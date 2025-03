Spagna vs Olanda

Pronostici Paesi Bassi-Spagna, quarti di Nations League: l’esperto prevede una vittoria di misura per la Spagna.

La nostra analisi: Forma di entrambe le squadre

Questa è una partita decisiva della Nations League, con la vincitrice di questo incontro che avanzerà alle finali di giugno.

In questo quarto di finale, la vincente avanzerà alla final four e una tra queste due grandi d'Europa sarà eliminata.

L'Olanda è arrivata a questo quarto di finale in modo piuttosto poco convincente, finendo al secondo posto, distante dalla Germania nel Gruppo A3. Gli "Orange" hanno vinto solo una delle ultime cinque partite del girone e hanno subito sette gol, il terzo numero più alto tra le squadre approdate ai quarti della Nations League.

Al contrario, i campioni d'Europa della Spagna hanno dominato il Gruppo A4, vincendo cinque delle sei partite. Hanno vinto le ultime cinque partite consecutive e conquistato la vittoria in 14 degli ultimi 15 match giocati: adesso cercano di difendere il loro titolo di Nations League conquistato nel 2023.

Formazioni probabili per Paesi Bassi - Spagna

Olanda: Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, De Ligt, Hato, De Jong, Gravenberch, Reijnders, Gakpo, Brobbey, Simons

Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, De Ligt, Hato, De Jong, Gravenberch, Reijnders, Gakpo, Brobbey, Simons Spagna: Simón, Mingueza, Cubarsi, Asencio, Cucurella, Pedri, Zubimendi, Ruiz, Yamal, Williams, Torres.

La Spagna vuole portarsi in vantaggio già nella gara d'andata

Nessuna squadra nel calcio internazionale è stata così formidabile come la Spagna degli ultimi due anni.

Dopo aver perso 2-0 contro la Scozia a marzo 2023, la Spagna ha perso solo una delle 25 partite internazionali giocate, vincendone 22.

Hanno conquistato il titolo di Euro 2024 in quel periodo dimostrando di essere una forza quasi inarrestabile. La loro unica sconfitta è arrivata in un'amichevole contro la Colombia nella quale avevano schierato una squadra molto rimaneggiata.

Gli uomini di De La Fuente hanno un eccellente rendimento esterno in Nations League, essendo imbattuti in nove trasferte giocate in questa competizione.

In Nations League le "Furie Rosse" hanno vinto otto delle ultime nove partite e vogliono difendere il titolo della competizione, della quale sono campioni uscenti.

La Spagna arriva a questo scontro come la squadra che ha accumulato il maggior numero di punti (16) nella Lega A della Nations League.

I Paesi Bassi ne hanno conquistati solo nove, quindi c'è una chiara differenza di rendimento su questo palcoscenico tra queste squadre.

Scommessa 1: 2 a 2.40 su Lottomatica

Spagna incisiva anche nella ripresa

C'è sicuramente un'abbondanza di talento nel reparto avanzato spagnolo, con molte opzioni anche in panchina.

Luis de la Fuente ha convocato 10 attaccanti per questa coppia di partite contro l'Olanda.

Man mano che la parttia procede, il ct. iberico potrà attingere alla sua panchina per portare in campo giocatori freschi contro una difesa olandese che potrebbe essere stanca.

È qualcosa che la Spagna ha fatto e con ottimi risultati visto che otto degli ultimi undici gol della Nations League sono arrivati dopo l'intervallo. Quegli otto gol sono arrivati in quattro partite, con una media di due gol nel secondo tempo per partita.

Che la Spagna possa segnare più di un goal anche contro una buona squadra come l'Olanda è possibile ma l'over 0,5 secondo tempo della squadra di De La Fuente sembra essere comunque uno scenario più a portata.

Scommessa 2: over 0.5 gol nel secondo tempo Spagna 1.80 su GoldBet

Un secondo tempo divertente

Questa è sicuramente una delle partite di spicco nei quarti di finale della Nations League, ma i gli spettatori neutrali potrebbero dover essere pazienti per vedere un po' di azione.

Le ultime quattro partite della Nations League della Spagna hanno visto il secondo tempo finire con più reti.

Una delle altre due è stata un pareggio a reti inviolate, ma anche in quel caso la Spagna ha accumulato un dato 1.24 xG dopo l'intervallo. Questo ha rappresentato l'83% del loro totale in quell'occasione, il che dimostra come gli iberici tendano ad aumentare il ritmo dopo la pausa.

L'unica partita rimanente delle sei nella fase a gironi ha visto anche due gol nel secondo tempo, quindi una partita che si vivacizzi nella ripresa sembra uno probabile.

L'ultimo incontro ufficiale tra queste squadre si è chiuso con il secondo tempo con quattro reti segnate rispetto alle due del primo.

Scommessa 3: tempo con più gol - secondo tempo a quota 2.10 su NetBet