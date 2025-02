Gli arrivi di Rashford e Asensio possono portare l’Aston Villa tra le prime 4 in Premier League?

Le speranze dell’Aston Villa di qualificarsi alla prossima Champions League sono cresciute dopo il mercato. Riusciranno ad arrivare nella top 4?

La finestra di mercato si è chiusa lunedì sera e i 20 manager di Premier League adesso conoscono quali sono le rose con cui dovranno lavorare fino alla fine della stagione. Alcune squadre hanno investito più massicciamente di altre in questa sessione di trasferimenti ma bisogna vedere quali sono i club che si sono più rinforzati e capire se questi nuovi acquisti porteranno a dei risultati.

Premier League: quote stagionali Snai Betway Betflag Aston Villa tra le prime 4 15.00 15.00 15.00 Ipswich Town retrocesso 1.25 1.25 1.25

Quote esatte al momento della pubblicazione e suscettibili di variazioni

Com’era prevedibile il Manchester City ha speso tantissimo a gennaio con un esborso di 180 milioni di pound. Quasi la metà della cifra complessiva spesa in Premier League che ammonta a 370 milioni di sterline. Il secondo club che ha speso di più è il Wolverhampton, 42 milioni di pound per l'acquisto dei difensori Agbadou e Djiga e del centrocampista Munetsi.

Questa finestra di mercato non si può considerare comunque sensazionale: 6 squadre su 20 non sono addirittura intervenute. Con le “Profit and Sustanaibility Rules” in vigore nella Premier League molti club hanno preferito conservare le risorse in vista della prossima sessione estiva di mercato. Quali sono, dunque, le squadre che hanno pensato maggiormente a migliorarsi in vista di questo finale di stagione?

Perché l’Aston Villa può sperare di arrivare nella Top 4 di Premier League

L’Aston Villa ha conquistato solamente 2 punti nelle ultime 3 partite di Premier League e nell’ultima giornata è arrivata una sconfitta a sorpresa contro il Wolverhamtpon. Gli exploit in Champions League hanno portato il club ad avere occasionalmente delle prestazioni poco brillanti in campionato.

La media punti nelle ultime 8 partite è scesa a 1.50: solamente il Chelsea con 1.13 ha una media peggiore in questo lasso di tempo tra le prime 8 squadre della classifica della Premier League.

Newcastle (2.25 ppg) e Bournemouth (1.88 ppg) hanno vissuto uno splendido momento di forma a cavallo tra la fine del 2024 e l’inizio di questo 2025, portando il tecnico dei “Villans” Unai Emery a fare delle riflessioni durante il mercato di gennaio.

Il numero di reti segnate è il problema principale dell’Aston Villa, che è la squadra ad aver fatto meno gol tra quelle della prima metà della classifica in Premier League. Il club di Birmingham è uno dei due team nella top 10 ad avere la differenza reti in negativo.

L’arrivo ai “Villans” di Marcus Rashford in prestito dal Manchester United potenzialmente potrebbe dare più consistenza offensiva e al tempo stesso sostegno al principale attaccante della squadra, Ollie Watkins. Con 4 reti in 15 presenze in Premier League la performance offensiva di Rashford in questa stagione è stata inferiore rispetto al suo dato di 1.7 sugli expected goals.

Contemporaneamente è arrivato all’Aston Villa anche l’ex fantasista di Real Madrid e Psg Marco Asensio, che porta estro e geometrie all’attacco del club di Birmingham. Il calciatore spagnolo ha un dato sugli expected goals di 5.6 nelle sue 12 presenze di questa stagione al Psg, nelle quali ha servito 4 assist.

Le quote dell’arrivo tra le prime 4 dell’Aston Villa si assestano sul 15.00: la squadra di Emery deve ancora affrontare gli scontri diretti contro Chelsea, Nottingham Forest, Newcastle, Manchester City e Bournemouth da qui alla fine della stagione: vincere queste partite aumenterebbe le loro possibilità di raggiungere il piazzamento Champions.

Se i nuovi acquisti del club dovessero trascinare il club nelle sfide di febbraio contro Ipswich, Chelsea e Crystal Palace, si potrebbero creare delle opportunità interessanti.

L’Ipswich ha fatto abbastanza sul mercato per evitare la retrocessione?

Nell’altro lato della classifica, il neopromosso Ipswich Town è stato uno dei club più attivi sul mercato, portando in rosa cinque nuovi acquisti per una spesa totale di 22 milioni di pound.

La clamorosa sconfitta per 2-1 subita dai “Tractor boys” contro il Southampton fanalino di coda della Premier League combinata all’inattesa vittoria del Wolverhampton contro l’Aston Villa, fa sì che l’Ipswich sia attualmente a soli 3 punti dalla zona salvezza. Considerando anche che il Wolverhampton ha una differenza reti nettamente migliore rispetto a quella guidata da McKenna, lo scarto tra le due squadre è come se fosse di 4 lunghezze.

Probabilmente l’acquisto più importante del club è arrivato nell’ultimo giorno di mercato con l’innesto del portiere del West Bronwich Albion Alex Palmer per una cifra intorno ai 2 milioni di pound. L’attuale primo portiere dell’Ipswich, Arjanet Muric, ha iniziato malissimo la sua avventura a Portman Road. Il nazionale kosovaro ha commesso 5 errori che hanno causato gol subiti: il numero più alto in assoluto di questa Premier League.

Il club ha deciso di cambiare con Palmer, vincitore del “Guanto d’Oro” nella scorsa edizione della Championship, che sembra poter dare garanzie e affidabilità.

Il tecnico McKenna punterà su Palmer per evitare che si ripetano altri errori come quelli commessi da Muric. Il manager dell’Ipswich spera anche che il fantasista Julio Enciso, preso in prestito dal Brighton, possa portare giocate vincenti e qualità e dare alla squadra maggiori chance nella corsa alla salvezza.

La quota per la retrocessione in Championship si assesta sull’1.25: una quota molto bassa se si considera che con un successo nelle prossime, seppur difficili, partite contro Aston Villa e Tottenham, l’Ipswich potrebbe persino agganciare il Wolverhampton, che nelle prossime partite dovrà affrontare a sua volta Liverpool, Bournemouth e Fulham.