Playoff Champions League: favorite e outsider delle gare di andata

Playoff Champions League: scenario e pronostici delle gare d'andata

La prossima settimana andranno in scena le gare d'andata del playoff di Champions League in un turno che si preannuncia elettrizzante con il doppio scontro tra Manchester City e Real Madrid e tante altre partite destinate a regalare emozioni e possibili sorprese.

Champions League: quote e pronostici andata dei playoff bet365 William Hill Betway Brest-Psg 2 1.40 1.38 1.38 Juventus-Psv 1 1.90 1.90 1.90 Manchester City-Real Madrid 2 2.35 2.80 2.77 Club Bruges-Atalanta 2 2.00 2.00 2.00 Feyenoord-Milan X 3.60 3.60 3.45

Quote esatte al momento della pubblicazione: possono subire variazioni.

Brest-Psg: nessuna sorpresa all’orizzonte nel derby francese

Com’era prevedibile il Psg di Luis Enrique sta dominando questa edizione della Ligue 1 in cui sino ad ora non ha mai perso una partita. In Champions League le cose sono andate diversamente, con tre sconfitte contro Arsenal, Atletico Madrid e Bayern Monaco ma il fatto che l’avversaria dei playoff sia francese gioca a favore del club parigino.

Nelle due partite di campionato giocate contro il Brest il Psg ha segnato 8 gol vincendo 3-1 all’andata e 2-5 nel ritorno disputato settimana scorsa e il club bretone ha perso, tra l'altro, tre delle ultime quattro partite giocate in Champions. Il Paris Saint-Germain è favorito per vincere sia all’andata che al ritorno.

Juventus-Psv: bianconeri favoriti tra le mura amiche

I bianconeri stanno vivendo una stagione altalenante anche in Champions League, competizione nella quale la Juventus ha battuto il Manchester City ma anche perso contro Stoccarda e, nell’ultima partita giocata in casa, Benfica.

Inoltre i bianconeri hanno vinto nelle competizioni italiane solamente sei delle ultime quindici partite giocate. La squadra di Motta spera adesso di bissare il successo per 4-1 contro l’Empoli nel prossimo impegno esterno a Como.

Il PSV questo momento guida la classifica di Eredivisie, dove però è marcato stretto dall’Ajax. Con la vittoria sul Liverpool capolista nell’ultima giornata la squadra di Bosz ha raggiunto la sua quarta vittoria in cinque gare di Champions League. Il suo rendimento esterno nella massima competizione europea non è però stato esaltante: una vittoria, un pareggio e due sconfitte, compresa quella maturata proprio contro la Juventus per 3-1 a inizio torneo.

Manchester City-Real Madrid: i blancos possono mettere il City ulteriormente nei guai

Non si sa se definire “outsider” una squadra come il Real Madrid sia effettivamente corretto ma secondo i bookmaker il Manchester City parte favorito rispetto ai “Blancos” nella gara d’andata di questo playoff. Considerando il rendimento negli ultimi mesi della squadra di Guardiola è qualcosa di sorprendente.

I “Citizens” hanno perso per 5-1 contro l’Arsenal nell’ultimo turno di campionato e sono stati sconfitti da Juventus, Psg e Sporting Lisbona nel loro percorso in Champions League. Anche il Real, nonostante sia guidato dal tecnico più vincente della storia della competizione, non ha comunque brillato in questa edizione della Champions. Sarà certamente una sfida tirata ma se il Real dovesse vincere non sarebbe certo così sorprendente.

Club Bruges-Atalanta: bergamaschi favoriti per la gara d’andata

La striscia di imbattibilità del club belga in tutte le competizioni è finita lo scorso mese. Sebbene sia ancora in testa al campionato, il Bruges ha avuto delle difficoltà in questa Champions League. Tre vittorie su otto sono state comunque sufficienti per avanzare alla fase playoff e il rendimento casalingo, con la squadra che ha perso una sola partita delle quattro giocate tra le mura amiche, è stato un fattore.

L’Atalanta sta vivendo una fase difficile a causa di diversi infortuni che hanno colpito i giocatori chiave, compreso Ademola Lookman che, difficilmente, riuscirà a rientrare in tempo per la doppia sfida col Bruges.

Gli orobici hanno vinto solamente due delle ultime dieci partite giocate prima dell’imminente sfida contro il Verona ma in Champions League hanno perso una volta sola e possono comunque essere fiduciosi nel doppio confronto contro il Bruges.

Feyenoord-Milan: il pareggio è uno scenario possibile

Il Feyenoord per un periodo è stato in forma strepitosa mettendo a segno una striscia di dodici partite senza sconfitte in campionato. A un certo punto però è arrivato un calo: il club olandese ha comunque battuto a sorpresa il Bayern Monaco in Champions ma anche pareggiato 1-1 contro il Willem II, in lotta per non retrocedere in Olanda.

Le gare del club di Rotterdam sono sempre piene di gol, 39 negli 8 match disputati dal Feyenoord in Champions. Le ultime due partite continentali giocate dalla squadra guidata da Brian Priske, ovvero la vittoria per 3-1 sul Bayern e la clamorosa sconfitta per 6-1 contro il Lille rendono difficile ogni tipo di pronostico.

Il Milan parte leggermente favorito rispetto agli olandesi nella partita di andata ma potrebbero essere tentati dal fare una partita non troppo sbilanciata in avanti in Olanda per chiudere la pratica nel ritorno a San Siro, visto anche l’eccellente rendimento casalingo.

I rossoneri non pareggiano una gara in Champions da più di un anno e hanno vinto cinque delle ultime sei partite nella competizione ma anche il Feyenoord in casa ha un ottimo rendimento: sarà una sfida molto tirata.