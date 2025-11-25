4 squadre da seguire nei Play-Off Mondiali

Ci sono otto semifinali da disputare prima della finale di ciascun percorso. C'è un valore anticipato nel prevedere i vincitori.

Scelte per i play-off dei Mondiali Lottomatica NetBet bet365 Irlanda batte Repubblica Ceca 4.00 3.85 3.60 Polonia batte Albania 1.68 1.73 1.72 Svezia batte Ucraina 2.45 2.48 2.50 Galles batte Bosnia 1.90 2.00 2.05

I play-off dei Mondiali sono all'orizzonte

Sedici nazioni europee si affronteranno il 26 marzo per avvicinarsi un passo in più al grande spettacolo calcistico globale. Quelle sedici diventeranno otto, e pochi giorni dopo, otto diventeranno quattro. Queste ultime quattro squadre, dopo aver superato l'ultimo ostacolo, si assicureranno finalmente il loro posto in America, Canada e Messico.

Alcune squadre hanno più probabilità di successo rispetto ad altre, ma il dramma delle recenti partite suggerisce che i seguenti esiti non sono garantiti. Attualmente, ci sono quattro squadre che hanno le migliori possibilità di superare le semifinali tra pochi mesi.

Repubblica Ceca vs Repubblica d'Irlanda

Queste due squadre hanno raggiunto questo stadio in modi molto diversi. La Repubblica Ceca ha terminato seconda nel Gruppo L, con quattro punti di vantaggio sui suoi avversari, e ha concluso con una vittoria dominante per 6-0 su Gibilterra. La Repubblica d'Irlanda, invece, si è assicurata il posto con un gol vincente di Troy Parrott al 96° minuto.

Sulla carta, i cechi dovrebbero vincere: sono classificati più in alto a livello internazionale e hanno il vantaggio di giocare in casa. Tuttavia, dopo la loro vittoria contro il Portogallo e considerando il modo in cui si sono qualificati contro l'Ungheria, gli irlandesi potrebbero sorprendere. Le Isole Faroe sono riuscite a sorprendere la Repubblica Ceca a giugno, e Heimir Hallgrímsson crederà che i suoi uomini possano ottenere un risultato simile a marzo.

Irlanda batte Repubblica Ceca

Polonia vs Albania

La Polonia ha avuto una prestazione forte durante le qualificazioni ai Mondiali, finendo solo tre punti dietro i Paesi Bassi nel Gruppo G. Ha subito solo una sconfitta e ha tenuto i Paesi Bassi a un pareggio due volte. Robert Lewandowski è tornato in forma per segnare per il suo paese, il che è un grande vantaggio.

Per quanto riguarda l'Albania, ha ottenuto un risultato sorprendente raggiungendo questo stadio, quindi la sua presenza qui è già un risultato di per sé. La grande vittoria sulla Serbia a ottobre è stata cruciale, e le sue uniche due sconfitte sono arrivate contro l'Inghilterra. Tuttavia, in Polonia, la squadra di Jan Urban avrà probabilmente abbastanza qualità per porre fine alle loro speranze di raggiungere l'America.

Polonia batte Albania

Ucraina vs Svezia

La Svezia dovrebbe essere favorita per questa partita, data la qualità dei suoi giocatori, ma una disastrosa campagna di qualificazione è uno svantaggio per loro. Ora che Graham Potter ha un po' di tempo per migliorare la squadra, saranno desiderosi di ottenere risultati migliori. Non sono riusciti a vincere una sola partita nel Gruppo B, ma hanno questa possibilità grazie ai loro sforzi nella Nations League.

I loro avversari, l'Ucraina, hanno ottenuto alcuni buoni risultati nella loro campagna di qualificazione, anche se avrebbero sempre avuto difficoltà a finire davanti alla Francia. Gli svedesi devono migliorare significativamente la loro prestazione se vogliono portare a termine il lavoro, e probabilmente lo faranno. Se Potter riesce a far segnare Alexander Isak e Viktor Gyökeres, avranno una grande possibilità di vincere.

Svezia batte Ucraina

Galles vs Bosnia ed Erzegovina

Il Galles di Craig Bellamy è un'altra squadra che ha concluso la sua campagna di qualificazione in modo forte per assicurarsi un posto nei play-off. Ha finito solo due punti dietro il Belgio nel Gruppo J, con lo stesso numero di vittorie. Una vittoria dominante per 7-1 sulla Macedonia del Nord nell'ultima partita ha mantenuto vive le loro speranze.

Affronteranno una sfida difficile contro la Bosnia ed Erzegovina, che ha perso solo una volta nel suo gruppo di qualificazione ai Mondiali. Tuttavia, Cymru ha il vantaggio di giocare in casa, e questo sarà un fattore significativo mentre entrano in questa partita. Con il loro attuale livello di fiducia, i Dragoni potrebbero ottenere un'altra vittoria a Cardiff.