non sono stati sconfitti da gennaio.

Nel frattempo, lo United ha perso più spesso, il che spiega la loro bassa posizione in Premier League. Vincere questa competizione è la loro unica possibilità di giocare in Europa la prossima stagione. Inoltre, non hanno vinto nei 90 minuti regolamentari nelle ultime sette partite.

Probabili formazioni Atletico Bilbao - Manchester United

Atletico Bilbao: Agirrezabala, De Marcos, Vivian, Yeray, Lekue, De Galarreta, Jauregizar, Berenguer, Sancet, N. Williams, I. Williams

Agirrezabala, De Marcos, Vivian, Yeray, Lekue, De Galarreta, Jauregizar, Berenguer, Sancet, N. Williams, I. Williams Manchester United: Onana, Mazraoui, Maguire, Yoro, Dalot, Ugarte, Casemiro, Dorgu, Fernandes, Zirkzee, Garnacho

L'Atletico Bilbao vuole assicurarsi il vantaggio nella prima gara

È difficile scommettere contro l'Atletico Bilbao in questa partita, i pronostici sulla semifinale di Europa League sono con gli uoomini di Valverde. Hanno vinto tutte le sei partite casalinghe della competizione di questa stagione. In casa, sono forti, avendo perso solo una volta da settembre 2024. Nel frattempo, hanno vinto 15 delle 21 partite in quel periodo.

Nelle partite casalinghe de La Liga, hanno subito una sconfitta da agosto 2023. Questo dimostra la loro forza a lungo termine in casa. Inoltre, hanno un buon record contro lo United, vincendo tre dei loro quattro incontri precedenti, inclusi entrambi i match casalinghi.

L'Atletico ha vinto quattro volte su otto partite casalinghe contro squadre inglesi. Sono stati battuti solo una volta in quella serie. Tuttavia, lo United ha vinto solo il 23% delle loro partite europee in trasferta in Spagna. Hanno anche giocato nel weekend, mentre i Leoni hanno avuto una pausa.

Lottomatica

Entrambe le Squadre Segnano

Vittoria dell'Atletico Bilbao a quota 2.00 su Lottomatica

Nonostante la forte forma casalinga dell'Atletico, lo United ha segnato in ogni partita di Europa League di questa stagione, quindi stando ai pronostici Atletico Bilbao - Manchester United, entrambe le squadre andranno in goal.

In 10 delle 12 partite di Europa League dello United di questa stagione, entrambe le squadre hanno segnato. Questo mostra quanto spesso ci sia azione da entrambe le parti. Inoltre, lo United ha trovato la rete in 11 delle ultime 12 trasferte di Europa League.

Anche se l'Atletico ha segnato in ogni partita casalinga in questa competizione dal 2017, hanno subito gol in casa dalle squadre inglesi in quattro delle ultime sei partite di questo tipo. Inoltre, hanno mantenuto la porta inviolata in quattro delle loro sei partite casalinghe di Europa League in questa stagione. Tuttavia, nessuna era contro avversari con un ranking UEFA vicino a quello dello United.

Goldbet

Più gol dopo l'intervallo

Entrambe le squadre segnano a quota 1.90 su Goldbet

Il primo tempo di una semifinale in due gare è sempre teso. Entrambe le squadre sanno che è improbabile che la qualificazione si decida nei primi 45 minuti della prima gara.

Questo è qualcosa che lo United fa spesso. Non solo sono stati segnati più gol nel secondo tempo in tre delle loro ultime quattro trasferte di Europa League, ma tutte e quattro hanno visto almeno due gol nel secondo tempo.

L'azione dopo l'intervallo non sarebbe una novità per queste due squadre, dato che entrambe hanno segnato e subito più gol in Europa League dopo l'intervallo in questa stagione. Tutti e quattro i confronti diretti hanno avuto più gol dopo l'intervallo.

Netbet

Maggior numero di gol nel secondo tempo a quota 2.10 su Netbet