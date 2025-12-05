Con entrambe le squadre vittoriose a metà settimana, questa partita tra due delle migliori squadre della Premier League si preannuncia molto interessante.

Migliori scommesse per Aston Villa - Arsenal

Arsenal vincente a quota 1.90 con Lottomatica

No Goal (NG) a quota 1.87 con Goldbet

Bukayo Saka marcatore in qualsiasi momento a quota 3.80 con bet365

Quote Aston Villa vs Arsenal

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Aston Villa 0-2 Arsenal

Pronostico marcatore: Arsenal – Saka, Martinelli

Il Villa è salito rapidamente in classifica nelle ultime sei settimane con una serie di risultati sorprendenti. Gli uomini di Unai Emery hanno vinto otto delle ultime nove partite di EPL, subendo solo una sconfitta per 2-0 contro i campioni in carica del Liverpool lo scorso mese. Il Villa ha segnato frequentemente di recente, inclusi quattro gol contro il Brighton in una partita che ha visto un totale di sette gol mercoledì. Hanno anche segnato quattro volte in una comoda vittoria casalinga contro l'AFC Bournemouth.

La principale preoccupazione per Emery è il portiere Emi Martinez, infortunatosi durante il riscaldamento della partita contro il Brighton. Bizot è stato il vice dell'argentino e continuerà a giocare se Martinez non supererà il test di idoneità. L'Arsenal non ha una rosa completa disponibile al momento, ma rimane cinque punti avanti in cima alla classifica. Il divario con il Villa al terzo posto è di sei punti. I Gunners hanno subito solo sette gol in 14 partite, il che è molto impressionante. Questo è la metà del numero di gol che il Villa ha subito.

Sia Kai Havertz che Gabriel sono ancora a qualche settimana dal ritorno. Tuttavia, giocatori come Saka, Odegaard e Martinelli sono in forma e pronti a giocare, il che è un segnale preoccupante per le difese della Premier League.

Probabili formazioni Aston Villa - Arsenal

Aston Villa:Bizot, Maatsen, Cash, Konsa, Torres, Kamara, Onana, Guessand, Rogers, McGinn, Watkins

Arsenal:Raya, White, Calafiori, Timber, Hincapie, Rice, Zubimendi, Odegaard, Martinelli, Saka, Merino

I Gunners si allontanano ulteriormente in vetta alla Premier League

L'Arsenal ha vinto tre delle ultime quattro visite a Villa Park. Ha anche vinto dieci delle prime 14 partite di EPL finora in questa stagione. La loro differenza reti è di 14 gol migliore rispetto al modesto bottino di 20 gol segnati dal Villa. Nonostante gli infortuni nel terzo finale e nella linea difensiva, la profondità della rosa dell'Arsenal ha permesso loro di gestire la situazione in modo straordinario.

Questo darà anche un vantaggio ai Gunners durante le settimane in cui giocano tre partite. Il tecnico dell'Arsenal, Mikel Arteta, è stato in grado di lasciare in panchina giocatori come Bukayo Saka ed Eberechi Eze contro il Brentford. Può ruotare i suoi tre attaccanti per mantenerli freschi. Anche se il Villa si batterà bene, non avrà la stessa energia per tenere il passo con i leader della lega.

Scommessa 1: Arsenal vincente a quota 1.90 con Lottomatica

Grande valore per un clean sheet per entrambe le squadre

L'Arsenal ha limitato il Brentford a soli 0,34 xG nel derby di Londra mercoledì sera. Le Bees hanno gestito solo un tiro in porta. Questo nonostante l'assenza di giocatori come Gabriel dalla linea difensiva dell'Arsenal. Nel frattempo, otto degli ultimi dieci incontri di Premier League tra Villa e Arsenal a Villa Park hanno visto solo una squadra segnare.

È stato così nelle ultime due partite, con l'Arsenal che ha vinto 2-0 lo scorso agosto. Anche se il Villa ha segnato quattro gol contro il Brighton, il fatto è che il Villa è solo decimo nella classifica xG. I 0,5 gol subiti a partita dall'Arsenal sono in realtà migliori rispetto ai loro 0,83 gol attesi contro (xGA) per partita.

Scommessa 2: No Goal (NG) a quota 1.87 con Goldbet

Puntando su Saka per iniziare e segnare per i visitatori

Abbiamo già menzionato che Arteta ha avuto il lusso di tenere Saka in panchina mercoledì sera. L'internazionale inglese è andato a segno nel finale ed è probabile che giochi dall'inizio sabato a pranzo. Saka ha una percentuale di realizzazione del 36,36% finora in questa campagna di EPL. Tuttavia, i mercati delle scommesse indicano solo una probabilità del 26,32% di trovare la rete a Villa Park.

Scommettere su Saka per segnare in qualsiasi momento sembra la giocata di valore dal nostro trio di pronostici su Aston Villa - Arsenal. Attualmente è nel 93° percentile dell'EPL per xG. Saka è classificato ancora più in alto (95° percentile) per tiri in porta, segnando con 11 dei suoi 23 tentativi di gol.