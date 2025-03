Pronostici Inghilterra-Albania: britannici favoriti nel giorno dell'esordio di Tuchel da c.t.

È arrivata la prima partita di Thomas Tuchel alla guida dell'Inghilterra: in questo articolo i pronostici del match tra gli inglesi e l'Albania

I nostri esperti prevedono una vittoria agevole dell'Inghilterra contro l'Albania nell'esordio per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Quote Inghilterra - Albania

Pronostici Inghilterra - Albania: quote, contesto e probabili formazioni

Migliori pronostici per Inghilterra - Albania

1 + no goal 1,50 con Lottomatica

Inghilterra risultato esatto a gruppi 1-0, 2-0 o 3-0 a quota 2,15 con GoldBet

Margine di vittoria al primo tempo (Inghilterra di 1) a quota 2,70 con NetBet

Si prevede che l'Inghilterra vincerà comodamente per 3-0 contro un'Albania colpita da infortuni.

La nostra analisi: forma delle due squadre

È la prima giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026 dell'Inghilterra. In un gruppo che include Albania, Andorra, Lettonia e Serbia, la sfida in programma venerdì a Wembley potrebbe rappresentare il test più difficile nel Gruppo K.

Thomas Tuchel si è preparato per questo incontro contro l'Albania per diverse settimane. L'Inghilterra è stata quasi impeccabile durante il suo percorso in UEFA Nations League, tolta una sorprendente sconfitta casalinga contro la Grecia.

Si prevede che Tuchel schiererà diversi titolari nel suo primo undici titolare contro l'Albania, provando anche qualche nome nuovo. Anche se questi nuovi innesti saranno all'esordio, la maggior parte di loro è in ottima forma. Dovrebbero ambientarsi bene contro una nazione che ha chiuso all'ultimo posto nel loro girone del Gruppo B (seconda serie) della Nations League.

L'Albania ha vinto solo due delle sue sei partite di gruppo nel suo raggruppamento nella Nations League. La nazionale guidata da Sylvinho ha, inoltre, segnato solo quattro gol in quelle partite, evidenziando il loro problema in fase realizzativa.

Gli albanesi viaggeranno a Londra senza diversi difensori titolari, tra cui Mario Mitaj ed Elseid Hysaj. Inoltre, l'assenza del trio offensivo Anis Mehmeti, Taulant Seferi e Mirlind Daku sarà un problema significativo.

Probabili formazioni: Inghilterra-Albania

Inghilterra: Pickford; James, Lewis-Skelly, Guehi, Burn, Rice, Bellingham, Foden, Rashford, Bowen, Kane.

Pickford; James, Lewis-Skelly, Guehi, Burn, Rice, Bellingham, Foden, Rashford, Bowen, Kane. Albania: Strakosha; Balliu, Ismajli, Ajeti, Laci, Ramadani, Asllani, Asani, Bajrami, Muci, Broja.

Difesa rinnovata e solida per contenere l'Albania

Il bottino di soli quattro gol in sei partite della League B della Nations League non è certamente un dato di poco per l'Albania in vista della sfida contro l'Inghilterra.

Inoltre, la nazionale albanese ha segnato solo un gol in sei incontri ufficiali contro gli inglesi. Questo rende una vittoria dell'Inghilterra con porta inviolata una circostanza molto probabile.

La difesa dell'Inghilterra potrebbe vedere la presenza di due debuttanti: Myles Lewis-Skelly dell'Arsenal e Dan Burn del Newcastle. Entrambi i giocatori sono in grande forma e dovrebbero riuscire a contenere l'attacco in difficoltà dell'Albania.

Scommessa 1: 1 + no goal a 1,60 con Lottomatica

Vittoria all'orizzonte per gli uomini di Tuchel

Solo il 50% degli incontri ufficiali dell'Inghilterra con l'Albania si è concluso con tre o più gol. Sebbene nell'ultima sfida contro l'Albania a Wembley nel novembre 2021 i "Three Lions" si sono imposti con un netto 5-0 a Wembley, viene difficile pensare ad un'altra vittoria con una goleada.

Ciò è dovuto principalmente ai cambiamenti che Thomas Tuchel sta apportando all'undici titolare, che potrebbero influire sui meccanismi in campo. Tuttavia, ci aspettiamo comunque che l'Inghilterra riesca a ottenere una vittoria.

Il range di risultati 1-0, 2-0 e 3-0 tiene conto della possibilità che l'Albania possa rendere la vita più difficile del previsto all'Inghilterra ma che al tempo stesso visti i problemi in attacco non riesca a impensierire troppo la porta difesa da Jordan Pickford.

Scommessa 2: Inghilterra risultato esatto a gruppi 1-0, 2-0 o 3-0 a quota 2,15 con GoldBet

I "Three Lions" devono stabilizzarsi

Poiché questa è una nuova versione dell'Inghilterra e l'inizio di una nuova gestione tecnica, la prima parte deella partita potrebbe essere per la nazionale inglese all'insegna della cautela. Sebbene non si preveda un primo tempo senza reti, il pronostico in tal senso è che l'Inghilterra sarà in vantaggio di un solo gol a metà tempo.

Resta forte infatti l'idea che l'Albania non riesca a segnare. Pertanto un margine di una sola rete di vantaggio inglese a metà tempo si profila come uno scenario probabile.

Scommessa 3: risultato esatto 1-0 a quota 2.97 con NetBet