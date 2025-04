I pronostici Arsenal-Real Madrid, quarto di finale di Champions: gli esperti prevedono che il Real sfrutterà la sua esperienza per portarsi avanti.

Quote Arsenal - Real Madrid

Ulteriori quote e pronostici sulla Champions League possono essere trovati sui siti scommesse ufficiali degli operatori. Per conoscere lo scenario dei bookmaker italiani è possibile consultare la nostra guida sui migliori siti di scommesse. Qui invece per tutto quello che c’è da sapere sul codice bonus bet365.

Pronostico Arsenal - Real Madrid: Scommesse, contesto e probabili formazioni

I migliori pronostici di Arsenal - Real Madrid

Doppia chance X2 + goal a 2.65 su Lottomatica

Over 1,5 secondo tempo a 2.30 su Goldbet

Kylian Mbappé segna in qualsiasi momento a 3.25 su Netbet

Secondo i nostri esperti l'Arsenal e il Real Madrid pareggieranno 2-2

Come arrivano le due squadre al match

La Champions League sta entrando nel clou ora che siamo nei quarti di finale. Arsenal-Real Madrid potrebbe essere la sfida più affascinante di tutte e mette a confronto una squadra che non ha ancora mai vinto nella sua storia Champions League contro quella che invece ne ha conquistate di più.

Con il titolo della Premier League ormai fuori portata, l'Arsenal può concentrarsi solo sulla Champions e il ritorno di Bukayo Saka dall'infortunio dà ai "Gunners" ulteriore slancio. Gli uomini di Arteta sono imbattuti da sette partite, ma di queste ne hanno vinte solo tre.

Anche il Real Madrid sta perdendo terreno nella corsa al titolo della Liga. Sabato i "Merengues" hanno subito una sorprendente sconfitta casalinga per 2-1 contro il Valencia. In generale, hanno vinto solo due delle ultime cinque partite: una fase che si sta rivelando insolitamente negativa per i loro standard.

Probabili formazioni: Arsenal-Real Madrid

Arsenal: Raya, Timber, Kiwior, Saliba, Lewis-Skelly, Rice, Partey, Ødegaard, Saka, Merino, Martinelli

Raya, Timber, Kiwior, Saliba, Lewis-Skelly, Rice, Partey, Ødegaard, Saka, Merino, Martinelli Real Madrid: Courtois, Valverde, Asensio, Rüdiger, García, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Vinícius, Mbappé, Rodrygo

La Champions League è il giardino di casa del Real Madrid

Le quotre relativamente alte non devono comunque far dubitare della forza Real Madrid, poiché i "Blancos" sanno come farsi valere quando conta di più in questa competizione. Sono stati dati per spacciati tante volte ma, alla fine, sembrano sempre trovare un modo per andare avanti.

Infatti, hanno vinto tre delle ultime quattro partite di Champions League in trasferta, incluso il successo contro il Manchester City in Inghilterra. Tuttavia, tendono ad avere alcune vulnerabilità in trasferta, avendo subito gol in cinque delle ultime sei partite europee giocate lontano dal Bernabeu.

Con l'Arsenal privo di Gabriel in difesa, è difficile immaginare che il Madrid non trovi lavia della rete. La sua assenza potrebbe rivelarsi cruciale e, visto il talento offensivo che la squadra di Ancelotti ha a disposizione, il pronostico Arsenal-Real Madrid X2 + goal sembra uno scenario molto probabile.

Anche lo storico è decisamente a favore del Real Madrid: il club della capitale spagnola negli ultimi otto scontri a eliminazione diretta di Champions League non ha mai perso la gara d'andata.

L'Arsenal non è mai stato sconfitto nelle ultime 11 partite casalinghe di Champions League ma hanno meno esperienza con questi palcoscenici rispetto al Real Madrid, quindi la doppia chance fuori casa è una possibilità.

Scommessa 1: doppia chance X2 + goal a 2.65 su Lottomatica

Si prospetta un secondo tempo vibrante

Sebbene questo sia il quarto di finale potenzialmente più elettrizzante, i tifosi neutrali potrebbero dover essere pazienti prima di vedere un calcio spettacolare. Queste partite sono tipicamente tese e richiedono tempo per aprirsi.

Anche se questa partita non determinerà necessariamente tutto, l'Arsenal sa che deve vincere. Ciò potrebbe portare a uno sbilanciamento in avanti nella parte finale.

I secondi tempi in proiezione offensiva, d'altronde, non sono una novità per il Real Madrid. Nove degli ultimi 12 gol nelle loro partite di Champions League in trasferta sono arrivati dopo l'intervallo. Inoltre, tre delle loro ultime quattro trasferte di Champions League hanno visto più di 2 goal segnati.

All'Arsenal è accaduto qualcosa di simile nelle sue partite casalinghe: in due dei loro ultimi tre match di Champions League giocati all'Emirates, si sono registrati almeno due gol nel secondo tempo.

Vale anche la pena notare che tutte e tre le partite disputate dal Real Madrid contro le squadre inglesi in questa stagione hanno visto secondi tempi con almeno 2 reti segnate.

Scommessa 2: over 1,5 secondo tempo a 2.30 su Goldbet

Mbappé incubo dell'Arsenal

Uno qualsiasi dei formidabili attaccanti del Real Madrid ha ottime chance di poter segnare in qualsiasi momento durante il match. Tuttavia, Mbappé si distingue come un forte candidato, visto anche il suo storico contro le squadre inglesi.

Il francese ha segnato 10 gol in 16 partite contro squadre inglesi in Champions League e quattro di questi sono arrivati negli ultimi due incontri disputati dal Real Madrid. Ha segnato quattro gol contro il Manchester City nel turno di playoff a eliminazione diretta tra andata e ritorno.

Mbappé ha segnato anche nel primo incontro dei quarti di finale di Champions League la scorsa stagione mentre giocava per il PSG contro il Barcellona, confermando il suo spessore nelle partite europee ad alta tensione.

Scommessa 3: Kylian Mbappé segna in qualsiasi momento a 3.25 su Netbet