Quote per le prime quattro della Premier League: la forma del Liverpool crea opportunità

I Reds di Arne Slot stanno faticando e sono scesi all'ottavo posto in classifica. Potrebbe valere la pena puntare su altre squadre al loro posto.

Quando hanno acquistato giocatori come Alexander Isak, Hugo Ekitike e Florian Wirtz, sembrava che i Reds sarebbero stati inarrestabili nel 2025/26. Tuttavia, ci sono stati problemi iniziali in difesa e, una volta smesso di segnare, hanno iniziato a faticare. Hanno perso sette delle ultime dieci partite in tutte le competizioni e vinto solo una delle sei partite di Premier League.

Arne Slot e la sua squadra sono già otto punti dietro ai leader dell'Arsenal, e ci sono altre sette squadre sopra di loro in classifica. Sono noni nella classifica xPTS di Understat, e solo sei squadre nel campionato hanno concesso più gol di loro. Se continuano con questa forma, potrebbero perdere un posto tra le prime quattro.

Arsenal e Manchester City sembrano certi di finire nelle prime posizioni, e le quote dei bookmaker lo riflettono, ma altri posti sono aperti per altre squadre. Il Liverpool è ancora visto come uno dei favoriti per finire lì a maggio, ma la loro forma suggerisce che ci sia valore in altre squadre.

Inoltre, queste squadre di valore includono alcuni nomi inaspettati, dato come si sono svolte le prime 11 partite di questa stagione. I Reds hanno una serie di partite favorevoli prima di affrontare l'Arsenal l'8 gennaio. Se non ritrovano la forma entro allora, non avranno una possibilità.

Nonostante le loro inconsistenze, i Blues sono al terzo posto prima della pausa internazionale. La loro vittoria per 3-0 sui Wolverhampton Wanderers ha visto assicurarsi vittorie consecutive, e ora sono a soli sei punti dall'Arsenal.

Anche se non molti credono che abbiano una possibilità realistica di vincere il titolo, ottenere un posto tra le prime quattro è molto realizzabile. Sebbene abbiano avuto problemi di infortuni, con Cole Palmer il più notevole, hanno molti giocatori di qualità a disposizione. Sono migliorati ogni stagione negli ultimi tre anni e saranno desiderosi di farlo di nuovo, avendo finito quarti l'ultima volta.

La squadra di Enzo Maresca ha sicuramente la qualità necessaria, e nessuna delle squadre inseguitrici è attualmente in forma. Offrono il miglior valore tra i quattro favoriti per un posto tra le prime quattro.

I Red Devils sono imbattuti in cinque partite e hanno segnato più di due gol in tutte. Ruben Amorim sta evidentemente facendo progressi all'Old Trafford, avendo assicurato il settimo posto dopo 11 partite. Probabilmente sono soddisfatti di essere allo stesso livello di squadre come Liverpool, Aston Villa e Tottenham Hotspur.

Tuttavia, è ancora incerto se possano tornare tra le prime quattro dopo un'assenza di due stagioni. Stanno ancora affrontando problemi difensivi, ma almeno stanno segnando molto. Osserveranno le squadre sopra di loro, puntando a colmare il divario.

Sebbene non sarà facile, un piazzamento tra le prime quattro è sicuramente possibile basandosi sulla forma attuale. Avranno bisogno che altre squadre commettano errori, però.

Dopo un inizio di stagione fantastico, i Cherries hanno subito sconfitte umilianti di recente. Una sconfitta per 3-1 contro il Manchester City e una sconfitta per 4-0 all'Aston Villa li hanno visti scendere al nono posto in classifica. Hanno anche concesso troppi gol in generale.

Andoni Iraola ha fatto un ottimo lavoro al Vitality Stadium, ma sembrava sempre probabile che stessero leggermente sovraperformando. Affronta un compito difficile, poiché deve assicurarsi che la sua squadra possa riprendersi dai recenti contrattempi.

Potrebbe essere difficile mantenere la buona forma dell'inizio della stagione per tutta la durata del campionato. Sebbene il Bournemouth abbia fatto progressi significativi, non sembra che abbiano ancora la profondità necessaria per fare una vera spinta per le prime quattro posizioni.