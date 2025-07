Isak, Ekitike, Wissa: Analisi degli attacchi di Newcastle United e Liverpool

Il Liverpool ha molte opzioni offensive, ma desidera ingaggiare Hugo Ekitike. Il Newcastle United avrà bisogno di più di Alexander Isak per rappresentare una sfida.

I Magpies hanno avuto una difficile finestra di trasferimenti estiva, mentre i Reds stanno prosperando. Esamineremo i punti di forza offensivi di entrambe le squadre.

Liverpool e Newcastle - il contesto

Il Liverpool desidera acquistare Alexander Isak, ed è facile capire perché. Lo svedese è stato fenomenale per il Newcastle la scorsa stagione e aggiungerebbe sicuramente qualità significativa alla squadra di Arne Slot. Tuttavia, il Newcastle ha le sue ambizioni e chiaramente non vuole vendere.

Nel frattempo, Eddie Howe ha intensificato i suoi sforzi per ingaggiare Hugo Ekitike dall'Eintracht Francoforte, poiché cercano di rafforzare le loro fila con un altro marcatore collaudato. Tuttavia, anche il Liverpool vuole ingaggiare Ekitike perché probabilmente non otterranno Isak. Questo potrebbe significare che la Toon Army potrebbe perdere di nuovo l'opportunità.

Pertanto, poiché potrebbero non ingaggiare Ekitike ora, il Newcastle ha apparentemente rivolto la sua attenzione a Yoane Wissa, un giocatore che ha segnato molto per il Brentford. È lui il giocatore di cui il Newcastle ha bisogno per migliorare ulteriormente mentre ritorna in Champions League?

Oggi esaminiamo l'importanza di Isak per i Magpies e dove si inserirebbe Ekitike ad Anfield. Wissa, nel frattempo, potrebbe essere proprio ciò di cui Howe ha bisogno in vista di una stagione impegnativa.

Isak, Ekitike, Wissa

Poche squadre erano più dipendenti da un unico marcatore rispetto al Newcastle la scorsa stagione. Isak ha segnato 23 gol in Premier League, rappresentando quasi il 34% dei 68 segnati dalla Toon Army. Solo Chris Wood del Nottingham Forest ha contribuito con una percentuale più alta, il 34,5%. Ecco perché sono così riluttanti a vendere l'internazionale svedese.

Il suo contributo ai gol è stato leggermente migliore di quello di Mo Salah al Liverpool e sostanzialmente superiore a quello di Harry Kane al Bayern Monaco. Ha anche superato Mateo Retegui dell'Atalanta ed è stato vicino alla stella del Real Madrid, Kylian Mbappé. Non sorprende che i club vogliano ingaggiarlo, così come non sorprende che il Newcastle voglia offrirgli un nuovo contratto vantaggioso.

Il venticinquenne ha superato il suo xG di 0,64 nella campagna di campionato della scorsa stagione. Inoltre, ha contribuito con 33 gol e assist in tutte le competizioni. È una minaccia costante per le difese, e la squadra di Howe è indubbiamente più forte con lui in campo.

Tuttavia, hanno bisogno di maggiore profondità mentre si avviano alla loro ultima avventura europea, ed è per questo che è importante che ingaggino Wissa. Il ventottenne ha giocato principalmente come attaccante centrale per le Bees la scorsa stagione, avendo segnato 20 gol in tutte le competizioni. Ha anche fornito alcuni assist e segnato quasi il 29% dei gol del Brentford in Premier League.

Wissa sarebbe un'altra eccellente opzione offensiva per il Newcastle. Sebbene il suo xG lo abbia visto sottoperformare leggermente, era superiore nel suo xA. Potrebbero dover muoversi rapidamente, però. Se il Manchester United firma Bryan Mbuemo, il Brentford probabilmente non venderà Wissa, che è il suo partner d'attacco.

Il Newcastle si è rivolto all'internazionale congolese dopo che Francoforte ha rifiutato la loro offerta di 70 milioni di sterline per Ekitike. Sembra che il Liverpool sia disposto a superare quell'offerta per ingaggiare l'attaccante francese. Tuttavia, dove si inserirebbe nella loro squadra?

È diventato chiaro che Slot deve muovere alcuni giocatori, con Darwin Nunez e Luis Diaz collegati a una partenza. Tuttavia, è interessante pensare a come Ekitike si comporterebbe al fianco di Salah, Florian Wirtz e Cody Gakpo.

A 23 anni, il francese è impressionante, e i suoi 34 gol e assist della scorsa stagione aggiungono valore. Alla fine, finirebbe in una rotazione ed è probabilmente visto come un'opzione a lungo termine in attacco. Con il Liverpool che compete in molte competizioni, avranno bisogno di profondità nella squadra. Salah, Diaz, Gakpo e Nunez hanno giocato oltre 47 partite la scorsa stagione.

Chiunque ingaggi Ekitike, se lascia davvero la Germania, acquisirà un giocatore molto talentuoso. E se sarà Slot a garantirsi la sua firma, troverà sicuramente un modo per ottenere il meglio da lui.