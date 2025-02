In questo articolo i pronostici di Milan-Roma, le quote dei bookmakers e l'analisi del match

Questa settimana va in scena Milan-Roma, valida per i quarti di finale di Coppa Italia: chi vince strappa direttamente il pass per le semifinali, aumentando le sue chance di vincere la competizione.

Pronostici Milan-Roma: analisi del match e probabili formazioni

Pronostici Milan-Roma

doppia chance 1X + under 3,5 a 1.80 su Betway

margine vittoria 1 a 2.20 su Snai

doppia chance 1X + goal a 2.30 su William Hill

Il momento delle due squadre

Chi vince questa sfida si aggiudicherà un posto nelle semifinali e considerando che entrambe le squadre non vincono quuesto trofeo da molti anni, ci sarà molta voglia di passare il turno. L’ultimo successo in Coppa Italia del Milan risale al 2003, mentre quello della Roma al 2008. Entrambe le squadre sono determinate a porre fine a questa lunga astinenza e a garantirsi un posto nel prossimo turno.

Nessuna delle due squadre arriva al match in una forma particolarmente brillante: i padroni di casa hanno pareggiato con l’Inter nel Derby della Madonnina durante il fine settimana e la Roma ha fatto lo stesso contro il Napoli in due partite casalinghe finite 1-1.

I rossoneri hanno ottenuto tre vittorie nelle ultime sette partite in tutte le competizioni, mentre il pareggio conquistato dai giallorossi contro la capolista della Serie A ha allungato la striscia di imbattibilità in Serie A a sette partite. D’altro canto però la Roma non riesce a vincere più di due partite di fila in campionato da aprile dell’anno scorso.

Le probabili formazioni di Milan-Roma

Milan: Maignan, Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez, Musah, Bennacer, Reijnders, Pulisic, Abraham, Leao.

Roma: Svilar, Rensch, Mancini, Ndicka, Angelino, El Shaarawy, Kone, Cristante, Pisilli, Soulé, Shomurodov.

San Siro è un fortino per il Milan

Il rendimento del Milan è stato incostante ma battere i rossoneri in casa non è un compito facile. Solamente due squadre (Liverpool e Napoli) sono riuscite a battere tra le mura amiche il Milan da maggio e la Roma, dal canto suo ha avuto difficoltà nel rendimento esterno.

Tuttavia, il fatto che i rossoneri siano difficili da battere in casa non li rende necessariamente impeccabili. Il Milan ha mantenuto la porta inviolata solo in quattro delle ultime 12 partite a San Siro, mentre gli uomini di Ranieri hanno segnato in 10 delle loro partite nello stesso periodo – casa e trasferta. Dal suo arrivo Sérgio Conceição ha reso la sua squadra solida, soprattutto in casa, ma il Milan fa fatica a trovare continuità. Considerando anche che nessuna delle due squadre ha un attaccante particolarmente prolifico è difficile aspettarsi una partita piena di gol.

Scommessa 1: doppia chance 1X + under 3,5 a 1.80 su Betway

Un incontro combattuto

Le partite tra Roma e Milan sono tradizionalmente molto serrate. Nelle ultime 15 partite ufficiali solamente tre volte si è registrata una vittoria con un margine di più di un gol e in tutti e tre i casi erano successi del Milan. I padroni di casa sono i favoriti per questa partita: guardando al loro ruolino nelle ultime 14 partite in tutte le competizioni 12 di queste sono finite con un pareggio o sono state vinte/perse con un solo gol di scarto. La Roma invece ha ottenuto solo una vittoria in trasferta nelle ultime 15 partite, segnando in nove di queste partite.

Scommessa 2: margine vittoria 1 a 2.20 su Snai

Le due squadre possono colpirsi a vicenda

Il Milan non ha certo una difesa così granitica visto che i rossoneri hanno mantenuto la porta inviolata solamente in 9 delle 33 partite giocate finora. Lo stesso si può dire della Roma, specie in trasferta: l'ultimo clean sheet fuori casa dei giallorossi risale a settembre.

Il rendimento non brillante in trasferta della squadra di Ranieri rende il Milan favorito per la vittoria e il passaggio del turno. Tuttavia anche in questo scenario possono uscire dei gol motivo per cui è lecito aspettarsi una partita in cui entrambe le squadre vadano a segno.

Scommessa 3: doppia chance 1X + goal a 2.30 su William Hill