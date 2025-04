Gli esperti vedono l’Atalanta in vantaggio già all’intervallo – con due, tre reti totali segnate dagli orobici nel match.

Quote Atalanta-Lecce

Contro il Lecce, l’Atalanta punta al terzo successo consecutivo. I salentini contro il Como hanno subìto la settima sconfitta in otto gare senza vittorie. I principali bookmaker offrono quote molto basse sul successo degli orobici – e i nostri esperti hanno esplorato mercati alternativi.

Pronostici Atalanta-Lecce: quote, probabili formazioni e scenario

Migliori pronostici di Atalanta-Lecce

Di seguito alcuni consigli di scommessa per la gara del 34° turno di Serie A tra Atalanta e Lecce. Ecco alcune quote:

1° tempo/finale 1/1 a quota 1.72 su Goldbet

1 + Multigol 1-3 a quota 2.01 su NetBet

1 + Over 1.5 + No goal a quota 2.45 su Lottomatica

Per l’incontro al Gewiss Stadium, i nostri esperti prevedono l’Atalanta in vantaggio già all’intervallo e due o tre reti degli orobici.

Come arrivano gli orobici e i salentini al match

L’Atalanta ospita il Lecce forte di due vittorie con clean sheet contro due formazioni della prima metà della classifica. Dopo aver ritrovato i tre punti con il 2-0 contro il Bologna, gli uomini di Gian Piero Gasperini si sono imposti per 1-0 a San Siro contro il Milan.

Dunque, gli orobici sembrano essersi definitivamente lasciati alle spalle la striscia con tre sconfitte. Dopo il 4-0 allo Stadium contro la Juventus, l’Atalanta aveva subìto lo 0-2 contro l’Inter e due 0-1, sia a Firenze sia contro la Lazio. Inoltre, contro il Bologna era arrivato il primo successo al Gewiss Stadium nel 2025.

Il Lecce, invece, è reduce dallo 0-3 contro il Como – con i lariani che hanno inflitto ai salentini la settima sconfitta in otto turni di campionato. Dopo l’unico punto raccolto da fine febbraio, frutto dell’1-1 contro il Venezia, terzultimo in classifica, la squadra di Marco Giampaolo aveva registrato l’1-2 contro la Juventus.

Probabili formazioni di Atalanta-Lecce

Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Toloi; Cuadrado, Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic; Retegui, Lookman

Lecce: Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani; N'Dri, Helgason, Morente; Rebic

Atalanta-Lecce: gli orobici chiuderanno già il primo tempo in vantaggio?

Con lo 0-3 subìto sabato al Via del Mare contro il Como, il Lecce ha perso per la settima volta in otto turni di campionato. In sei di queste gare, gli uomini di Giampaolo avevano chiuso in svantaggio anche il primo tempo.

La prima eccezione risale al 2-3 contro il Milan di inizio marzo, ma i rossoneri si erano visti annullare due reti nei primi 15 minuti. Poi, i salentini sono giunti in svantaggio all’intervallo nei 1-2 sia contro il Genoa a Marassi sia contro la Juventus allo Stadium, e sabato contro i lariani. In mezzo, il Lecce aveva chiuso i primi tempi davanti al proprio pubblico contro la Roma e contro il Venezia sullo 0-0.

Dal canto suo, l’Atalanta, nel 2-0 contro il Bologna, ha segnato al terzo e al 21° minuto. Precedentemente, gli orobici, nel 5-0 a Empoli di fine febbraio, avevano colpito tre volte prima dell’intervallo. Nel 4-0 contro la Juventus, la squadra di Gasperini aveva trasformato un calcio di rigore al 29° minuto.

Considerando questi risultati, il segno 1° tempo/finale 1/1 appare uno scenario possibile nella gara fra Atalanta e Lecce.

Scommessa 1: 1° tempo/finale 1/1 a quota 1.72 su Goldbet

A Bergamo una sfida da massimo tre gol?

Dopo il 2-3 contro il Milan, in tutte le uscite del Lecce da metà marzo si sono viste dall’una alle tre reti. In questa serie, i salentini avevano inizialmente registrato l’1-2 sul campo del Genoa e lo 0-1 contro la Roma.

Aprile si era aperto con l’1-1 nello scontro diretto contro il Venezia, che aveva portato alla formazione di Giampaolo l’unico punto nelle ultime otto giornate. Poi, la quartultima ha subìto l’1-2 allo Stadium contro la Juventus e sabato lo 0-3 contro il Como.

L’Atalanta, con il 2-0 nello scontro Champions contro il Bologna di due settimane fa, ha posto fine a una serie con tre sconfitte consecutive. Inoltre, il successo contro i felsinei ha spezzato il tabù al Gewiss Stadium nel 2025: in sette gare casalinghe di Serie A, gli orobici avevano registrato cinque pareggi e due sconfitte.

Anche in virtù dell’1-0 festeggiato dall’Atalanta a San Siro contro il Milan, il segno 1 + Multigol 1-3 resta un’opzione da tenere in considerazione.

Scommessa 2: 1 + Multigol 1-3 a quota 2.01 su NetBet

Atalanta, contro il Lecce arriveranno due reti con un altro clean sheet?

L’Atalanta ha chiuso sette delle sue ultime dieci gare in Serie A con un clean sheet. Le eccezioni erano arrivate con le tre sconfitte subite dagli orobici contro la capolista Inter (0-2), a Firenze (0-1) e contro la Lazio (0-1).

Poi, gli uomini di Gasperini erano tornati al successo con il 2-0 nello scontro Champions contro il Bologna per poi vincere domenica per 1-0 a San Siro contro il Milan. A febbraio e marzo, l’Atalanta aveva inflitto in trasferta due 5-0 al Verona e all’Empoli prima di festeggiare il 4-0 allo Stadium contro la Juventus.

Inoltre, il Lecce nei quattro turni dopo la sosta per le Nazionali ha siglato complessivamente due reti. Da fine marzo, i salentini avevano inizialmente registrato lo 0-1 contro la Roma e l’1-1 nello scontro salvezza contro il Venezia. Il gol segnato nell’1-2 contro la Juventus aveva fatto sperare, ma è seguito lo 0-3 contro il Como.

Considerando questi risultati, i nostri esperti ritengono il segno 1 + Over 1.5 + No Goal uno scenario plausibile per la gara fra Atalanta e Lecce.

Scommessa 3: 1 + Over 1.5 + No goal a quota 2.45 su Lottomatica